Siga en directo la sesión de control al Gobierno en el Senado

16.57«Se desprecia la libertad de los padres para escoger la educación que queremos», replica Sanz a la ministra.

16.55La senadora popular Cristina Sanz pregunta a la ministra Celaá por el programa Skolae, algo que en su opinión «atenta con los derechos de los niños» e «impone su ideología de género»

16.54«Gracias por llamarme novato. Le felicito por su madurez. Tenemos una migratoria bastante seria. Su pregunta era devoluciones, expulsiones y retorno. Estamos haciendo una política que ustedes no hacían», señala el ministro, que nombra los acuerdos con Senegal y Marruecos. «Tengan en cuenta que nosotros hacemos política de Estado. No veo que la política migratoria esté en la primera línea de los periódicos, les veo a ustedes y a gente de su partido», concluye.

16.52La senadora Acedo pide al ministro que el reparto de dinero para hacer frente a la cuestión migratoria sea equitativo entre comunidades autónomas. «No deje que sea el hazme reír de toda Europa. Se nota que usted es novato en muchas de las afirmaciones que ha hecho», ha concluido.

16.50«Nosotros nos estamos tomando en serio la política migratoria de nuevo», replica el ministro Marlaska.

16.49«¿Usted pretende convertir a España en el CIE de toda Europa?», cuestiona al ministro Sofía Acedo.

16.46«Este ministro tiene una doble misión: dar seguridad a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y garantizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos».

16.45El presidente del Senado llama al orden a la bancada popular en plena intervención del ministro.

16.44«Ustedes no me marcan la agenda. Si ustedes me marcasen la agenda no haría nada. No venga aquí a hablar tanto. ¿Se ha leído la instrucción? No me ha dicho nada. Atrévase a pensar a por sí misma», replica el ministro Marlaska.

16.43«No me gusta una ley y no la cumplo», acusa la senadora San Damián, que señala que la «ocurrencia» del ministro pone en peligro a policías y guardias civiles. «Ha legado su futuro al peor presidente que ha tenido este país», concluye.

16.41«Estamos dispuestos a hablar y coordinar para el entendimiento de todo el mundo», incide el ministro.

16.39Isabel San Damián pregunta al ministro Marlaska por cuál es la valoración que hace el Gobierno de la posición de los sindicatos que valoran que están «desprotegidos» a raíz de la reforma de la Ley de protección de la seguridad ciudadana.

16.35«Nunca nos verán acoger con honores a las embarcaciones que llegan a nuestras playas porque eso es hacer demagogia. No hay nada que celebrar cuando la gente muere en el mar», replica la senadora del PP, que recuerda que en los Presupuestos del PP había una partida para trabajar en cuestión migratoria en Ceuta y Melilla.

16.32El ministro Marlaska insiste en que se están estudiando todas las mejoras en las fronteras con Ceuta y Melilla y defiende que también es importante la colaboración con Marruecos, al que califica de socio indispensable.

16.31La senadora Fátima Mohamed Dos Santos pregunta al Gobierno por las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla.

16.30En su intervención, el senador del PP Antonio Sanz ha señalado que el ministro ha incumplido y «ha perdido la confianza» con su gestión del problema de los funcionarios de prisiones.

16.29Marlaska ha replicado ante las críticas de Roldán que a las víctimas del terrorismo «hay que defenderlas todos los días». El ministro, que ha criticado que en unas ocasiones sí reconozcan su trayectoria y otras no, ha incidido en que se ha dedicado «toda mi vida a no hablar, sino a actuar».

16.20«¿Hasta dónde va a llegar la indignidad de este Gobierno?», ha replicado la la senadora del Grupo Mixto, que ha pedido al PSOE que convoque elecciones.

16.20Lorena Roldán ha preguntado al ministro Marlaska por el «trato desigual de los presos del procès». El ministro ha respondido que la pregunta es «indeterminada» y que no ha ocurrido.

16.14A continuación, Ignacio Cosidó, portavoz del PP, ha cuestionado si el Gobierno es un ente fiable. Además, ha pedido la dimisión del portavoz del PSOE en el Senado por saltarse las «líneas rojas» como «las víctimas del terrorismo».

16.17La sesión ha comenzado con la pregunta del portavoz del PDeCat, que ha preguntado al Gobierno cuál es el balance que hace el Ejecutivo de la respuesta a la situación catalana en este último año. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha subrayado que el actual Ejecutivo socialista ha actuado con «lealtad» y «corresponsabilidad». «En democracia, los hechos tienen consecuencias», ha insistido Calvo en referencia a los escritos de acusación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado

16.17A las 16 horas ha comenzado el pleno de sesión de control al Gobierno en el Senado.