Críticas a los barones en la Ejecutiva del PSOE, que niega un pacto con Bildu: "No hay ningún acuerdo" La Ejecutiva apoya al Gobierno, aunque se debate sobre la falta de explicación respecto a la relación con Bildu y el excesivo protagonismo que le confirió Pablo Iglesias. «No hay ningún acuerdo», manifiesta José Luis Ábalos

El PSOE intenta desviar el foco de la connivencia con EH Bildu de cara a la aprobación de Presupuestos, limitando el entendimiento a la decisión de la formación de Arnaldo Otegui a la voluntad de los abertzales de no sumarse a las enmiendas a la totalidad. «No hay ningún acuerdo», ha defendido esta mañana el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al término de la legislatura.

«Estamos sobredimensionando esta cuestión», se ha quejado Ábalos, ocupado en enmarcar en todo momento la cuestión en que son «doce formaciones las que se han opuesto a que no haya debate de Presupuestos».

El número tres del PSOE y ministro de Transportes se ha referido en varias ocasiones a la no existencia de ningún acuerdo concreto con la formación de Otegui. «Dese luego nosotros no vamos a poner el foco en Bildu», ha dicho. En este punto ha derivado la negociación al proceso de enmiendas, al que también ha invitado a Inés Arrimadas: «Esperamos que en eso Cs pueda seguir colaborando».

La cuestión, ha dicho Ábalos, es que «no tenemos ningún mecanismo para que no expresen la orientación de su voto», en referencia a que no pueden evitar que les apoyen. El hombre fuerte del PSOE en el Gobierno ha manifestado que «normalizar» es en el debate parlamentario pero que «los acuerdos, si se puede llamar así, será únicamente en los debates de las enmiendas».

La Comisión Ejecutiva Federal ha expresa «en su totalidad» una valoración positiva de la actuación del Gobierno y del grupo parlamentario, ha dicho Ábalos, en lo relativo al debate de la pasada semana en la que lograron aglutinar 198 votos para rechazar las enmiendas a la totalidad de PP y Vox.

Sí ha aceptado Ábalos que ha podido generar discrepancias «como mucho de escenografía», en referencia al protagonismo que se ha otorgado al apoyo de Bildu. Algo que en el PSOE atribuyen a la actuación de Pablo Iglesias, algo que José Luis Ábalos ha evitado cuestionar públicamente.

Han existido críticas dentro de la dirección federal a los barones territoriales que cuestionaron que existiera entendimiento con Bildu. "Hay disgusto por la actitud de quienes nunca salen para ayudar pero siempre para joder", apunta un miembro de la dirección federal en referencia a los líderes territoriales que salieron a cuestionar ese apoyo de los de Arnaldo Otegi.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que fue el primero en ser crítico con esta cuestión, ha intervenido en la Ejecutiva. «Ha aclarado también sus manifestaciones y ha dejado claro que apoya al Gobierno», ha dicho Ábalos. Varias fuentes consultadas corroboran que Vara se ha centrado en explicar su postura. Dentro del sanchismo su figura genera un mayor consenso que la de Emiliano García-Page.

Pero varias fuentes consultadas sí reconocen que esa cuestión ha generado debate y que la conclusión más o menos generalizada es que ha faltado pedagogía a la hora de explicar la cuestión. Y en ese consenso se enmarca el mensaje planteado por José Luis Ábalos en rueda de prensa de intentar rebajar lo que significa el entendimiento con EH Bildu.

Los socialistas han tardado varios días en intentar marcar un perfil diferenciado del que manifestaba el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que daba la bienvenida al apoyo de Bildu a los Presupuestos y enmarcaba su colaboración en la construcción de un bloque que los incorpore "a la dirección del Estado". Desde el principio existieron en el seno del PSOE y del Gobierno voces que cuestionaban ese protagonismo. Hasta ahora el PSOE había dedicado estos días a justificar esa asociación como un ejemplo de "normalidad" y a criticar al PP por rechazar los Presupuestos. No ha sido hasta hoy cuando el PSOE ha querido marcar ciertas distancias: "No hay ningún acuerdo, no hay ninguna voluntad de hacer sociedad para Gobierno", ha dicho Ábalos.