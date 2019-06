Sánchez e Iglesias se reúnen en secreto para negociar el «Gobierno de cooperación» El presidente en funciones y el líder de Podemos se citaron ayer en el Palacio de la Moncloa para explorar posibles pactos

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reunieron ayer lunes en secreto en el Palacio de la Moncloa para negociar el «Gobierno de cooperación», todavía sin definir, que acordaron explorar en el encuentro de la semana pasada celebrado en el Congreso de los Diputados.

En Podemos se están aferrando al modelo de gobierno valenciano después del acuerdo al que PSPV, Compromís y Unides Podem llegaron ayer en la Comunidad Valenciana. El líder socialista, Ximo Puig, cedió una vicepresidencia segunda a Podemos a cambio del apoyo para ser investido presidente y desde la dirección nacional morada entienden el acuerdo como un ejemplo a seguir en el ámbito estatal. Iglesias asegura que esta fórmula es un «ejemplo» a reeditar a nivel nacional. Por su parte, en el PSOE siguen insistiendo en un Gobierno liderado por Sánchez con la puerta abierta a independientes.

La reunión estaba prevista para esta semana, pero ambos dirigentes han querido citarse cuanto antes para seguir trabajando en la negociación, según ha publicado eldiario.es. En Podemos se respira tranquilidad en torno a los encuentros, aunque hay quien advierte que los «bandazos» en las declaraciones del secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, han generado incertidumbre interna en la formación.

Ábalos sugirió la semana pasada que estaban dispuestos a que Podemos entrase en el Gobierno pero luego, tras la ronda de consultas con todos los partidos, tuvo que enmendar sus palabras. Asimismo, ayer el secretario de Organización expresó ayer que Sáncbez está dispuesto a enfrentarse a una investidura sin tener garantizados los apoyos, aun a riesgo de que pueda resultar fallida, para «no decepcionar» ni a los electores ni al Rey.

Los apoyos sin amarrar

Los votos de PSOE y Podemos no alcanzan la mayoría absoluta en la Cámara Baja y los socialistas querían evitar la alianza con ERC y buscar socios más «fiables» que aseguren la estabilidad de la legislatura. Sin embargo, no ha sido posible al no cumplir con el acuerdo que Navarra Suma puso sobre la mesa a cambio de su abstención. En estos momento, Sánchez depende de la abstención de de 14 diptuados de ERC, que ha sugerido facilitar la investidura.

En este contexto, la portavoz de Podemos, Noelia Vera, consideró ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Coordinación que espera que el PSOE llegue a la sesión de investidura con los apoyos «bien amarrados» por responsabilidad. Por su parte, Iglesias ha insistido en reiteradas ocasiones en que ya le «trabajaron» la mayoría absoluta a Sánchez para la moción de censura a Mariano Rajoy el pasado verano y que no se la negociarán dos veces, sin embargo, desde el partido están dispuestos a «echar un cable» a los socialistas si lo necesitan. Por el momento, no ha trascendido ningun encuentro o llamada de Podemos con otras fuerzas políticas pero no descartan que ocurra.

Por su parte, la presidenta del PSOE y vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, sí que ha asegurado este martes que Sánchez, está negociando sus apoyos porque, a su juicio, «no sería responsable» ir a la investidura sin haberlo hecho. La dirigente socialista espera que los apoyos que Sánchez y el PSOE están negociando para la investidura lleguen «lo antes posible», si bien ha recalcado que con o sin ellos habrá sesión de investidura «pronto».