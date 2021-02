Sánchez se esconde y evita hablar en el Senado de la violencia callejera, a pesar de la presión del PP El portavoz popular Javier Maroto le recriminó que «no haya tenido liderazgo para poner en su sitio a los que alientan el alboroto callejero»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha evitado hablar en la sesión de control al Gobierno en el Senado sobre los incidentes de violencia callejera que se han venido produciendo en los últimos días en ciudades como Barcelona, Madrid o Valencia.

Sánchez se ha escapado de la presión del portavoz del Grupo Popular, Javier Maroto, que le recriminó que «no ha tenido el liderazgo para poner en su sitio a quienes alientan y excusan a los alborotadores callejeros. Y calla, porque precisamente esos son sus socios. Y molestar a sus socios, los que le sostienen a usted, es la última alternativa».

El portavoz popular insistió en que «no sé si se le ha pasado estos días por la cabeza decirle al señor Iglesias que justificar a quienes revientan escaparates para robar las tiendas de telefonía móvil no es precisamente muy útil para lograr la normalidad democrática».

Maroto afirmó que Sánchez es «cómplice de esta situación» y que «un presidente del Gobierno sea cómplice y permita que desde su Ejecutivo se aliente y se justifique la violencia, no solo es grave, y tiene un nombre, eso sí es anomalía democrática».

El PP recordó que solo ha hablado «unos días más tarde»y nos ha dejado uno de esos eslóganes y esta vez ha sido 'haré frente a cualquier forma de violencia', ¿me puede explicar qué significa en lo concreto qué hará para evitar situaciones de violencia como la que hemos vivido o poner en su sitio a quienes las alientan o la excusan? ¿vamos a tener solo palabras o vamos a tener algún acto de liderazgo?«.

Satisfecho con la coalición de Gobierno

Sánchez no quiso entrar sobre las cuestiones planteadas y respondió a la presión mostrando su satisfacción por la marcha de la coalición de Gobierno: «Como presidente del Gobierno me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición en este año largo que llevamos de legislatura. Es cierto que somos dos fuerzas políticas distintas, pero nos unen más cosas de las que nos separan».

Tras la pregunta del Grupo Popular intervino también con alusiones a la violencia en Cataluña la senadora de En Comú, Sara Vila, que le interpeló sobre «el futuro político de Cataluña». Vila hizo referencia a la necesidad «de trabajar para dar soluciones a las movilizaciones sociales, que son una muestra de la desafección» de la política.

La diputada del Grupo Izquierda Confederal afirmó que «rechazamos toda la violencia, la de los que queman contenedores y saquean comercios, y la de los abusos policiales. Y no nos parapetamos detrás de la violencia para no abordar lo que está sucediendo de fondo. Algunos quieren que solo veamos el dedo, que es la violencia, y no la luna, que es la falta de libertad de expresión que están sufriendo algunos de los jóvenes que están encarcelados en nuestro país».

Sánchez tampoco quiso aludir a esta provocación y solo se refirió a la necesidad de un Gobierno progresista para Cataluña, a ser posible entre el PSC y En Comú, aunque admitió que haría falta el concurso de ERC, «necesitamos romper la dinámica de melancolía y ofrecer un horizonte de esperanza».

El presidente admitió que «todos hemos hecho las cosas mal en Cataluña» y que «la declaración unilateral de independencia fue un error». Asimismo, considera que el único planteamiento que hacen los independentdstas es «seguir fracturando la sociedad catalana».

