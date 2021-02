PSOE y PP rompen las negociaciones por el juez de Podemos Los populares rechazan los nombres de Rosell y De Prada y urgen a Sánchez a resolver «sus líos internos» con Pablo Iglesias

Pedro Sánchez y Pablo Casado escenificaron el bloqueo de las conversaciones entre el Gobierno y el PP para renovar los órganos institucionales pendientes y, singularmente, el Consejo General del Poder Judicial. Las negociaciones no han terminado, esencialmente porque no hay alternativa a las mismas en estos momentos. Como consecuencia de la falta de acuerdo que ambas partes constataron en la medianoche del viernes, Gobierno y PP plantearon el viernes una ruptura que, sin embargo, no es total ni definitiva.

Pero que sí arroja incertidumbre sobre el futuro inmediato. El acercamiento entre ambas partes es profundo y ambos han asumido los costes como para romper tras pactar tan solo la renovación del Consejo de Administración de RTVE. La decisión de