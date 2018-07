Sánchez exigió que Rajoy se sometiera a una moción de confianza si no lograba aprobar los Presupuestos El nuevo presidente criticó la «supuesta voluntad» que tenía el antiguo Gobierno de «vivir de la prórroga», algo que suponía «alargar los problemas». Ahora, su Ejecutivo insiste en seguir adelante tras su fracaso con la senda de déficit

El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes los objetivos de estabilidad presupuestaria que el nuevo Gobierno había pactado en Bruselas; un hecho que socialistas tildan de «incomprensible y muy doloroso para los ciudadanos». La votación no ha salido adelante por el voto en contra de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias; además de la abstención de ERC, PDECat y Unidos Podemos. El Ejecutivo solo ha tenido el respaldo del grupo socialista, Nueva Canarias y del PNV. En total, han recibido 88 votos a favor, 172 votos en contra y 81 abstenciones.

Sin embargo, a pesar del batacazo, el PSOE prefiere obviar su fracaso e insiste en seguir adelante. Es más, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha manifestado con toda claridad que su partido «mantiene su rumbo, prepara sus presupuestos y sigue con su agenda de cambio». Una actitud que contradice a la del pasado mes de marzo, cuando el expresidente Mariano Rajoy tampoco era capaz de lograr un acuerdo en torno a los Presupuestos Generales del Estado (PGE): el líder del PSOE y ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigió que el político gallego se sometiera a una moción de confianza si no conseguía aprobarlos para 2018.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE que se celebró el pasado 5 de marzo, Sánchez criticó la «supuesta voluntad» que tenía el Gobierno de «vivir de la prórroga», lo que –en sus palabras– suponía «alargar los problemas». «Si Rajoy no aprueba los presupuestos y no anticipa las elecciones, yo le exigiré que, por obligación con la ciudadanía y por responsabilidad institucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza», espetó el dirigente en aquel momento. Además, consideró que si Rajoy no superaba esa cuestión de confianza, no tendría excusa para no adelantar las elecciones generales.