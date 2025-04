El pleno del Congreso sobre la crisis del coronavirus, en directo

1.56

El Congreso de los Diputados ha aprobado prorrogar el estado de alarma con 321 síes, ningún voto en contra y 25 abstenciones. PP, Vox y Cs han votado a favor, mientras que ERC, EH Bildu o la CUP se han abstenido en una votación en la que la mayoría de diputados han ejercido su derecho telemáticamente.

«A pesar de que algunos se sientan incómodos en este marco de unidad, solamente unidos vamos a vencer al virus». Señala que «hay debates que no podemos consentir» porque «lastran». Ha hecho un llamamiento a mantener «la cabeza fría y el corazón caliente» para aplnar la curva y doblegar al virus.

Cierra el debate Lastra para rebatir los argumentos de Abascal y Casado. «La Comunidad de Madrid es la segunda que menos invierte en sanidad».

La diputada de Ciudadanos se reafirma en su apoyo al Gobierno en estos momentos difíciles y critica las demandas identitarias e ideológicas de otros partidos políticos.

Los políticos de ERC y Más País hacen alusión a las «horas intempestivas» y pronuncian breves discursos desde sus asientos en el Congreso. Errejón: «Hay que paralizar el país completamente»

El portavoz de Unidas Podemos critica la gestión del PP en el pasado con respecto a la sanidad pública en un discurso lleno de alusiones personales.

Abascal acusa a Pablo Iglesias de romper con el Jefe del Estado y aprovecharse de la situación para hacerse cargo del CNI. El líder de Vox le exige que la próxima vez que se dirija a la nación sea para anunciar que tiene material suficiente para proteger a los profesionales.

El presidente del PP pide autocrítica y humildad a Sánchez y le recuerda que la oposición y el Partido Popular apoyarán la prórroga del Estado de alarma, pidiéndole gratitud. «La petición de unidad no puede amordazar a la oposicion».

Ante las peticiones de endurecer el confinamiento, el Presidente defiende que «tenemos que ser ponderados en las restricciones». Además, arremete contra las críticas al Ejército y ensalza su labor en todo el territorio nacional.

Sánchez se defiende de las acusaciones de Casado argumentando que nadie vio venir la catástrofe y apunta que las Comunidades Autónomas tenían plenas competencias hasta la declaración del Estado de alarma para haberse hecho acopio de mascarillas y material sanitario. También se ha dirigido brevemente a Santiago Abascal para criticar que «su partido nunca ha defendido lo público».

«Esto acabará antes si luchamos unidos». Además, ha demandado solidaridad con la Comunidad de Madrid, que se encuentra al borde del colapso sanitario: «Madrid siempre ha acogido a todos, nadie se siente de fuera en Madrid y ahora hay que devolvérselo».

El Presidente responderá a los grupos parlamentarios justo antes de comenzar la votación. Sánchez defiende que el Ejecutivo comenzó a tomar decisiones acerca del Covid-19 desde un día después a la formación del Gobierno y demnda unidad a la oposición, ya que «lo urgente es frenar la curva de propagación».

Lastra defiende las restricciones impuestas por el Gobierno y señala que son las más duras de nuestro entorno. «[La prórroga del Estado de alarma] es una medida necesaria que no tardará en mostrar resultados».

«Una de las paradojas de esta enfermedad es que nos hace separarnos físicamente pero nos une como comunidad». La asturiana hace hincapié en la necesidad de mostrar lealtad y responsabilidad «no al Gobierno, sino al país».

La portavoz socialista cierra el turno de intervenciones visiblemente emocionada lamentando las pérdidas humanas y deseando una pronta recuperación a los enfermos y, entre ellos, a los diputados que han dado positivo: «Somos una sociedad inmensamente solidaria».

Turno para el último partido del grupo mixto. El portavoz aragonés apoyará la prórroga y apela a la unidad: «Dejen de lado la actitud crítica y conviértanla en una constructiva. Sirven de poco las ideologías».

