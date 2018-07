El PSOE no acalara si apoyará una comisión de investigación al Rey Juan Carlos Podemos alberga «más dudas» que antes de la sesión con el director del CNI

Tras tres horas de comparecencia a puerta cerrada las espadas siguen en alto y toda la presión se mantiene en el PSOE. La comparecencia del director del CNI, Félix Sanz Roldán, ante la comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados duró más de lo que estaba previsto. Los partidos se guardaron muy mucho de romper el secreto de estas comparecencias, pero en una primera aproximación a todos ellos, el resumen es que los que entraron con dudas las mantuvieron y los que llegaban sin ellas se ratificaron en las mismas.

La comparecencia en relación a las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein (Larsen de soltera), en las que sugiere que Don Juan Carlos tiene cuentas en Suiza, era clave para conocer la posición del PSOE. Todos sus aliados de la moción de censura amenazan con llevar a votación la creación de una comisión de investigación que fiscalice las actividades de la monarquía. El apoyo del PSOE sería el que la activaría.

Los socialistas se refugiaron en esta comparecencia para evitar posicionarse, aduciendo que lo primero era escuchar al director del CNI. Desde el PSOE se trasladó que probablemente su portavoz, Adriana Lastra, compareciese al término de la reunión. Con ese dato en la mano, en Unidos Podemos se preparaban para hablar a continuación. Pero al término de la reunión Lastra decidió no aparecer. Mientras la prensa la perseguía a la carrera por los pasillos del Congreso acertó a decir que no tenía «ninguna duda de lo que ha dicho el director del CNI». Esa frase daría pie a pensar que el PSOE no apoyará la creación de la comisión de investigación. Pero desde el partido rechazaron plantear esa cuestión como una decisión ya tomada.

Ione Belarra, que sustituía a Irene Montero, decidió entonces no comparecer tampoco. Pero a preguntas de los periodistas respondió que salían de la comparecencia de Roldán «con más dudas» de con las que entraron. Su formación mantiene la propuesta de crear la comisión de investigación.

Sanz Roldán ya acudió a esta comisión el 19 de marzo de 2013 para tratar este tema. Entonces no había grabaciones de por medio, como ahora, pero sí una entrevista concedida por Corinna en la que señalaba al CNI. Según las fuentes consultadas por ABC, las palabras del director de los servicios secretos en esencia han coincidido en ambas ocasiones aunque al ser la mayoría de portavoces nuevos en la comisión han formulado preguntas distintas. Ayer se daba otra circunstancia diferente, la más relevante: el caso está bajo secreto de sumario judicial, por lo que por imperativo legal no podía pronunciarse al respecto. Según fuentes jurídicas, no debería ni haber comparecido.