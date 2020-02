«El PP vasco tiene experiencia en superar circunstancias difíciles» Entrevista con Amaya Fernández, presidenta interina del PP en el País Vasco

Prácticamente nada de lo acontecido los últimos días entraba en los planes de los populares vascos, que afrontan una campaña electoral delicada tras la dimisión de su presidente , Alfonso Alonso. Quien toma ahora las riendas es su secretaria general, Amaya Fernández (Baracaldo, 1976), que afirma que ha llegado el momento de olvidar los problemas internos.

—¿Acertó Alfonso Alonso al dimitir?

—Es una decisión que él ha tomado y que todos respetamos. Yo no siento ninguna necesidad de matizarla.

—¿Qué ambiente se respira dentro del partido tras lo sucedido?

—El PP vasco es un partido experimentado en la superación de circunstancias difíciles. Probablemente esta no es la más difícil que hemos atravesado. Es duro, pero es necesario centrarnos ya en lo que es importante, que es atender las necesidades de la sociedad. No podemos seguir hablando de nosotros mismos.

—¿Puede esta crisis pasar factura en las urnas?

—Eso nunca se sabe. Queda mucho tiempo por delante, y tenemos la posibilidad de hacer un ejercicio de pedagogía sobre cuál es el objetivo fundamental del proyecto político con el que concurrimos a las elecciones.

—¿Cuál es ese proyecto político?

—El que cobra su sentido siendo útil desde el arraigo. Llevamos 30 años haciendo política en Euskadi, la conocemos como la palma de nuestra mano. Nuestras singularidades hacen que este proyecto sea solvente y tenga credibilidad.

—Es el discurso que defendía también Alonso.

—Bueno, a mí no me parece que eso sea negativo. Hay una idea, un proyecto común. Evidentemente el proyecto del PP vasco no es exactamente igual que el de Galicia o el de Madrid, cada uno tiene las especificidades de su tierra. No hay que verlo como algo que resta.

—¿Favorece la marcha del presidente una relación menos tensa entre Vitoria y Madrid?

—Yo creo que tenemos la oportunidad de buscar canales de entendimiento y que esa comunicación sea fructífera, porque lo que es bueno para el PP vasco es bueno para la dirección que encabeza Pablo Casado y viceversa.

—Faltaba entonces ese entendimiento con Génova.

—Alfonso Alonso dio las explicaciones el lunes y yo no voy a matizarlas.

—En los últimos meses se han producido tensiones como la que protagonizó Cayetana Álvarez de Toledo, que acusó a los populares vascos de ser tibios frente al nacionalismo. ¿Pesan todavía ese tipo de declaraciones?

—El PP es una familia, y en las familias a veces hay roces. Yo de esa polémica ya me he olvidado.

—¿Aprobaría que participara de forma activa en la campaña vasca?

—Creo recordar que el pasado diciembre, con ocasión de la celebración del aniversario de la Constitución, hubo un acto del PP vasco con el presidente Alfonso Alonso y Cayetana Álvarez de Toledo participó. No sería nada nuevo.

—¿Lo vería entonces con buenos ojos?

—Por supuesto, es una compañera de partido y si quiere participar en la campaña puede hacerlo.

—¿Cuál es el objetivo del PP en las elecciones vascas?

—Tenemos la obligación de llegar en buenas condiciones al 5-A para hacer de contrapeso al proyecto de ruptura del PNV. El objetivo del PP vasco es aunar las fuerzas de todos los que nos sentimos vascos y españoles para que no se repita lo que ha ocurrido en Cataluña. Es un proyecto transversal, de izquierda a derecha, que defiende los principios constitucionales, la libertad y las raíces de nuestra tierra.

—¿Es Carlos Iturgaiz la persona adecuada para liderar el proyecto? Los populares vascos insistíais en que Alonso era la única opción.

—Pero esa opción no es hoy posible. Y desde luego creo que Carlos Iturgaiz es el mejor candidato, no hay más que ver a nuestros adversarios.

—¿Sigue habiendo malestar por la forma en la que se ha cerrado el pacto con Cs?

—Yo pienso que tenemos que pensar en el futuro, en las cosas prioritarias. Casi todo en la vida es mejorable cuando uno mira hacia atrás, pero no se puede cambiar el pasado. Hoy estamos ante una cita electoral muy importante y nos vamos a volcar para crear una alternativa a ese nacionalismo que ocupa todos los espacios del País Vasco.