El partido asturiano apoyará la prórroga del Estado de alarma. «Esto tiene que suponer un «mayday» para que el Gobierno apremie la llegada de material imprescindible para proteger al personal sanitario y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Asimismo, critica que los test rápidos no hayan llegado hoy a Asturias pero sí a otras comunidades vecinas.

«Le corresponde al Gobierno fortalecer el Sistema Santiario». Sayas concluye recomendando al Pedro Sánchez que se dirija a los españoles «cuando tenga algo que decir», y no lo haga si no tiene datos nuevos que ofrecernos.

Continúa el turno del grupo mixto. El político navarro critica las palabras de Bildu sobre el ejército español y agradece la labor que éste está haciendo en todo el territorio nacional. Además, reflexiona sobre si hemos llegado tan lejos porque «no se tomaron medidas en su debido tiempo».

La portavoz de la CUP comienza en la misma línea que la de EH Bildu: «Ni esto es una guerra ni nosostros somos sus soldados» y critica las acciones del Gobierno al desoír las peticiones de confinamiento total que han pedido «desde Cataluña, el País Valencià e incluso la Región de Murcia».

La formación vasca confirma que se abstendrá en la votación. «Lo que hoy nos une no es pertenecer a una misma nación, sino a una misma clase que lucha contra esta pandemia», ha dicho después de mostrar su afecto a los trabajadores del Estado español.

La portavoz arremete duramente contra la «presencia omnipresente del ejército español»: «Ya vale de blanquear la imagen del Ejército. No es una guerra, sino una catástrofe».

Critica que Calviño haya pedido mantener abierta la industria textil. Recuerda que en Quebec, con solo cuatro muertes, ha parado la producción.

Bildu se va abstener. Define como «insuficiente» lo que se está haciendo. «Esto de poco sirve si el lunes o el martes el metro, las estaciones de autobús o las empresas se llenan de personas que van a trabajar». Bildu pide «el cierre de toda actividad económica no esencial (...). Casi todos los grupos que facilitaron que usted sea presidente del Gobierno le está pidiendo el cese de toda actividad ».

«Proponemos que el Gobierno considere para Pymes y autonómos una moratoria para el alquiler o la hipoteca de los locales que utilicen (...). Son los sectores con más graves problemas de liquidez (...). Es precio que en esta situación, desde el Gobierno, se deé la máxima agilidad a la tramitación de los ERTE». Piden también «una renta de garantía pública» para los más desfavorecidos por esta crisis. Su voto será favorable .

«Si con las medidas de contención que nos proponen prorrogar no se percibieran efectos positivos habría que reconsiderarlas (...). Señorías, nuestro grupo considera que por el momento hemos de persistir , y con el máximo celo, en estas medidas y por eso votaremos a favor».

«Vamos a votar sí a la prórroga del estado de alarma (...). Estamos viviendo días absolutamente negros y nadie nos prdonaría si no diéramos absolutamente todo por atender a los que las salvan», dice sobre la falta de material sanitario que han denunciado estos días los médicos.

«No somos capaces de organizar un pleno de manera telemática (...). Una vez más los políticos no hemos estado a la altura de los que piden los españoles (...). Quiero dirigirme a los españoles: somos un gran país y siempre que nos ponen a prueba lo demostramos».

«Hemos aprendido que se puede vivir sin fútbol, pero no sin ciencia (...). Compromís apoyará este estado de alarma por responsabilidad», añade Baldoví.

Baldoví omite de momento sus reproches a Sánchez para acusar a la derecha de recortar en Sanidad. Su acusación provoca un pequeño encontronazo con un diputado.

«Hay medidas que no nos gustan y otras que nos parecen insuficientes (...). Hay que paralizar toda la actividad económica no esencial porque la prioridad es salvar vidas y no cuentas de resultados», dice Néstor Rego poniendo como ejemplo a Italia y Canadá. También hablar de «cerrar» los focos más afectados. « Blindar Galicia sigue siendo una prioridad porque las medidas de confinamientos no son todo lo estrictas que deberían».

