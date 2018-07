Hernando, a Sánchez: «Vive inmerso en un proceso de culto a su personalidad» El portavoz del PP, muy duro con el presidente, le pide de nuevo al Gobierno que revele sus «hipotecas con nacionalistas, populistas y amigos de ETA»

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha protagonizado este martes una dura réplica al presidente del Gobierno, que ha acudido a la Cámara Baja a exponer el programa político que piensa llevar a cabo durante el tiempo que permanezca en el Ejecutivo. Hernando ha acusado a Pedro Sánchez de vivir «inmerso en un proceso de culto a su personalidad» y le ha reprochado los «gestos de helicópteros, modelitos deportivos, perritos o fotos de sus manos» mientras España «es rehén» de un «gobierno en la sombra de populistas, independentistas y herederos de ETA».

En este sentido, el portavoz de los populares le ha vuelto a exigir al líder del Ejecutivo que aclare las «hipotecas y los precios» que a su juicio ha pagado a estos grupos para mantenerse en el Gobierno. «Estos socios le resultan imprescindibles y usted tiene que satisfacerles continuamente, y lo está haciendo», ha aseverado Hernando, que ha detallado ese «precio político»: «Ha levantado el control finaciero de la Generalitat y ha pemitido poner en marcha el Diplocat y Tv3 para fomentar la hispanofobia; ha anunciado que quiere recuperar los artículos inconstitucionales del Estatut».

También le ha reprochado que no aprovechase la reunión con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, para decirle que «en España no hay presos políticos» o para «defender al jefe del Estado de los ataques que hemos visto contra la Corona». «Muestre más valentía», ha insistido. «Su debilidad es tan manifiesta», ha añadido Hernando, «que no solo paga un precio a catalanes, sino a Bildu, los amigos de ETA y de Urkullu». En este sentido, ha acusado al presidente de acrcar a los presos de la banda terrorista de «una forma cruel y humillante para las víctimas».

El portavoz del PP ha explicado que Sánchez está llevando a cabo este acercamiento por fases, que a su juicio tiene como fin liberar a los presos, a través del «reagrupamiento de los presos en cárceles vascas y la transferencia de las competencias de prisiones, que culminará con los beneficios de grado para ponerlos pronto en la calle». «Mi grupo le pide que pare todo esto para que nadie lo tenga que lamentar ¿Por qué los etarras tienen que tener más privilegios que los otros 15.000 presos españoles?», le ha preguntado a Sánchez.

Hernando ha calificado el discurso del presidente para explicar su programa de Gobierno de «rancio, vacío y lleno de lugares comunes», y le ha acusado de «intentar hacerse dueño de las medidas del Gobierno del PP». «¿Me quiere decir usted cómo va a llevar adelante esas reformas con solo 85 escaños, en cuánto tiempo, lo va a hacer a base de decretazos?», ha cuestionado el portavoz del PP. «Usted no ha presentado un programa de gobierno con una mayoría parlamentaria, sino un sistema de subsistencia que implica a los comunistas transformados en populistas bolivarianos que no respetan la transición».