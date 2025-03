Sánchez plantea a los presidentes autonómicos la sexta y última prórroga del estado de alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció este domingo a las comunidades y ciudades autónomas que el próximo día 3 de junio solicitará al Congreso la sexta y última prórroga del estado de alarma. Además, explicó que a partir del 21 de junio , cuando acabe la última prórroga, finalizarán las restricciones de movilidad . Así lo presentó durante la duodécima conferencia de presidentes autonómicos, como demandaron los territorios en la última cita, y no mediante una rueda de prensa un día antes como solía hacer hasta ahora.

«He comunicado al conjunto de presidentes que volvemos a necesitar una última y definitiva prórroga de 15 días del estado de alarma. Será muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos», explicó, durante una rueda de prensa posterior al encuentro. El Gobierno comunicó la necesidad de dilatar 15 días más la alarma porque las autoridades sanitarias recomiendan limitar la movilidad dos semanas más, según informó Servimedia. Esta nueva prórroga empezaría el próximo 8 de junio, cuando venza la actual, y se mantendría hasta el día 21. Según explicó ayer Sánchez, se espera que sea entonces cuando finalicen las restricciones de movilidad.

No obstante, el Gobierno sí que mantendrá el control de la movilidad en aquellos territorios que todavía no hayan acabado el proceso de desescalada. Aunque no han aclarado con qué instrumentos jurídicos. La Comunidad de Madrid, parte de Cataluña con el área metropolitana de Barcelona y gran parte de Castilla y León se espera que lleguen a la fase 3 en torno al 22 de junio. Preguntado por estos casos particulares, Sánchez señaló que Sanidad espera que el 1 de julio la «movilidad sea plena en todos y cada uno de los rincones» de España.

También anunció «gobernanza absoluta» en la fase 3 . Sánchez explicó que las comunidades «van a ser competentes para gestionar su desescalada» en ese estadio. Pero apuntaló que el Gobierno seguirá restringiendo la movilidad hasta culminar la desescalada. Pero «serán los territorios quienes decidan cómo gestionar los ritmos y modalidades de la desescalada, e incluso pedir al Gobierno que levante el estado de alarma», explicó. Por ejemplo, podrán elegir si mantenerla 15 días o más. También se podrá dar el caso de que el Gobierno controle un área de un territorio que ya ha dejado atrás la alarma.

Apoyos parlamentarios

Los acuerdos del Gobierno con ERC , para su abstención, y el PNV , con su apoyo favorable, abonan el terreno para la nueva prórroga que aprobará el martes en el Consejo de Ministros. Además, el Gobierno no descarta el apoyo de Ciudadanos , que votó a favor la última vez. «Por supuesto que vamos a hablar con Cs, y me gustaría apelar a todos los grupos parlamentarios», dijo Sánchez. Además, preguntado específicamente por Bildu , tampoco descartó contar con sus cinco diputados. «Hablaremos con los grupos parlamentarios, menos con los que han rechazado negociar, que son Partido Popular y Vox», añadió.

Preguntado por si el Gobierno estudia herramientas fuera de la alarma, señaló que «no hay otro instrumento para restringir la movilidad». Y apostó por «reforzar» la colaboración de las comunidades con el Ministerio de Sanidad. «No necesariamente tiene que haber cambios legislativos», señaló.

«Apoyo absoluto» a Marlaska

Por otro lado, Sánchez respaldó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, después de la polémica destitución del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. «Tiene mi absoluto apoyo», dijo. También eludió responder sobre si Moncloa pidió los informes judiciales del 8-M.

«Este Gobierno siempre ha mantenido absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial», añadió. Preguntado por las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias sobre Vox, señalando que éstos querrían dar un golpe de estado, evitó la crítica y pidió no entrar en «provocaciones» de la derecha.

Mesa de diálogo, para julio

Preguntado por si el Gobierno tiene prevista la mesa de diálogo con el Govern de Cataluña para julio , Sánchez ha explicado que quieren «retomar cuanto antes la agenda de la legislatura» y que si es en el mes de julio, «mejor» . Porque, ha explicado, eso es que «volvemos a la normalidad».

No obstante, pese al acuerdo con ERC, el presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha expresado este domingo en Twitter su negativa a apoyar otra prórroga. «Hoy expondré a Sánchez que por respeto a la institución que represento y en defensa de las competencias de todas las consellerías del Govern, y en especial de la de Salud, no puedo aceptar la prórroga del estado de alarma que precisamente las anula y las centraliza», ha expresado Torra antes de comenzar la Conferencia de Presidentes.

Torra ha expresado que «lo que reclama la Generalitat, por respeto y defensa de sus competencias, es que termine mañana mismo» el estado de alarma, informa Efe. Ha reprochado además que «no ha existido en absoluto la cogobernanza». El acuerdo de La Moncloa con ERC revolvió a JxCat, la otra mitad de la Generalitat, que a través de su portavoz en el Congreso, Laura Borràs , lo abordan como una «subordinación en Madrid».

Ingreso Mínimo Vital

Por otro lado, Galicia, Andalucia y Castilla y León han reclamado al Gobierno poder gestionar el ingreso mínimo vital que el Consejo de Ministros extraordinario aprobó el pasado viernes. Cataluña, País Vasco y Navarra sí gestionarán la prestación. El presidente de la Xunta de Galicia, A lberto Núñez Feijóo , ha pedido que puedan hacerlo todas las comunidades autónomas y ha criticado que existan desigualdades entre territorios a la hora de elegir quienes sí y quienes, no.

Feijóo ha denunciado que «se ha consultado y se ha negociado de forma unilateral con partidos nacionalistas y habrá tres Comunidades autónomas que sí gestionarán la renta de integración social», según informa Efe. Y ha añadido que «no tiene ningún sentido esta decisión». Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco , tras la conferencia de presidentes, también ha señalado que tienen «el mismo derecho que otras comunidades» dicha gestionar la prestación económica.