«Estoy convencido de que hay mucha gente que nos ve con aprensión (...). Esta situación nos ha sobrepasado y estamos en un momento en el que estamos sobrepasados y necesitamos medidas más duras (...). Para frenar al virus hay que frenar el país e ir a un confinamiento más duro».

Por esa y otras razones, dice Rufián, su partido se abstendrá en la votación que alargará el estado de alarma en España otros 15 días. Habla además de represión policial con las detenciones que se están produciendo para aquellos que se saltan el confinamiento. «Un abuso policial es abuso en lectivo, festivo o cuarentena».

El portavoz de ERC vuelve a insistir en cerrar Madrid. «Al venir aquí he visto dos jardineros cortando el césped. ¿Qué de esencial tiene eso? ¿No se puede estar el césped sin cortar un mes? (...) O paramos el país o nos quedamos sin país».

«Ni fatalismo ni frivolidad, realidad», dice Gabriel Rufián, de ERC, que acaba de tomar la palabra. Se dirige al presidente del Gobierno para decirle que «la ciudadanía siempre le perdonará el exceso de prudencia, pero jamás las muestras de inconsciencia».

«La gente de nuestro país sabe lo que nos estamos jugando. El Gobierno está teniendo que tomar medidas muy complejas utilizando la mejor ciencia disponible y la gente sabe que vamos a tener que tomar más decisiones complejas y difíciles», afirma Echenique, y le dice al presidente del Gobierno que en esa toma de decisiones «no estará solo, contará con el apoyo de nuestro grupo parlamentario».

«También hay incertidumbres: respecto a la evolución de la epidemia y sobre la vida material de lagente, hoy mismo y en el medio y largo plazo». Sobre los alquileres, Echenique se muestra «satisfecho de que la ministra Calviño haya anunciado que hay que trabajar en es dirección». «Esas moratorias de carácter hipotecario y de alquiler se pueden extender a locales de pymes y autónomos», añade. «Los datos de evolución de la epidemia no son buenos, lo reconocemos, la curva todavía está acelerando y está en una situación de derivada segunda positiva: no solo aumenta el número de fallecidos e infectados, sino que aumenta la velocidad a la que crece. Todavía no vemos el pico de la epidemia».

«Hay más certezas: se acabó la austeridad, ya nadie defiende que de una crisis se sale recortando la sanidad y devaluando los salarios de la gente», continúa Echenique: «Vivimos en un tiempo en los que Angela Merkel propone grandes partidas públicas para luchar contra el virus y anuncia que Alemania se va a endeudar».

«Es difícil tener certezas en una epidemia como esta, pero algunas tenemos. La primera es que ha sido buena idea declarar el estado de alarma», asegura Echenique. «Es evidente también que es necesario prorrogarlo porque no vamos a vencerlo en los próximos 15 o 20 días», añade, poniendo en valor «la altura de nuestro pueblo»

Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, interviene en el Congreso de los Diputados con un discurso centrado en el papel de la derecha en la crisis. De Pablo Casado asegura que no ha aportado soluciones porque no sabe cómo hacerlo. De Santiago Abascal recuerda la propuesta de su partido por la que pide que los inmigrantes paguen por la sanidad, algo «ineficaz en la lucha contra la epidemia» porque lo que haría sería «ayudar a que ele coronavirus se propague más rápido». «Habrá que preguntarse algún día de qué han servido los partidos de derecha en esta crisis», sostiene.

«No nos queda más remedio», asegura Abascal antes de anunciar que apoyarán la prórroga del estado de alarma: «Le suplico que aproveche esos poderes para minimizar al máximo la amenaza a la salud». Si no lo hace, Vox le exigirá «responsabilidades políticas y penales». Y Abascal finaliza pidiendo unir «ingenio y capital, porque la ciencia y la industria nos pueden salvar» para que, «con la ayuda de Dios», acabe esta situación.

