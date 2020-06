La prueba testifical apuntala que Franco no conocía los riesgos del 8-M El conocimiento «objetivo y cierto» era la clave para poder mantener la acusación de prevaricación

El procedimiento penal abierto contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por no prohibir manifestaciones como la del 8-M pese al avance del coronavirus, vive sus horas decisivas. Aunque la juez instructora, Carmen Rodríguez-Medel, apreciaba claros indicios de un posible delito de prevaricación administrativa por omisión, según las fuentes jurídicas consultadas por ABC la declaración de Franco el miércoles y las testificales de tres de sus jefes de área en la Delegación -en particular, la del jefe de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas-, no permiten demostrar que el investigado tuviera un «conocimiento cierto y objetivo» del peligro para la salud pública de los actos que se desarrollaron esos días previos al estado de alarma. En estas condiciones