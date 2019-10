Sentencia del procés, en directo | Torra: «Rechazamos esta sentencia por injusta y antidemocrática»

ABC Actualizado: 14/10/2019 12:18h

12.18Luis Ventoso: «Torra ha lanzado su esperado discurso histriónico, sentimental y mendaz. Pero no ha anunciado ningún paso concreto para otro levantamiento. La cárcel tiene un afecto ejemplarizante, nadie quiere acabar allí, por mucho que sienta su credo nacionalista».

12.09Estudiantes de la Universidad de Lleida (UdL) han salido este lunes en columnas desde los campus de Agrónomos y Cappont para concentrarse en el edificio del Rectorado en protesta por la sentencia condenatoria de la Sala de lo Penal Tribunal Supremo que ha juzgado a los líderes soberanistas. «Si nos vienen a buscar puerta a puerta responderemos codo a codo» reza la pancarta con la que estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Lleida han recorrido las clases para animar a la movilización.

12.05La sentencia del Supremo allana el camino para reactivar las euroordenes contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados. «Una cosa es un auto de procesamiento, como el que había hasta ahora, y otra cosa es una sentencia», explican a ABC fuentes jurídicas; informa Jesús Hierro.

12.04En la declaración, Torra ha estado secundado durante la declaración institucional por todos los miembros del Govern y por el presidente del Parlament, Roger Torrent.

12.02Torra anuncia que ha pedido comparecer en el Parlament y que reunirá el Consejo Ejecutivo. También que mandará cartas a Pedro Sánchez y al Rey, «de forma urgente».

11.59Torra pide la amnistía y arremete contra la sentencia: «Se han vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes. La democracia consiste en proteger esos derechos y no vulnerarlos. La acusación y la sentencia son extensivas a millones de catalanes».

11.58«Rechazamos esta sentencia por injusta y antidemocrática», ha iniciado Torra. «Cataluña vive una hora negra», dice Torra. «Hoy más que nunca nos sentimos solidarios. Las reivindicaciones de Cataluña es en hecho permanente en su historia. La condena es un insulto a la democracia y a la sociedad catalana», sostiene. «Hacer un referéndum no es un delito. El derecho a la autodeterminación es un derecho de las naciones».

11.55Ignacio Camacho: «La gran duda que deja la sentencia es su afirmación de que el procès solo fue una estrategia de presion y no una via real de autodeterminacion. Eso es una afirmacion que roza la interpretacion politica. Si algunos paises hubiesen reconocido la declaracion de independencia, España hubiese tenido un problema de gran escala.»

These politicians have been jailed for seeking to allow the people of Catalonia to peacefully choose their own future. Any political system that leads to such a dreadful outcome needs urgent change. My thoughts and solidarity are with all of them and their families. https://t.co/OSaknVGzYY