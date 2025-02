PSOE y PP negocian un pacto institucional global sin Podemos

La llamada de Pedro Sánchez a Pablo Casado el miércoles por la tarde rompió el hielo entre el Gobierno y la oposición para acabar con el bloqueo de un pacto institucional, que incluya la renovación del Consejo General del Poder Judicia l. Ambas ... partes han vuelto a sentarse para buscar un acuerdo, con la sensación de que esta vez sí darán fruto las conversaciones, según fuentes de la negociación. Eso sí, a la mesa no está sentado, ni invitado, Unidas Podemos. Ni está ni se le espera, y después de alentar y justificar esta misma semana los actos vandálicos en varias ciudades españoles, aún menos.

La ausencia de la formación que lidera Pablo Iglesias en la negociación y en el acuerdo es una de las condiciones que puso Casado a Sánchez, si quería llegar a un acuerdo para renovar el Poder Judicial, una tarea que está pendiente desde diciembre de 2018. Otra condición, la de retirar la proposición impulsada por el Gobierno que reducía la mayoría necesaria para renovar los vocales del Consejo General del Poder Judicial, está cumplida de hecho, ya que la iniciativa está metida en algún cajón del Congreso. Hay un tercer requisito exigido por el PP, que es el compromiso claro para reforzar la independencia judicial.

Este nuevo escenario se convierte en una dura prueba para la coalición. Porque Unidas Podemos no encaja de buen grado la posibilidad de no participar en este proceso de renovaciones. El socio minoritario no va a poner problemas al hecho de que se negocie con el PP. Pero expresan dudas de que el acuerdo salga: «Está por ver, de momento son fuegos artificiales».

Fuentes gubernamentales reconocen que el pasado verano Sánchez pactó con Iglesias que, aunque la vía para renovar el CGPJ fuese el acuerdo con el PP, Unidas Podemos tendría una serie de miembros a su elección. También se apunta a que el PP tendría nueve miembros y el PNV 1. Sí que es cierto que algunos ministros socialistas defendían excluir a Podemos, pero éstos aseguran que Sánchez e Iglesias salvaron ese escollo.

El mejor momento

Los populares quieren que las conversaciones, lideradas por el ministro Campo y por Enrique López , secretario de Justicia del PP, sean discretas. Fuentes de la negociación reconocen que ahora hay más interés por ambas partes para llegar a un acuerdo global a corto plazo. El momento político es el adecuado para el PP, tras el mal resultado del 14-F, ya que permitiría a Casado exhibir un perfil de Estado que le distanciaría de otros partidos, como Vox. Desde La Moncloa también se traslada la idea de que la negociación va en serio y se receta cautela «para que el acuerdo salga»

El Gobierno y el PP negocian un acuerdo general para renovar y reforzar las instituciones, pero fuentes que participan en las conversaciones creen que puede sacarse fuera un pacto sobre el consejo de RTVE , algo que podría precipitarse la semana que viene. Sería el aperitivo de un acuerdo de Estado global posterior. El próximo jueves se votará en el Pleno del Congreso la elección de seis consejeros de RTVE. Una vez que el Congreso elija a los seis, el trámite se repetirá en el Senado para elegir a los cuatro que le corresponden. De entre los 10 elegidos, el Congreso designará al presidente de la Corporación.

Sobre la mesa de la negociación, el PP quiere dar prioridad al reforzamiento de la independencia de los órganos constitucionales , la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral.