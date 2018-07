Salamanca: «El rólex nada más lo saco como los toreros, en las grandes ocasiones» El exjefe de Barajas admitió que recibió 25.000 euros y un reloj de oro de su compadre

«Yo no he recibido absolutamente dinero lo único el de la boda de mi hijo (...) el dinero me lo fue entregando en dos o tres ocasiones Javier Caballero, que era una persona que trabajaba con él». Es un fragmento de la declaración del comisario Carlos Salamanca, el que fuera jefe de Barajas ante el juez Diego de Egea el pasado 24 de mayo, a la que ha tenido acceso ABC.

El policía, detenido junto al excomisario José Manuel Villarejo, llevaba ya dos meses en libertad. El magistrado de la Audiencia Nacional acordó la semana pasada archivar la causa contra él por cohecho. Considera que no hay indicios racionales de que recibió regalos y dinero a cambio de facilitar visados de forma irregular y arbitraria a ciudadanos guineanos, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción, que ha recurrido su decisión, igual que la acusación ejercida por Podemos.

Sin embargo, en su declaración, el propio comisario admite que Francisco Menéndez, su «compadre», y la persona que denuncia los hechos, le regalaron 25.000 euros a su hijo cuando se casó tras ofrecerle ser «testigo de su boda» y un «grandísimo regalo». Salamanca enmarca la dádiva en la relación de amistad que tenían, como «de familia», aunque la adquirieron en solo seis meses, en 2012, porque consiguieron esa «empatía».

Unos 40.000 euros

El exjefe de Barajas reconoció también sin empacho que Menéndez le regaló un rólex de oro (valorado en la denuncia en unos 40.000 euros), como gratitud porque a ambos les tocó el Gordo de Navidad (800.000 euros a cada uno) en 2012 gracias a dos décimos que se intercambiaron en una comida de amigos.

«Con motivo de este premio a los dos o tres meses me llegó con un reloj rólex con la esfera verde, todo de oro que fue el que me intervinieron el día de mi detención porque nada más lo saco como los toreros, en grandes ocasiones, y era porque yo el día 4 tenía un bautizo del nieto de un íntimo amigo mío y lo llevaba puesto», desgranó cuando el juez le preguntó por tres de los 61 relojes que le intervinieron durante el registro de su casa. El segundo dijo que se lo regaló el príncipe de Qatar y el otro (valorado en unos 15.000 euros) se lo entregó Menéndez a su hijo, al que en sus mensajes de whatsapp llaman«compadrito».

Francisco Menéndez, que se llama a sí mismo el «pagafantas», contó en sus declaraciones que todo el dinero que manejaba procedía de sus clientes guineanos; que los fondos tenían un origen ilícito y que le necesitaban para introducirlos en España, tanto en efectivo como disfrazados a través de bienes (como coches de alta gama o relojes). Entres sus servicios, contó, estaba conceder a esos clientes un trato diferenciado en Barajas y ahí entraba Salamanca, según relató: tanto recibiéndoles a pie de avión para evitar controles aduaneros como logrando visados extraordinarios en frontera.

Audio: Salamanca es cuestionado por las irregularidades en los visados

El juez De Egea apenas incidió en la concesión de estos visados y consideró que no existe ninguna irregularidad en los mismos, pese a las declaraciones del comisario. Preguntado por el fiscal por uno de ellos (Pergentino Mba) alegó que se le facilitó «para que ese mismo día pudiera salir y no estuviera puteado en el aeropuerto como en la película La Terminal»; e interrogado sobre otra mujer dijo que «hablaría con el comisario general de Extranjería y Fronteras para pedirle este favor». En otro caso se pidió un visado de cortesía antes de que la persona llegara a España, es decir, sin evaluar la documentación o a ciegas, según recoge el recurso de apelación de Podemos.

En su escrito, al que ha tenido acceso ABC, señala que Salamanca no guardó ni archivó ninguna de la documentación que acreditaba estos visados para «beneficiarse de esa opacidad» y resalta que el comisario no «negó el trato privilegiado. «El único favor era aparcar en el parking de la comisaría», dijo; un aparcamiento reservado para labores propias de la Policía Nacional, no para invitados.

Viajes

El juez le preguntó por los viajes que Menéndez asegura haber pagado al policía y su familia, por el palco en el estadio del Real Madrid y por dos coches de lujo un Cayenne y un Pamamera. Y acogió las respuestas del comisario, quien aseguró que puso el seguro del segundo vehículo a su nombre para hacer un favor a su amigo, pero que lo pagó Menéndez a cuyo nombre también ponía las facturas de las reparaciones porque él, como funcionario, no podía desgravarse el IVA y su «compadre» sí. «Yo no necesito vehículo. Yo soy comisario y tengo coche oficial», aseguró en la comparecencia.

En un momento de la declaración, a preguntas del juez, Salamanca trajo a colación la investigación de la que ya fue objeto por la Audiencia Nacional en la operación Emperador (la trama de Gao Ping), también archivada durante la instrucción.

El comisario aprovechó para hacer un alegato contra sus compañeros de Asuntos Internos de la Policía, encargados de las pesquisas: «No entiendo por qué el departamento de Asuntos Internos tiene esta animadversión hacia mi, es que no puedo entenderlo», insiste tras explicar cómo dos jefes policiales hablaron de celebrar con un vino su cambio de puesto tras el caso Gao Ping.

Audio: Salamanca habla de una «animadversión» del departamento de asuntos internos hacia su persona

Anticorrupción en su apelación a la Sala de lo Penal considera que la decisión de De Egea de archivar es «extemporánea» y prematura, dado que aún hay varias diligencias pedidas por el juez, como el análisis de su teléfono móvil (que se acordó el día de la declaración, cuando Salamanca facilitó el pin y huella) o el informe sobre su patrimonio. La acusación popular cree que el juez «ha denegado expresamente diligencias (...) lo que en la práctica ha supuesto una abdicación de su deber de investigar para beneficiar a una de las partes investigadas en detrimento de la otra». A juicio de Podemos, el juez «ni siquiera ha mostrado voluntad de hallar los indicios».