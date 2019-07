Podemos descarta proponer independientes a Sánchez: «Independientes del Ibex 35 somos todas» La portavoz de Podemos en el Congreso ha respondido a la última oferta del líder del PSOE y ha reiterado la vía del Gobierno de coalición para julio

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 05/07/2019 14:45h

A pesar de que la negociación entre PSOE y Podemos no iba a hacerse a través de los medios de comunicación ambas formaciones están abusando de ese canal para lanzar sus propuestas. La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha rechazado este viernes la oferta relativa a la entrada de «perfiles independientes» de Podemos en el Gobierno que ayer deslizó Pedro Sánchez en Telecinco.

«Queremos reiterarle al presidente en funciones que en Unidas Podemos personas independientes de las grandes eléctricas, personas independientes de los fondos buitre, personas independientes de la CEOE, personas independientes del Ibex 35... somos todas», ha replicado tajante Montero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. «Todas somos personas independientes de los poderosos y por tanto sin ninguna piedra en la mochila que nos impida regular el precio de los alquileres. Eso al PSOE puede comprometerle», incidió.

Contra la negativa del PSOE, Montero ha explicado que desde Podemos no pondrán «vetos» a ningún perfil afín al PSOE que proponga Sánchez. «Sobre las personas que el PSOE proponga para formar parte de un Ejecutivo nos parece que no tenemos que poner a priori ningún veto. Igual que esperamos que no haya ningún veto a las personas propuestas por Unidas Podemos», ha subrayado.

«Sánchez busca una investidura fallida»

El pulso por ver quién aguanta la presión del otro continúa y la portavoz parlamentaria de Podemos ha vuelto a reiterar la «necesidad» de formar un Gobierno de coalición en julio «porque los números dan». «No deja de ser sorprendente la incapacidad del Gobierno socialista para compartir gobierno y esa necesidad de acaparar todos los sillones del Consejo de Ministros para ellos», ha reprochado Montero. Por su parte, Sánchez explicó ayer que ve un gran escollo en la propuesta del referéndum pactado de Podemos para Cataluña, entre otras diferencias de fondo, por lo que no está interesado en la coalición.

«Un Gobierno socialista en solitario no tiene mayoría y necesitará depender de PP y Cs en la legislatura, pero un Gobierno de PSOE y Podemos suma más que las tres derechas», ha contrargumentado Montero. Sin la posibilidad de negociar un gobierno bicolor, desde Podemos amenazan con tumbar la investidura que se celebrará los próximos días 22, 23 y 25 de julio.

Fuentes socialistas revelaron ayer que Sánchez e Iglesias volverán a reunirse el próximo martes a las 12.00 horas en el Congreso para intentar un acuerdo. «A la reunión vamos con la propuesta de negociar un gobierno de coalición», ha expresado Montero, que acusa al PSOE de «buscar una investidura fallida para presionar a Ciudadanos» y que se abstengna. Desde el PSOE consideran que «hay bases sólidas para llegar a un acuerdo» con Podemos «como se ha hecho los últimos como doce meses». Es decir, sin su entrada en el Ejecutivo. Será la quinta cita con Iglesias desde las elecciones generales del 28 de abril.