«Rectifique radicalmente, pida disculpas», le pide Abascal a Sánchez: «No saldremos e aquí con técnicas de propaganda del señor Maduro». «Fui el primer líder político que le pidió el estado de alarma, que unificara el mando de la administración, [...] y lo hicimos por patriotismo», manifiesta Abascal, y añade: «Es el presidente, ilegítimo decimos nosotros, pero lo es legalmente», por lo que no debe «perder el tiempo». «Si no se ve usted capaz, debe irse y dejar paso a un Gobierno de unidad nacional. Pero si no, le repito la exigencia», dice antes de volver a pedir el cese de Iglesias y Simón.

«Creo que tiene a un peligroso totalitario en su Gobierno», dice Abascal a Sánchez, y critica que «en vez de cesarle», en referencia a Iglesias, le hacen un hueco en el CNI. Habla de «una persona que ha roto la unidad de los balcones para sembrar el odio, una cacerolada, por cierto, que ya le han devuelto millones de españoles». «El pueblo español no puede admitir que pueda acabar presidiendo el Gobierno, aunque fuera por casualidad», insiste.

«Se están muriendo ancianos en las residencias abandonadas por las instituciones, hay cadáveres junto a los vivos», afirma Abascal antes de contar el testimonio de una trabajadora. «Todo ello porque no llega material de protección a tiempo. Los tests, que se han empleado en pocas ocasiones, solo sirven para distinguir contagios cuando ya empieza a haber síntomas mientras que en otros países se han usado de forma maiva para frenar la expansión», añade.

«Llegaron a decirnos que nosotros éramos más peligrosos que el virus, algo que nosotros no le hemos dicho a ustedes», le dice Abascal al Ejecutivo. «Es la iniciativa social de los españoles la que está tratando de paliar este horror», afirma el líder de Vox. «Tampoco hicieron caso a los expertos», añade, y pide al presidente «nombres y documentos» para aber «de qué científicos no debemos volver a fiarnos». «El señor Simón reconoció públicamente que el 8 de marzo ya tenían noticias de que el virus estaba en las calles», añade.

Comienza la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal, que ha superado el contagio que anunció hace dos semanas. Se acuerda de todas las víctimas y asegura que no pararán hasta que los culpables asuman su responsabilidad: «Vox no descansará aportando soluciones para frenar las consecuencias del virus de Wuhan. Seño Sánchez, señor Iglesias, ustedes lo han hecho todo tarde y mal. Nos han mentido. Han ocultado información a los españoles. Ustedes han utilizado esta estrategia para sus repartos de botín, colocando a Iglesias en el CNI o preparando los indultos que exigen sus socios de investidura».

«Al Gobierno esta crisis le ha pillado sin los deberes hechos para mejorar la economía y por eso esta crisis será más grave», sostiene el líder del PP, y reclama «proteger al que más lo necesite, porque nadie puede quedarse atrás». «Hoy también le rindo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un sentido homenaje, como a los ganaderos, pescadores, transportistas o periodistas que hoy están al pie del cañón». «Los españoles somos un pueblo excepcional que ha superado circunstancias traumáticas», afirma Casado. «Esa España del 2 de mayo o de las manos blancas ha resurgido, la España de los balcones. [...] Esa España pide lealtad, pero también responsabilidad». Casado cita a Virgilio: «Pueden porque creen que pueden. Para salir de una crisis el país necesita confiar en el mejor Gobierno posible, y eso no está sucediendo». «Aun así, sigue contando con nuestro apoyo y desde hoy cuenta con 15 días más. No defraude a los españoles», concluye el presidente del PP.

Casado critica que se aproveche el decreto para hacer hueco a Iglesias en la comisión que controla el CNI: «¿Qué tiene que ver con el coronavirus?». Además, reprocha los mensajes del líder de Podemos y vicepresidente del Ejecutivo animando a participar en las caceroladas contra el Rey.

