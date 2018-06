Soraya Sáenz de Santamaría: «Si lidero el PP, voy a ganar a Pedro Sánchez» La candidata a liderar el PP y exvicepresidenta del Gobierno sostiene que «no se puede hacer política con los presos y a costa del sufrimiento de las víctimas»

Ana I. Sánchez

Soraya Sáenz de Santamaría (Valladolid, 16 de mayo de 1971) dice tener ahora un discurso «mucho más libre» que cuando era vicepresidenta única del Ejecutivo. «Hablo en mi nombre y no genero ningún lío al Gobierno ni a su presidente». Habla del «honor» de haber estado en el Ejecutivo que sacó a España de la crisis y en su discurso aparece rápidamente el orgullo por la herencia que deja. «Somos el partido del medio millón de puestos de trabajo», «presentamos a dos mujeres de número uno» son algunas de las cuestiones de las que saca pecho. Y si desde estas mismas páginas el pasado domingo María Dolores de Cospedal criticaba indirectamente la candidatura de la exvicepresidenta por encarnar «un proyecto personal» y no de partido, Sáenz de Santamaría le devuelve el golpe alusivamente al reivindicar la «dedicación exclusiva al cargo orgánico» y el fin «de la acumulación» de puestos de poder.

En los momentos más difíciles del PP, en los casos de corrupción, usted evitó las preguntas argumentando que solo le correspondía hablar del Gobierno. ¿No cree que ahora presentar un proyecto para presidir el partido puede resultar poco creíble?

–Todos hemos defendido el proyecto de nuestro partido en el lugar donde el partido nos ha colocado. Quizá no me tocó esa crisis porque estaba vinculada al partido pero me tocaron muchas otras, desde la crisis del ébola a la crisis del rescate.

Dos de los candidatos que se han presentado tienen tales discrepancias con usted que no quieren verla de presidenta, ¿qué significa eso?

–La gente de mi partido y el resto de mis candidatos son mis compañeros. Yo los adversarios los tengo en el socialismo, el populismo y el independentismo.

¿Pero cómo se toma esas posiciones?

–Mire, yo hago una campaña en positivo y no voy a criticar a ningún compañero de partido porque eso es darle bazas a Pedro Sánchez.

Cuando el CNI estaba bajo su mando aparecieron informaciones negativas de algunos compañeros suyos que parecían posibles relevos de Rajoy. Dentro del partido hay quien ve su mano en esas informaciones...

–Primero es una falta de respeto para el CNI y para todos los servidores públicos que dejan su vida por defender la libertad y la seguridad de los españoles. Segundo, demuestra una ignorancia absoluta de cómo funcionan estas cosas en España.

¿Es posible integrar candidaturas?

–Por supuesto. Este proceso tiene que basarse en una premisa, la generosidad.

¿Antes o después del día 5?

–Antes, durante y después.

¿Qué ofrece que no puedan ofrecer los demás candidatos?

–Que voy a ganar a Pedro Sánchez. Este Gobierno merece estar el menos tiempo posible porque ha firmado un cheque en blanco a los independentistas e incluso a Bildu y Podemos. Tenemos que sacarlos del Gobierno cuanto antes para que hagan el menor daño posible a España, que ya se lo están haciendo. Además, sería bueno que este país tenga una presidenta mujer. Otros hacen discursos y colocan mujeres en el segundo, cuarto o quinto puesto. Este partido presenta mujeres para ser el número 1 del Gobierno y eso también tiene que ser un orgullo para el Partido Popular.

Precisamente, la otra candidata ha ganado elecciones como cabeza de cartel, un aval que usted no tiene.

–El partido nos ha colocado en cada momento en el sitio que consideraba que podíamos estar mejor, y yo me he presentado a elecciones donde me ha dicho mi partido, en Madrid de número 2 con Rajoy. El partido decidió que fuera portavoz del grupo parlamentario en la oposición en 2008. Pusimos en evidencia las vergüenzas del PSOE y ganamos la mayoría absoluta en 2011. Después, decidió que fuera vicepresidenta y tuve el honor de participar en el Gobierno que sacó a España de la crisis.

¿Por qué está tan segura de que usted ganaría y los demás candidatos no?

–Porque tengo experiencia. Yo ahora mismo me bajo a esa tribuna y le puedo hacer oposición a Sánchez en todos y cada uno de los temas que plantea. Porque cuando él vaya, yo ya he vuelto dos o tres veces. He estado siete años de vicepresidenta y eso son muchísimas horas de vuelo.

Tendrá también que recuperar al votante perdido.

–Tenemos una oportunidad enorme para ampliar nuestra base social. En este momento creo que muchos votantes que pudieron pensar en C’s se han dado cuenta de que ha sido uno de los principales responsables de que Sánchez ganara la moción de censura. Con su discurso ansioso pidiendo elecciones, generó inestabilidad y le dio la baza que necesitaba Sánchez para justificar esa moción. De eso los votantes en España también han tomado nota.

