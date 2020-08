Sánchez aprieta a Casado: «Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tenga una ideología contraria al Gobierno de turno» El presidente del Gobierno apela con insistencia a la «unidad» entre todos los grupos parlamentarios en un acto con empresarios Pide «desterrar la pelea partidista» de la acción contra el virus en un acto bajo el eslogan «España puede. Recuperación, transformación, resiliencia»

Gregoria Caro SEGUIR Madrid Actualizado: 31/08/2020 15:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Acercamiento a los empresarios y tono conciliador. Puesta en escena calculada. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes en un acto con empresarios y representantes institucionales para pedir «unidad, unidad y unidad» a toda la sociedad civil y los grupos parlamentarios en la lucha contra la pandemia y los estragos económicos que está causando. Fuentes del Gobierno han valorado como «muy importante» la cita porque servirá para remarcar y poner «en brújula» la posición política del Gobierno de coalición.

«Nadie tiene derecho a no arrimar el hombro porque tenga una ideología contraria al Gobierno de turno, una identidad distinta o unos intereses opuestos, porque solo con la unidad de todos o, al menos, de los más posibles, tendremos una verdadera oportunidad para vencer al virus», ha expresado el presidente del Gobierno.

Bajo la mirada de algunas de las principales caras del IBEX35, el jefe del Ejecutivo ha redoblado así su presión al líder de la oposición, Pablo Casado, tendiéndole la mano para pedirle que cierre filas con el Gobierno de coalición de cara a la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado y para renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo. «Es tiempo de acuerdo, de negociación y de honestidad», ha subrayado.

La comparecencia de hoy no solo ha servido para apretar al PP, sino que facilita el diálogo con Ciudadanos. Una maniobra premeditada. En los últimos días, sus sucesivos gestos al centro, así como la escenificación del acercamiento a Cs, han levantado las sospechas en Unidas Podemos y en los socios nacionalistas y regionalistas de que busca un acuerdo presupuestario con Ciudadanos y PNV.

«No soy ingenuo»

«No estoy apelando a la unanimidad, no soy ingenuo, la gravedad de la situación no se trata de que cada uno abandone sus convicciones, no pedimos eso desde el Gobierno de coalición, lo que pedimos es acompasarlas al momento excepcional o inédito que nos ha tocado vivir», ha subrayado el presidente del Gobierno. «España necesita muchos arrimando el hombro, si no a todos, lo necesitamos, cuanto más amplia sea esa base social, esa base parlamentaria, mejor que mejor, más rapida será la recuperacion», ha seguido.

Precisamente, el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que a lo largo del día se espera que se reúna con Sánchez, quiere evitar que PSOE y Cs lleguen a un acuerdo antes de negociar el borrador de los Presupuestos en el seno de la coalición. Su acercamiento al partido de Inés Arrimadas le incomoda. Una anécdota en la que se percibe que cada partido sabe cuál es su posición política ha tenido lugar antes de la comparecencia del presidente: «Me parece que hoy no...», ha respondido la ministra de Igualdad y número dos de Podemos, Irene Montero, cuando la Prensa le ha pedido que se parara para atenderles.

«Estamos ante una disyuntiva y tenemos que optar ante dos caminos: optar por la unidad o por las viejas divisiones y las antiguas querellas», ha expresado Sánchez. «Lo hemos comprobado, fuimos capaces de doblegar la curva cuando todos actuamos unidos», ha añadido.

Ministros, patronal y sindicatos

El encuentro, bajo el eslogan «España puede. Recuperación, transformación, resiliencia», se ha celebrado en Casa de América, en Madrid, y hasta allí se han desplazado los miembros del Gobierno. A excepción del ministro de Universidades, Manuel Castells, operado de urgencia. Una intervención de carácter no grave.

También han estado presentes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila; el presidente y director ejecutivo de Inditex, Pablo Isla; los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo; el presidente de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos Silva; el secretario general de la Organización de profesionales y autónomos (UPTA), Eduardo Abad, entre otros.

Sánchez ha explicado que el «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» que el Gobierno presentará en Europa, que se «inspira» en la Agenda 2030, impulsará el crecimiento «por encima» del 2 por ciento del PIB «a largo plazo». Aunque sin plantear cuándo.

Durante el encuentro, ha presentado además cuatro grandes retos del Gobierno y la sociedad: «Transformación digital, transición ecológica, cohesión territorial y feminismo». La conferencia organizada por el Gobierno recuerda al acto que también convocaron en el mismo escenario cuando cumplieron 100 días de mandato en 2018 bajo el título «Avanza».

El acto se ha convocado dos días antes de iniciarse la ronda de contactos del presidente del Gobierno con los principales líderes políticos. El miércoles por la tarde tiene previsto reunirse con el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, quien ya ha advertido de que no pactará unas cuentas con un Gobierno en el que se encuentre Unidas Podemos. Por la tarde, se verá con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, dentro de un maniobra indisimulada de acercamiento a esta formación. Porque el partido naranja ha tenido con diez diputados un trato preferente frente a ERC, con 13, que es además socio de investidura.