«En las democracias parlamentarias los mensajes a la Nación se dirigen desde el Congreso», afirma Casado, quien critica las ruedas de pensa con «preguntas enlatadas» al presidente del Gobierno. Además, señala que, aunque con lealtad, puede reclamarle responsabilidad al líder del Ejecutivo: «Sean leales ustedes también. No mientan sobre la gestión sanitaria que hemos hecho estos años».

«Es el que más poder ha recibido de la oposición» a pesar de ser el presidente del Gobierno «con menos diputados en su grupo parlamentario», le dice Casado a Sánchez. «Hoy vamos a votar a favor por sentido de Estado, lealtad institucional, ya lo anuncié la semana pasada antes de conocer el contenido y de hablar con usted. Ahora lo que toca es arrimar el hombro». «Estoy siendo el jefe de la oposición que no fue usted», manifiesta Casado antes de recordar las manifestaciones contra el PP por sacrificar al perro de la única contagiada por el ébola.

«Lo único que me preocupa ahora es qué esta haciendo para frenar la pandemia y por qué no funciona el mando único», afirma Casado. Recuerda la escasez de material sanitario que ha llevado a España a ser el país con más personal médico infectado. «No podemos dejarles abandonados a su suerte, no podemos estar pendientes del móvil cada noche para conocer el parte de bajas», añade. «¿Cuántas muertes habrá hasta entonces [abril-junio]?», se pregunta Casado sobre el plazo dado por el Gobierno para la llegada del material sanitario adquirido.

Casado pide que las banderas ondeen a media asta y haya un funeral de Estado para las víctimas del covid-19 en España, cuyas víctimas ya son el 16 por ciento del total mundial. También reclama un monumento en el centro de Madrid. Tras ello, enumera los avisos lanzados desde febrero por la OMS y la Unión Europea, tras lo que el Gobierno «animó a manifestarse masivamente el 8 de marzo». «Hasta el Ministerio de Defensa ha explicado a la OTAN que el 9 de marzo fue el estallido de esta crisis, pero usted, seños Sánchez, aún no lo ha reconocido ni ha pedido disculpas. Tiempo habrá», afirma Casado.

«Desde que el Gobierno reconoció la crisis del coronavirus hemos mantenido dos conversaciones privadas para recalcar que cuenta con nuestro apoyo», comienza Casado, pero reconoce que «su intervención de hoy» le deja «preocupado» como «amigo de dos fallecidos por el covid-19»: «Nuestro país no está para manuales de resistencia, España necesita soluciones». «El Gobierno no está a la altura» de los esfuerzos de los ciudadanos, critica Casado a Sánchez, y recuerda que en España ya hay más víctimas que en China.

Finaliza la primera intervención de Pedro Sánchez. Tras él, toma la palabra Pablo Casado, presidente del PP.

Sánchez: «Comparezco para pedirles tiempo y algo muy valioso en este tiempo: lealtad y unidad». El presidente del Gobierno pide a los diputados que sigan trabajando bajo esos preceptos y reclama solidaridad con la Comunidad de Madrid, como «mañana lo seremos con cualquier comunidad que lo necesite». «Todos sentimos congoja, pero debemos actuar con la máxima unidad y la máxima lealtad», insiste.

«Estoy seguro de que el Congreso de los Diputados comprenderá la situación de emergencia nacional que vive el país y apoyará la prórroga del estado de alarma, porque es crucial privar al virus de su principal arma de difusión, nuestros contactos sociales». Por eso, habla de «unidad y lealtad». «Dije que cuando terminara esta crisis popondría a la Cámara la creación de una comisión», añade Sánchez, y propone que «durante el periodo de prórroga la comisión de Sanidad se convirta en la comisión de seguimiento del coronavirus».

Sánchez habla de un «difícil equilibrio»: ganar al virus «sin dejar a nadie atrás». «Es un nuevo sacrificio para todos. [...] Para muchos, el confinamiento es la confirmación de una pesadilla previa: mujeres maltratadas, personas que viven en infraviviendas, personas con problemas psicológicos...». «Es cuestión de tiempo que la ciencia desarrolle tratamientos eficaces, mientras tanto la vacuna somos cada uno de nosotros y nosotras», sostiene el presidente del Gobierno.

