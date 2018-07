Todas las medidas anunciadas por Sánchez para su legislatura Más impuestos para las grandes empresas, sacar a Franco del Valle de los Caídos, prohibir futuras amnistías fiscales... estos son los planes del Ejecutivo socialista lo que queda de legislatura

S.E.

@abcespana Madrid Actualizado: 17/07/2018 11:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Sánchez prohibirá futuras amnistías fiscales

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy martes en el Congreso para exponer su programa de Gobierno, que se asentará en la regeneración de la democracia, unas políticas feministas, la consolidación del crecimiento y del empleo y el compromiso con la Unión Europea.

Valle de los Caídos

La decisión de Sánchez de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos es «firme» y se materializará en «muy breve espacio de tiempo». Según el presidente, las «heridas» del franquismo han estado «demasiado tiempo abiertas», y ha «llegado el momento de cerrarlas». La democracia española tiene que tener símbolos que «unan» a sus ciudadanos, «no que los separen».

Senda de déficit

La nueva senda de déficit aumentará el objetivo en el 2,7 % del PIB para 2018, frente al 2,2 % anterior, y marcará el 1,8 % del PIB para 2019, frente al 1,3 % previsto por el anterior Ejecutivo. Sánchez, ha convocado para este jueves el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde debatirá la nueva senda de déficit público que sube hasta el 0,3 % del PIB la meta para las comunidades autónomas en 2019, dos décimas más que representarán 2.400 millones de euros adicionales.

Amnistía fiscal

Ante la imposibilidad de publicar los nombres de los defraudadores acogidos a la amnistía fiscal del anterior Ejecutivo, Sánchez ha anunciado un anteproyecto de ley de lucha contra el fraude que incluirá la prohibición de que haya nuevas amnistías y actualizará la lista de paraísos fiscales. «No podemos modificar un pasado ya sentenciado, ya me gustaría, créanme, pero sí podemos evitar nuevas amnistías».

El Gobierno presentará un anteproyecto de ley de prevención y lucha contra el #fraudefiscal. El compromiso del Ejecutivo es claro: justicia fiscal para lograr la justicia social. pic.twitter.com/AaLkmZbkuO — La Moncloa (@desdelamoncloa) 17 de julio de 2018

Impuestos

Sánchez pretende «rediseñar» el Impuesto de Sociedades con el fin de que el tipo efectivo de las grandes empresas se acerque al tipo nominal y fijar una tributación real mínima del 15% para los grandes conglomerados empresariales: «Eso se llama justicia social y es lo que va a aprobar y por lo que va a apostar el nuevo Gobierno». El nuevo sistema fiscal tendrá «en cuenta el impacto de las grandes compañías tecnológicas que no pagan impuesto»: incluirá «figuras tributarias» para «desincentivar prácticas que perjudiquen el medioambiente» y un impuesto finalista al sector financiero para pagar las pensiones.

Violencia de género

El presidente del Gobierno ha dejado claro que España «debe tener las calles libres de manadas», insistiendo en que cuando una mujer «dice no, es que no y si no dice que si, es que no». Ha señalado que muchas mujeres tienen que fingir que hablan por teléfono cuando caminan solas. «Y sencillamente, no hay derecho a que ellas sientan miedo en la España de 2018».

Cataluña

El jefe del Ejecutivo trata de buscar una solución política ante un problema que no tendrá una solución «ni fácil ni rápida»: «Que se pueda dialogar sin cortapistas no es mérito del Gobierno, sino de la Constitución». El diálogo no es para Sánchez la meta, sino la salida de una solución para la crisis con Cataluña, en lo que será una carrera de fondo que requiere «determinacion, templanza y sentido de Estado», además de una «generosidad» que ha reclamado por parte de todos.

