La Policía propone detener a los okupas por allanamiento y usurpación violenta Un documento interno recoge que si han usurpado y ya hacen su vida en esa casa no se les desaloje

Cruz Morcillo SEGUIR Madrid Actualizado: 10/09/2020 03:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Actuación policial: entrada por delito flagrante (si los autores no abren voluntariamente la puerta). Detención de los autores. Recopilación de pruebas: vídeo y fotos de la escena, sobre todo del acceso (puerta, cerraduras, etc.), dejar constancia de todo lo que acredite que es la casa de sus legítimos propietarios, revisar el inmueble para ver si faltan enseres de los propietarios. Y por último, lo esencial: restitución de la propiedad al titular de la misma. Si el dueño no acude en ese momento, la casa se precintará.

Esta es una de las propuestas de actuación policial que estudiará el Ministerio del Interior para atajar el problema de la okupación, según consta en un documento operativo interno policial al que ha