«Sistemas sanitarios de países que todos tenemos por excelentes se ven abrumados», afirma Sánchez, que asegura que esa es la «estrategia» del virus: «El aislamiento es indidspensable. Por eso pido una prórroga de ese confinamiento. En una sociedad de hombres y mujeres libres esa decisión no puede ser impuesta», sino que tiene que seguir los cauces constitucionales. «No es fácil para el Gobierno solicitarlo ni para sus señorías concederlo, pero aún más difícil es para los ciudadanos asumirlo», añade.

«Se trata de medidas sanitarias, sociales, económicas y laborales» dice Sánchez, antes de «reiterar» que «el Gobierno no ha dejado ni un solo instante de tomar medidas». Recuerda también a los más de 245.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los más de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas que están realizando tareas de apoyo.

Sánchez, como ha hecho Calviño antes, ha enumerado las diferentes medidas anunciadas por el Ejecutivo para combatir el coronavirus y «reconstruir el país en el ámbito económico y social». Menciona, también, las modificaciones aplicadas al decreto original, como el permiso para que las personas con síndrome del especto autista puedan salir a la calle, la apertura de clínicas veterinarias o el cierre escalonado de hoteles.

Sánchez recuerda que España lleva 11 días «volcada en la fase de mitigación», reforzando el sistema sanitario y protegiendo a los ciudadanos del contagio, asegurando que en ningún momento se ha dejado de actuar. «Hemos actuado con medidas sanitarias [...], ahí están los 2.800 millones de euros a las comunidades autómas que ya estamos transfiriendo», señala el presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno sube a la tribuna para intervenir, sin límite de tiempo, para defender la prórroga del estado de alarma.

El Congreso de los Diputados, con solo 43 diputados presentes y el resto votando telemáticamente, ha aprobado los tres decretos que establecían medidas de urgencia para paliar los daños causados por el impacto del covid-19 en nuestro país. Tras estas votaciones, comienza el debate de la prórroga del estado de alarma.

El Congreso aprueba también las medidas de apoyo al sector agroalimentario. Igualmente, se tramitará como proyecto de ley.

El Congreso aprueba derogar el artículo 52.b del Estatuto de los Trabajadores, que permitía el despido por acumular bajas médicas. Se tramitará como proyecto de ley.

Finaliza Simancas y comienza la votación de los cinco decretos que se han debatido hasta ahora. Tras ello, será el debate sobre la prórroga del estado de alarma. Esto difiere del orden previsto porque el decreto sobre la derogación del artículo 52.b del Estatuto de los Trabajadores caducaba a medianoche y, por lo tanto, debía votarse antes. El pleno se ha prolongado más de lo previsto.

«Ustedes, el 8 de marzo, no pidieron suspender ninguna manifestación. Es más, estaban allí», dice Simancas a Garcés, del Partido Popular. «El 8 de marzo, además de manifestaciones feministas, hubo eventos deportivos, conciertos, carnavales, misas... Pero solo reprochan la manifestación de la igualdad de la mujer, de esto tendremos que hablar en algún momento». A Espinosa de los Monteros, de Vox, le dice que «patriotismo es ponerse al lado del Gobierno» en momentos difíciles como este.

El Congreso de los Diputados sigue debatiendo los tres decretos leyes de medidas para paliar los efectos del coronavirus, no la prórroga del estado de alarma. Este debate, en el que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comenzará tras la intervención de Simancas.

Tras Garcés, el socialista Rafael Simancas interviene para defender los decretos que han de ser convalidados. «No hay atajos, fórmulas mágicas ni un cuñado sabio que nos saque de esta, hay que hacer caso a los expertos. Los tres decretos leyes que hoy se someten a convalidación responden a tres objetivos», que son los explicados anteriormente por Nadia Calviño, entre los que están el refuerzo del sistema sanitario y medidas laborales.