Influencia de la militancia

¿Cuál es su proyecto de partido?

–Quiero que el PP se parezca al mejor PP. No quiero que se parezca a una cosa que no sea lo que son sus mejores momentos, un partido que ha sabido ganar mayorías absolutas, que ha sabido sacar a España de la crisis, que ha defendido la libertad, incluso perdiendo la vida algunos de nuestros concejales más jóvenes y me sentiría muy orgullosa si mis afiliados deciden que gane el congreso.

¿Piensa modernizarlo?

–Creo que el PP tiene que abrirse, tenemos que hacer un proyecto renovador con cambios importantes, nuestro partido se ha construido siempre de abajo a arriba. Tenemos que volver a ser ese partido abierto en que los afiliados construían la opinión y decisión del partido. Las nuevas generaciones no tienen que ser solo esa gente que llamamos para los actos sino que tienen que estar a la vanguardia de nuestro partido, con su propia visión del mundo para poder anticiparnos a los problemas.

¿Ha pensado en alguna medida concreta?

–Me gustaría iniciar en septiembre una campaña de afiliación para abrir nuestra base. Las cuentas no pueden ser un límite para estar y opinar en el PP. Quiero una cuota simbólica para parados y pensionistas de un euro y reducida para jóvenes. Tenemos que ayudar a nuestros concejales, alcaldes, presidentes y, sobre todo, tener presente su opinión, porque ellos son, en muchísimos sitios, la mejor muestra del buen hacer y del buen gobierno del PP. Y una cosa que es muy importante es que cuando nos eligen para un puesto orgánico nos dediquemos en exclusiva a él. Creo que es bueno que no acumulemos cargos orgánicos y tener una dedicación muy intensa a los cargos que nos da el partido.

¿Cómo planea liberar al PP de la imagen de corrupción?

–Se ha acabado el comodín de la corrupción para el PSOE. Hemos asumido nuestras responsabilidades y el PSOE empieza a tener casos que el señor Sánchez se toma de una manera muy liviana. Si por lo que plantearon la moción de censura tuvo que salir el gobierno del PP de Moncloa, ¿qué tendría que hacer ahora Pedro Sánchez una vez que ha sido detenido el presidente nada más y nada menos que de la Diputación de Valencia?

Operación Cataluña

¿Y cuál es su oferta para España?

–Un proyecto muy renovador y de modernización, para seguir con nuestro proyecto reformista. Hemos cogido a España en una de las peores crisis económicas en las que la ha dejado el PSOE y hemos creado recuperación y empleo. Somos el partido del medio millón de puestos de trabajo al año, pero tenemos que seguir afrontando los retos del futuro: el demográfico, el tecnológico, el de la sostenibilidad de las pensiones, de nuestro Estado de Bienestar pero también el reto democrático, plantándole cara a los independentistas y a los populistas y defendiendo esa democracia liberal que se basa en la igualdad de oportunidades que defiende el PP. Tenemos que fortalecer la presencia del Estado en toda España para garantizar la unidad, una unidad que entendemos desde una defensa del principio de la libertad en cualquier lugar de España y de que cualquier español pueda sentirse a gusto siendo español en cualquier lugar del territorio.

En defensa de esa unidad, usted asumió la operación diálogo en Cataluña, ¿por qué falló?

–Porque no querían dialogar, solo querían un referéndum y nosotros fuimos muy firmes en no permitir el referéndum y ninguna actuación independentista. Pero a Sánchez ya le han cogido la medida a la semana de estar en La Moncloa.

¿Qué plan tiene ahora para Cataluña?

–Hay que tender mucho más hacia la sociedad en Cataluña que hacia la Generalitat, porque ni representa a la mayoría de catalanes, ni la independencia tiene futuro. Nuestro Gobierno demostró que la independencia era un camino sin salida y los máximos independentistas están procesados en firme y fuera de un Gobierno.

¿El PP debe ser ahora leal al Gobierno del PSOE en el tema catalán?

–El PP es leal a España y todo lo que sea bueno para el interés general de España seremos leales.

¿Qué le parece el acercamientos de presos catalanes con delitos políticos?

–No estoy nada tranquila con los últimos movimientos de Pedro Sánchez. Está empezando a pagar lo que le costó la moción de censura. Con nosotros no se acercó ningún preso y cualquier movimiento independentista de la Generalitat tenía respuesta.

También va a haber acercamiento de presos etarras.

–Estoy absolutamente en contra de hacer política con los presos y a costa del sufrimiento de las víctimas.

¿Cree que Aznar y el PP deberían reconciliarse?

–En nuestro partido todos contamos. En mi proyecto quiero contar con todos los que defiendan las ideas de nuestro partido. Se trata de sumar y sumar.