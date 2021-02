Sánchez llama a Casado para «fortalecer las instituciones» y renovar el Poder Judicial El presidente del Partido Popular reitera las condiciones del PP para un acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado esta tarde al líder de la oposición, Pablo Casado, para buscar un acuerdo sobre el fortalecimiento de las instituciones del Estado, que incluye la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018. Fuentes populares han explicado que el presidente del Partido Popular ha vuelto a poner las mismas condiciones de siempre, que incluye la garantía de la independencia del Poder Judicial y que Podemos no forme parte del acuerdo.

En la conversación, que ha sido «breve», según fuentes de Génova, Casado, ha reiterado así sus condiciones para el reforzamiento de la independencia de los órganos constitucionales, la neutralidad de los medios públicos y el consenso para la reforma de la ley electoral

Desde Moncloa

Desde el Gobierno han definido esta conversación como «constructiva». Pero no señalan avances concretos más allá de concretar que Sánchez y Casado han hablado sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Consejo de Administración de RTVE. Per también de una cuestión pendiente, con consenso de la mayoría de partidos, pero que sigue sin reformarse como es el voto rogado para los ciudadanos españoles residentes en el exterior.

Antes, durante la mañana, fuentes del Gobierno señalaban que el PP «se queda sin excusas» para renovar el CGPJ. Desde la presidencia del Gobierno creen que es un momento adecuado para alcanzar acuerdos de esta índole con el PP: «Ahora tendremos un poco de tranquilidad por falta de elecciones a la vista», señalaban desde La Moncloa, en referencia a que la próxima cita prevista con las urnas son las elecciones andaluzas a finales de 2022.

La parte socialista del Gobierno ha decidido esperar al PP para llegar este acuerdo. Un punto en el que Unidas Podemos ha cedido ante Pedro Sánchez, al margen de insistir eventualmente con la reforma legal para reducir las mayorías necesarias de cara a una renovación. Por eso en el PSOE urgen al PP para llegar a un acuerdo. Porque no quieren que Iglesias reactive esta cuestión como elemento de presión dentro de la coalición. Pero los socialistas apelan al PP para el pacto no por esa cuestión, sino tratando de persuadirlos para que se diferencien de Vox: «Si el PP es listo, igual le conviene pactar con nosotros el CGPJ cuanto antes y decir que son partido de Estado», plantean desde el Gobierno. En el núcleo del Ejecutivo están seguros de que el resultado de las elecciones catalanas provocarán «movimientos estratégicos» en todos los partidos. Y esperan que en el caso del PP sea abriéndose a acuerdos puntuales con el Gobierno. La parte socialista del Ejecutivo desea mantener esa vía de interlocución abierta, como también la de los 10 escaños de Ciudadanos, para no depender exclusivamente del bloque de los Presupuestos y limitar así la influencia de Iglesias. Pero a este respecto reconocen incertidumbre porque no saben cómo actuará Pablo Casado en un momento de «cuestionamiento interno».