Vox responde al PP con un macroevento de dos días en Madrid contra la Agenda 2030

De la quema de una falla valenciana a un San Fermín para niños. Así celebrará Vox su particular convención nacional, VIVA 21, un macroevento de «carácter político y cultural» en Ifema (Madrid) para detallar la bautizada como Agenda España y el rechazo total a ... su antítesis, la Agenda 2030. El acto, que se desarrollará entre este sábado y mañana domingo, se reconoce como un alegato por la «pluralidad de España bien entendida» –matizan en el partido– y como una oportunidad para remarcar su espacio y confrontación con la izquierda, pero también y especialmente con el PP una semana después de la exhibición de fuerza de los populares en la plaza de toros de Valencia.

Desde el partido que lidera Santiago Abascal señalan que no se trata de un congreso al uso como el de otras fuerzas políticas, aunque a nadie se le escapa que será una una nueva edición de Vistalegre , tras los actos celebrados en este pabellón en 2018, 2019 y 2020. Desde la formación detallan que si los precedentes fueron clave para su irrupción en las instituciones, el próximo, con la presencia de las delegaciones de todas las provincias, será para «dar un paso más allá». Estarán arropados por líderes de la derecha europea más conservadora , como Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia). Aunque aún no han confirmado más nombres, se espera que se haga en las próximas horas.

Ese más allá no es un paso en falso. Al menos sobre el papel. En Vox tienen claro que es la oportunidad perfecta para reivindicar su lugar y autenticidad en el flanco derecho del tablero, habida cuenta de que una de las lecturas sobre la convención del PP es que acercarán su ideología a medio plazo a algunos postulados de la formación. «Los españoles saben perfectamente que hay una única alternativa (...) Hay millones de españoles que decidieron ya hace años alzarse, ponerse en pie y no volver a arrodillados y no volver a votar con la nariz tapada», dijo el pasado lunes el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, en alusión al supuesto crecimiento de Pablo Casado y sus opciones para aglutinar el voto del centro-derecha y alcanzar la presidencia del Gobierno.

Agenda España

La Agenda España, que será explicada por Abascal el domingo, es una respuesta al «globalismo» que, aseguran en Vox, «amenaza» a España en todos los sentidos. Su rechazo, sin embargo, no se centra en el PSOE, Podemos, independentistas o nacionalistas, también en partidos con los que eventualmente han llegado a acuerdos, como el PP y Cs. Así lo demuestra un vídeo subido a las redes sociales a modo de promoción del evento, donde incluyen a Casado o Inés Arrimadas como artífices de esta agenda.

Así, Vox hace un diagnóstico de todo cuanto supone la Agenda 2030: destrucción de la cultura y la familia, okupaciones, separatismo, invasión migratoria, inseguridad, religión climática, feminismo radical, supresión de libertades individuales, ruina económica, pobreza energética... Y, al mismo tiempo, su réplica: reivindicar las costumbres y tradiciones de España, los productos nacionales, la reindustrialización como herramienta capital para el trabajo digno, el control de las fronteras, una educación de calidad libre de adoctrinamientos, la defensa del campo y el mundo rural... «Es una alternativa total, social, económica, cultural, política, patriótica en todos los ámbitos», avanzó Buxadé.

La confrontación con el PP es, si cabe, más acuciante. Acaso por lo evidente de enfrentar a la izquierda, bien por la pugna del electorado, lo cierto es que Vox ha intensificado en los últimos meses su ofensiva contra el partido de Casado , siempre con el vaivén de las encuestas y los posibles adelantos electorales en regiones como Andalucía o Valencia en el horizonte. En la formación de Abascal repiten tanto en público como en privado que si el PP de verdad quiere derogar las leyes ideológicas de la izquierda tiene dos oportunidades: la ley de Memoria Histórica en el parlamento andaluz y las «leyes de género» en comunidades como Madrid.

Que los congresos hayan coincidido en el tiempo es una casualidad, pero no las estrategias compartidas de mostrar su fuerza y capacidad de fagocitar mucho o poco al contrario. En Vox aseguran que su despligue en Ifema «dejará pequeño» al de Casado .

Actividades culturales

Fuentes del partido explican que VIVA 21 se diferencia según el día. Si el domingo es el día para que Abascal exponga la Agenda España y su plan, el sábado será más ligero. La premisa es que sea una «jornada familiar y cultural». Se instalarán medio centenar de carpas que representan cada una de las provincias de España, donde se celebrarán todo tipo de espectáculos, desde unas sevillanas a una jota aragonesa , con atracciones como un parque de bolas o un toro loco, entre otras.

Bajo el lema de ‘España en pie’ habrá actividades infantiles al aire libre a partir del mediodía. El Torico, un encierro simulado y en miniatura de San Fermín (12 horas); conciertos de Sherpa o el rapero G Babe (20 h.), Correfoc –representación típica de Valencia y Cataluña– (21 h.) y, como fin de fiesta, la quema de una falla cuyo contenido no se revelará hasta entonces.