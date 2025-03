Sánchez amplía el abanico de los Presupuestos contactando con el PDECat si consuma su escisión

El presidente del Gobierno descuenta la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y aspira a hacerlo logrando más allá de los 176 escaños que otorgan la mayoría absoluta. Para ello aspira a consolidar su nuevo entendimiento con Ciudadanos y hacerlo compatible con ERC y con los cuatro diputados del PDECat.

Sánchez considera «inimaginable» no sacar adelante los PGE este año , apelando en todo momento para «mirar más allá de lo que son bloques ideológicos» para lograr un acuerdo transversal. Consolidándose poco a poco la nueva relación con Ciudadanos, Sánchez no quiere cerrarse puertas e intenta no descartar la vía del independentismo catalán.

Esta mañana, en una entrevista en «La hora de La 1», ha asegurado que también contactará con los cuatro parlamentarios del PDECat si se consuma la escisión con Junts per Catalunya . En ese ánimo, y para mantener también las apelaciones a ERC, el presidente ha confirmado que esta misma semana llamará al presidente de la Generalitat, Quim Torra , para intentar poner fecha a la mesa de diálogo.

Pese a la consolidación de la opción de Ciudadanos como socio presupuestario el presidente mantiene las puertas abiertas por la otra vía, que él evita señalar como incompatible. En ese sentido el presidente Sánchez ha asegurado que mantiene su compromiso para reformar el delito de sedición en el Código Penal .

Tras semanas de tensiones con su socio de coalición Sánchez ha reafirmado la vigencia del pacto con Pablo Iglesias: «La coalición está fuerte», ha dicho Sánchez sobre un acuerdo que «nos compromete». Aunque, a la vez, anima a una nueva visión para «mirar más allá de lo que son bloques ideológicos».