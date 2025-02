El PP pide a Sánchez que viaje a Barcelona para explicar a Torra que está inhabilitado y no es presidente El secretario general de los populares dice al presidente del Gobierno que el único documento que debe llevar es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Al Partido Popular le parece bien que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaje a Barcelona y vea a Torra . Eso sí, solo para decir al independentista que está inhabilitado y ya no es presidente de la Generalitat. El secretario general del PP, Teodoro García, Egea , pidió a Sánchez que lleve un solo documento a esa reunión de principios de febrero: la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la que se condena a Torra por desobediencia y lo inhabilita.

«Para que se entere de que no puede seguir siendo presidente de la Generalitat », ha insistido García Egea, quien ha exigido a Sánchez que no lo legitime como presidente autonómico cuando no lo es.

«En vez de firmar un cheque en blanco a Torra para que siga insultando a la Justicia y reconocerle como el legítimo presidente de la Generalitat, que Sánchez le haga saber que e l Tribunal Superior de Justicia le ha sentenciado como alguien que no debe seguir un minuto más al frente de la Generalitat», ha argumentado el secretario general del PP.

Después de escuchar anoche a Sánchez en la entrevista en RTVE , el PP sigue pensando que el presidente del Gobierno «está pagando el precio de su investidura y cumpliendo sus compromisos con Torra y Bildu mientras obvia sus compromisos« con el conjunto de los españoles.

En el PP quieren volver a centrar el debate en el «escándalo» del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, y en las cesiones de Sánchez a los independentistas. Todo lo demás, incluido el vendaval levantado por el «pin parental», creen que es una cortina de humano para tapar sus cesiones a los separatistas.