El PP no se hará cargo de los abogados en la Kitchen Pablo Casado advierte de que no pasará ni una en el partido: «Quien la haga la va a pagar»

La operación Kitchen es como el dinosaurio que seguía ahí cuando el PP despertó. Por mucho que Pablo Casado insista en que ganó el congreso nacional de su partido en el verano de 2018 con un compromiso por la regeneración de su partido, o por mucho que los dirigentes del PP repitan una y otra vez que nada tienen que ver con aquellos hechos investigados de 2012, la presión sobre la dirección nacional no disminuye. Cada gesto importa, y en Génova tienen claro que si los implicados en este caso de presunto espionaje a Bárcenas acaban siendo investigados por el juez, el PP no se haría cargo de sus abogados ni por tanto de su defensa, según confirmaron fuentes del partido.

Es otro cortafuegos que el PP abrirá rápidamente si este caso da un paso más y los que ahora solo aparecen como implicados en el informe de la Fiscalía Anticorrupción acaban siendo imputados por el juez Manuel García Castellón . Génova quiere enviar un mensaje claro de que cada cual deberá asumir su responsabilidad si se llega a ese punto procesal. De momento, subrayan desde la dirección nacional, esa hipótesis ni siquiera está sobre la mesa «porque no hay nadie investigado». Pero si lo hubiera, «el PP no se haría cargo» de su defensa.

«¿Pero qué más podemos hacer?», se lamentaban ayer en el partido, al comprobar cómo no disminuía la presión a pesar de que Casado se ha desmarcado sin titubeos de los hechos, ha recordado que fue él quien dejó fuera de las listas electorales en 2019 a Jorge Fernández Díaz y a Francisco Martínez y ha garantizado que habrá tolerancia cero con cualquier conducta que no sea ejemplar.

El PP intenta mantener su propia agenda frente a viento y marea y ayer mismo el líder del partido anunció una comisión de investigación sobre la «pésima» gestión de Sánchez frente a la pandemia , en la que se exigirán responsabilidades por la «ocultación» de los datos reales sobre los fallecidos. Pero los titulares se los sigue llevando la Kitchen.

Ayer, Casado empezó la semana en la Cope , donde insistió en que, personalmente, no está preocupado por ese caso. Por ahora. Si sigue adelante y acaban siendo investigadas las personas a las que apunta la Fiscalía, no solo se «preocupará», sino que se «ocupará». En un tono firme, subrayó que no va a pasar «ni una». «Ese es mi compromiso. El que la haga la va a pagar», avisó. Eso sí, Casado apuntó que esa firmeza es compatible con decir que no va a admitir «juicios paralelos, ni condenas de telediario ni dobles varas de medir, con un Gobierno que tiene a un vicepresidente segundo de un partido imputado por financiación irregular».

El presidente del PP recordó que según los estatutos del partido , una persona debe dejar su cargo y es suspendida cautelarmente de militancia en el momento en que se abre juicio oral. En este caso, recordó, se adelantó al dejar fuera de las listas a las personas implicadas porque había «evidencias indiciarias». Respecto a la creación de una comisión de investigación , Casado insistió en que no tiene nada que ocultar, pero pidió que se investigue «todo de todos».