Tardà advierte a Sánchez: «¿Qué le hace pensar que rechazar el referéndum no tendrá los mismos efectos?» «Si nos condenan a volver a desobedecer habrá cansancio para españoles y catalanes», asegura el líder e ERC

Alexis Romero

Alexis Romero Madrid Actualizado: 17/07/2018 12:34h

Los partidos nacionalistas se han mostrado contundentes respecto a sus intereses en el debate en el que Sánchez ha presentado su programa de Gobierno, celebrado este martes en el Congreso de los Diputados. Tanto ERC, PDECat y PNV le han dejado claro al presidente cuáles son sus objetivos. El primero en intervenir ha sido el potavoz de ERC, Joan Tardà, que ha advertido a Sánchez que si no permite celebrar un referéndum de independencia en Cataluña volverán a reproducirse las mismas «consecuencias» que este rechazo ya generó con el Gobierno del PP, y que lleva, según Tardà, a la «desobediencia».

«¿Qué le hace pensar que rechazar el referéndum no va a provocar los mismos efectos?», le ha preguntado Tardà al líder del Ejecutivo. El portavoz de ERC ha avisado de que «si nos condenan a la desobediencia habrá cansancio para catalanes y para españoles». El portavoz del PDECat en la Cámara Baja, Carles Campuzano, le ha recordado a Sánchez que la moción de censura que le hizo presidente «triunfó por los votos de los soberanistas catalanes».

«Nuestros votos solo estarán al lado del Gobierno en la medida en que ese diálogo bilateral dé resultados tangibles», ha advertido Campuzano, que ha calificado de «insuficientes» las dos décimas de margen que ha dado el Gobierno para el déficit de las Comunidades Autónomas. «Antes de tomar decisiones, construya el marco para que la Cámara pueda aprobarlas», le ha aconsejado.

También ha intervenido el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, que ha sido el único de los socios de la moción de censura que no ha criticado el discurso del presidente. Esteban ha querido «saludar positivamente» la relajación del déficit de las comunidades, lo que a su juicio «ayudará bastante a que las cosas se hagan con normalidad». En este sentido, le ha pedido al presidente que flexibilice la regla de gasto: «Si no se cambia, aumentar el gasto no será posible aunque se aumente la recaudación», ha insistido.

Esteban también le ha pedido a Sánchez que «concrete» cuál es su oferta para «el autogobierno de Euskadi». «Las cosas están mejor para inicar un diálogo, pero debería pensar una solución para varias generaciones, ser valiente y audaz. Es necesario que todos tendamos la mano. Le pido que haga lo mismo. Estamos dispuestos al acuerdo, pero si no se ofrece algo, si simplemente es el "no por el no", así es muy difícil llegar a un acuerdo. Le pido que ofrezca acuerdos posibles respecto al autogobierno vasco».

El portavoz del PNV se ha referido también al acercamiento de los presos vascos. «Con todo el respeto y la atención a las víctimas, es hora de hacer cosas para que mejore también la convivencia en Euskadi. Nadie pide que se infrinja la ley», ha zanjado.