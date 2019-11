PSOE y ERC se emplazan a una nueva reunión tras no alcanzar un acuerdo pese a los «puntos de encuentro» «Se ha podido constatar la existencia de diferencias», dicen desde el PSOE

Víctor Ruiz de Almirón SEGUIR Madrid Actualizado: 28/11/2019 21:56h

El PSOE y ERC volverán a reunirse el próximo martes 3 de diciembre a las cinco de la tarde. Así lo han acordado los equipos negociadores de ambos partidos tras una reunión de dos horas y media y otra casi hora y media para cerrar los comunicados posteriores.

Tanto PSOE como PSC aseguran que en la reunión «se ha podido constatar la existencia de diferencias». Pero añaden que también existe «una voluntad compartida de diálogo que permita desencallar la formación de Gobierno y asegurar la estabilidad política».

ERC ha emitido otro comunicado en el que reitera que su postura «en relación a la eventual investidura sigue siendo negativa». «Ambas partes han establecido un punto de partida común al constatar la necesidad de abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente, de naturaleza política», dice el texto.

La retórica es importante y los socialistas conceden a ERC que en Cataluña existe un «conflicto político», y encauzarlo sería una de las principales tareas del nuevo Gobierno, para lo que le reclaman a sus potenciales aliados «estabilidad». El PSOE quiere garantías de que el acuerdo pueda trascender más allá de la investidura.

Pese a que el formato de mesa de negociación entre gobiernos que sigue reclamando ERC no es aceptado por los socialistas, el comunicado del PSOE sí acepta que la solución debe partir del «entendimiento institucional». No hacen en cambio mención los socialsitas a su propuesta de una mesa de partidos como fórmula para intentar encontrar soluciones. No hay menciones explícitas al diálogo pero en el marco de la Constitución en el documento.

La postura de ERC se mantiene firme pese a esas concesiones, como mínimo retóricas, de los socialistas. Los independentistas se mantienen en el voto contrario a la investidura y su comunicado destaca que «ambas partes han establecido un punto de partida común al constatar la necesidad de abordar políticamente un conflicto que es, esencialmente, de naturaleza política».

Pero han seguido reiterando la necesidad de una mesa de negociación con cuatro pilares: «Que sea entre gobiernos, sin apriorismos ni temas vetados, con calendario y con garantías de cumplimiento». Más allá del compromiso del Gobierno de que estaría dispuesto a dialogar con la Generalitat, en Pedralbes se comprometió a hacerlo en el marco de la comisión bilateral, el nivel de concreción que demanda ERC supone un problema para el PSOE.