Emplejo juvenil

Sánchez ha anunciado un plan de choque para frenar el elevado paro juvenil y promover el empleo entre los jóvenes, con el impulso del contrato de relevo y prácticas y con una nueva regulación de programas para becarios. También se ha comprometido a derogar el artículo del Código Penal 315.3 que castiga con penas de hasta tres años a aquellos que coaccionan en una huelga y «persigue los delitos relacionados con la libertad sindical».

La creación de #empleo digno es una prioridad para el Gobierno. España arrastra un problema endémico al que hay que poner fin. Así lo está anunciando @sanchezcastejon en el @Congreso_Es. pic.twitter.com/kpXeLoG7Dq — La Moncloa (@desdelamoncloa) 17 de julio de 2018

Pacto de Toledo

El presidente ha tendido la mano a «todos los grupos parlamentarios para construir un nuevo Pacto de Toledo», con el que recuperar el Índice de Precios de Consumo (IPC) como referencia para actualizar las pensiones. «La mayoría de la sociedad nos ha trazado de forma clara un camino, que es la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida, y confío en que una mayoría lo más amplia posible de esta Cámara se sume a esta propuesta».

Alquiler

El Gobierno excluirá la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para «ajustar» de este modo la definición de arrendamientos de temporada. Entre las medidas que prevé aprobar relacionadas con la vivienda, está también elevar la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento de tres a cinco años. Otra iniciativa prevista es limitar las fianzas adicionales que el arrendatario tiene que prestar para alquilar la vivienda.

El Gobierno fija como prioridad rescatar una auténtica política de #vivienda al servicio de la ciudadanía. pic.twitter.com/C8pm211lMA — La Moncloa (@desdelamoncloa) 17 de julio de 2018

Instrucciones penales

El Ejecutivo promoverá la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), reformado recientemente para poner plazo a la instrucción de las causas penales: «La necesidad de una justicia ágil no puede ser excusa para la precipitación de la instrucción de determinadas causas y mucho menos como antesala de la impunidad». La reforma estableció que en las causas no complejas las diligencias de instrucción se deberán practicar en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas.

Política sanitaria

Los pilares en los que se va a asentar su política sanitaria es en garantizar la igualdad de género y derechos y el empoderamiento del paciente. Sánchez ha recordado algunas de las medidas ya anunciadas por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, como la recuperación de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) para que todas las personas, con independencia de su situación administrativa, puedan recibir asistencia sanitaria, o la eliminación de los copagos farmacéuticos.

El Gobierno quiere también modificar la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) para reincorporar la financiación pública de tratamientos de reproducción asistida para mujeres solas y lesbianas. Sánchez ha mostrado su deseo de que el Congreso de los Diputados apruebe la ley de eutanasia.

Fuerzas Armadas

El Gobierno impulsará las medidas necesarias para lograr la plena igualdad de trato de las personas LGTBI en las Fuerzas Armadas, con la intención de «impulsar las medidas que doten de efectividad la garantía de igualdad de trato en el seno de las Fuerzas Armadas de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI», un colectivo que espera junto a otros un «gran consenso» parlamentario para sacar adelante las leyes contra la discriminación que se están tramitando.

Energía

El Ejecutivo apoyará medidas de autoconsumo energético y eliminará trabas y barreras para que los ciudadanos sean partícipes de una transición energética. Quiere llevar a cabo una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética, así como un Plan Nacional de Integración de Clima y nuevas medidas para la innovación tecnológica y su desarrollo.

RTVE

Tras no salir adelante en el Congreso la renovación de la cúpula de RTVE, Sánchez ha pedido su respaldo para el nombramiento del administrador único que se propondrá para gestionar la corporación hasta que culmine el proceso de elección de los nuevos consejeros. «Pido a la Cámara que apoye el último paso previsto en el real decreto para salir del bloqueo y facilitar la transición hasta que se sustancie el proceso de elección de los nuevos consejeros», ha reclamado. Según el jefe del Ejecutivo, la decisión del Gobierno de aprobar el real decreto ha obligado a quienes no creyeron en la renovación del Consejo de Administración de RTVE a acelerar los tiempos.