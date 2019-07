Rivera ataca a Sánchez e Iglesias: «A ustedes les separa el ego que no les cabe en la silla» El líder de Cs afirma que la «banda» ha «intentado repartirse a España como un botín» pero que ni siquiera han conseguido ponerse de acuerdo para hacerlo

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comenzado su intervención en el pleno de la segunda votación de la investidura calificando de «menudo espectáculo» lo vivido durante estos días de investidura, un espectáculo que ha hecho «perder el tiempo, la esperanza y las ganas» a los españoles.

Ha vuelto a calificar como una «banda» a los socialistas y sus socios, quienes «han intentado repartir España como un botín» porque «no se han peleado por las políticas, solo se han pelado por los sillones». «A ustedes les separa el ego que no les cabe en la silla y no han podido ponerse de acuerdo», ha continuado el líder de la formación naranja.

Rivera ha coincidido también con Casado en que la responsabilidad exclusiva es de Sánchez. «Usted tiene el mandato del Rey de constituir un gobierno y ha fracasado», ha advertido. Rivera ha calificado las negociaciones de «espectáculo», y ha vaticinado que continuará durante el verano. «Seguirán repartiéndose ministerios e insultándose. Los españoles no se merecen ni este espectáculo ni esta banda ni un presidente como usted», ha subrayado.

El líder de Ciudadanos también se ha preguntado «¿cómo puede ser que no se hayan puesto de acuerdo par aun ministerio?», criticando la incapacidad de Sánchez no solo para ser investido sino para gobernar. Rivera criticó el «culebrón» en el que se está convirtiendo la investidura de Sánchez y sentenció que «España merece más, no se merece un presidente como usted».