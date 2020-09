Sánchez y Ayuso escenifican la tregua para evitar el estado de alarma Crean un grupo de trabajo para valorar nuevas medidas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, trabajarán junto al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el vicepresidente autonómico para hacer frente a la crisis sanitaria

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso han acordado esta mañana la creación de un equipo de trabajo en el que el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad de Madrid realizarán el seguimiento y respuesta de la evolución de la pandemia.

La reunión ha comenzado a mediodía en la Puerta del Sol, y según un comunicado «ambos presidentes entienden imprescindible la actuación coordinada de las administraciones, reforzando los mecanismos de cogobernanza para ampliar así la capacidad de respuesta». Lo que han venido a denominar como Grupo Covid-19 se reunirá semanalmente, «con el objetivo coordinar y planificar respuestas contra la pandemia».

Las propuestas que ahí se realicen servirán de recomendaciones, pero en última instancia será el Gobierno regional y su presidenta quien tomará las decisiones a partir de «las actuaciones propias que seguirá ejecutando el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de sus competencias». Este equipo estará integrado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, y por el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado.

Este grupo contará con un portavoz técnico sanitario. Este equipo se apoyará en dos estructuras, llamadas Unidades de Apoyo, que perseguirán la unidad territorial y unidad técnica. Estas unidades se reunirán bisemanalmente y elevarán sus propuestas al Grupo Covid-19.

La Unidad Territorial estará compuesta por el Consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, el Alcalde de Madrid, la Secretaria General de Coordinación Territorial y el Presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Mientras que la Unidad técnica la compondrán el Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, el Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, el Delegado del Gobierno en Madrid, la Secretaria General de Transportes del Gobierno de España, un representante de la UME, un representante de la Policía Nacional, un representante de la Guardia Civil, el Director del SUMMA-112 y el Director del SAMUR.

A partir de aquí será este grupo de trabajo y sus unidades de apoyo quienes aborden las medidas necesarias y determinen cómo y de qué forma se implica el Gobierno de España en la resolución de esta crisis. Porque de la reunión entre Sánchez y Ayuso no salieron medidas concretas, sino que simplemente se alumbró este nuevo mecanismo de colaboración, que se reunirá ya esta misma tarde.

El presidente Sánchez ha advertido de que "vienen semanas muy duras", y ha asegurado que no pretende ni "tutelar" ni "sustituir" al Gobierno regional. Esta reunión se enmarca en una extraordinario clima de confrontación política entre ambos gobiernos. Sánchez ha recetado unidad, pero por otro lado ha evitado cuestionar las críticas que desde su partido se han lanzado contra las últimas medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid.

Sobre la cita ha planeado la posibilidad de que sea necesario recurrir al estado de alarma para hacer frente a la segunda ola de la pandemia. Y a las diferentes visiones que ambos Gobiernos tienen sobre esta posibilidad legal. Pero con una coincidencia en este momento sobre el mismo: ninguno quiere dar el primer paso. Pero ninguno ha podido descartar del todo su aplicación.

"Estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso", ha dicho el presidente del Gobierno. Aunque él tiene capacidad para declarar el estado de alarma, Sánchez ha decidido que sólo lo hará previa petición de la Comunidad Autónoma. "Son los presidentes autonómicos quienes en virtud de sus competencias quieren optar por la vía del estado de alama o no. Implantaremos todas las medidas que sean necesarias para frenar la curva. Hay muchos otros instrumentos, no todo tiene que pasar por el estado de alama”.

Completamente esquiva a su aplicación es la presidente regional: "No creo que ni el estado de alarma ni los confinamientos sean la solución ahora. Eso es la muerte para nuestra comunidad. No podemos cerrar todo Madrid sin darnos una oportunidad. Vamos a intentarlo con este plan, si funciona se llevará a más zonas", ha señalado Ayuso que, en cualquier caso ha puesto por delante la evolución de la situación antes de descartar nada: "Yo no tengo ningún ego. Haré lo que sea".

Ambas partes entienden que confinamientos más generalizados y restricciones a la movilidad más duras pueden tener un elevado coste político y económico. Por lo que este encuentro, esta "oportunidad", se enmarca en el intento por frenar el avance del virus en la región sin tener que recurrir al estado de alarma.