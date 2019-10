La Real Academia de Doctores condena el «fraude intelectual» de las tesis plagiadas en la UCJC La institución insta la universidad que doctoró a Pedro Sánchez a «tomar las medidas oportunas para que estos hechos no se produzcan y revisar la legitimidad de los títulos obtenidos mediante procedimientos no acordes con los requisitos»

La Junta de Gobierno de Real Academia de Doctores de España (RADE) ha emitido un comunicado en el que condena los doctorados irregulares concedidos en la Universidad Camilo José Cela, que en un caso se extendieron a la Universidad Complutense de Madrid, e insta a que se investiguen.

La institución presidida por Antonio Bascones sostiene que, «a la vista de las noticias aparecidas en el diario ABC de Madrid en los últimos tiempos, referentes a plagios "doctorales" con origen en la UCJC, manifiesta (...) que el plagio en cualquiera de sus formas y en cualquier actividad científica representa un fraude intelectual y ético que debe ser reprobado por la comunidad científica y por la sociedad».

La RADE hace hincapié en el daño que estas prácticas está provocando a quienes sí respetan las normas académicas: «La consecución de Másteres y tesis doctorales sin el rigor metodológico exigible para su elaboración afecta injustamente por extensión a toda la comunidad universitaria, especialmente a los doctorandos, profesores y universidades que con seriedad, rigor y trabajo realizan su labor de modo ejemplar, como ocurre en la gran mayoría de ellos».

Además, la institución, que tiene como primera finalidad «defender la dignificación del título de Doctor, tanto en las exigencias para su obtención, como en su legítima ostentación y el ejercicio de sus prerrogativas», exige en el comunicado oficial que estos hechos no queden impunes: «Las autoridades académicas en el ámbito de sus competencias deben tomar las medidas oportunas para que estos hechos no se produzcan y revisar, en su caso, la legitimidad de los títulos obtenidos mediante procedimientos no acordes con los requisitos éticos y científicos exigibles para su consecución».

La Complutense investiga

En el caso de la Universidad Complutense de Madrid, ya se ha abierto una investigación sobre el doctorado que obtuvo el directivo de la UCJC José Luis Málaga usando la misma tesis plagiada que sirvió para doctorar el 30 de noviembre de 2012, cuatro días de Pedro Sánchez y en el mismo departamento, a Concepción Canoyra, que dimitió como directora general de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid tras las revelaciones de este diario. La Camilo José Cela suspendió temporalmente de empleo a su directivo.

La Junta de Gobierno de la RADE, que recuerda su énfasis «en la promoción, valoración y dignificación del doctorado como máximo grado académico», concluye el comunicado reprobando «los hechos y conductas publicados por el diario ABC» y apelando «a la responsabilidad y buen hacer de todos los implicados en la autoría de toda obra científica, artística o literaria, especialmente en la elaboración de una tesis doctoral».

Como ha denunciado este diario desde hace más de un año, la UCJC doctoró por la vía rápida, con tesis plagiadas y tribunales irregulares, a varios profesores a partir del año 2010, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La implantación del Plan Bolonia obligaba a las facultades a tener un mínimo del 50 por ciento del claustro en posesión del título de doctor, cota de la que estaban muy lejos.