«El PP va a colaborar, pero pedimos su responsabilidad», sostiene Garcés. «El Estado es una aleación permanente de lo público y lo privado», asegura, y pide que «la libertad de empresa se mantenga viva en nuestro país, que esto no se aproveche por determinados aliados para cambiar el modelo económico». Y finaliza alertando de que es en épocas de crisis cuando la democracia está más en peligro.

Garcés lanza dos preguntas a la vicepresidenta: «En situaciones de shock económico se tienen que cumplir tres condiciones en las medidas que se aplican:inmediatez, ejecutabilidad y eficacia. ¿Estamos en condiciones de asegurar a los españoles que todas las medidas van a ser así? Y teniendo en cuenta la situación de colapso que existen en algunas áreas, ¿hay recursos humanos para atender, por ejemplo, la demanda de ERTE en el SEPE?»

«La respuesta no ha sido suficiente y ha sido extemporánea», dice Garcés al Ejecutivo, del que ha señalado la poca previsión con la que afrontó la crisis del coronavirus. «La buena política es anticiparse a los problemas», afirma el diputado popular, que también dedica unas palabras a la manifestación del 8 de marzo, en la que participaron miembros del Gobierno. Con respecto a la capacidad de gestión del Ministerio de Sanidad, Garcés dice que tras esto habrá que preguntarse si estaba preparado para asumir las competencias que ha tenido.

Mario Garcés, del Partido Popular, sube a la tribuna. «Tenemos que convertir el dolor en gran política», comienza su intervención, y cita a Dickens: «Lo que quieren son realidades». «Quiero dejar claro que el PP va a poyar los tres decretos leyes, pero el tercero tiene una anomalía», dice en referencia a la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión que controla el CNI. «Era innecesario en un momento de dolor y de padecimiento. Votaremos a favor pero vamos a proponer que se haga como proyecto de ley para que se pueda enmendar el error y el Gobierno pueda reconocer que no era ni el momento ni el lugar», sostiene.

Espinosa de los Monteros reclama que los políticos dejen de ser «parte del problema para formar parte de la solución» y que se valore a las personas mayores. «Dennos las herramientas y nosotros haremos el trabajo, pero sin herramientas, sin escudos ni armas, mandamos a nuestros profesionales a una batalla desigual. Y si no se las hemos proporcionado por una mala gestión, tengamos el valor de reconocerlo», dice el portavoz de Vox el Ejecutivo. Alerta también de que el síndrome de estrés postraumático podría sufrirlo el personal sanitario que está combatiendo el virus. Apoyarán dos de los tres decretos, pero no el que contiene medidas para las autónomos por incluir un cambio legal que permitiría a Pablo Iglesias sentarse en la comisión que controla el CNI.

«Lo hicieron todo, pero demasiado tarde, por desgracia para España», dice el portavoz de Vox sobre las medidas que ellos reclamaron al Ejecutivo. «Para salvaguardar el mayor número posible de empleos, proponemos añadir a su decreto la bonificación del 75 por ciento de las cotizaciones para las empresas y la suspensión de todas las cuotas de los autónomos», dice a Calviño. Igualmente, pide ampliar el plazo para presentar declaraciones tributarias, aplazar el cobro de IVA o suprimir el pago a cuenta del Impuesto de Sociedades y el IRPF a los autónomos, entre otras medidas.

«Nos enfrentamos a la más dura amenaza sanitaria jamás vivida por España», sostiene Iván Espinosa de los Monteros, que alerta de una recesión que ha sorprendido a España «sin los deberes hecho». «Si las políticas socialcomunistas traen recesión, paro y pobreza, con el coronavirus nos pueden lastrar durante mucho tiempo», añade antes de afirmar que, «a pesar de todo», es «optimista»: «Pero no creo en el realismo mágico: España se puede recuperar, pero solo si ustedes dan un giro de 180 grados».

Guijarro habla de recortes sanitarios, asegurando que solo cuatro autonomías están por encima del gasto que tenían antes. El resto de comunidades no habría vuelto a cifras precrisis. «El crecimiento económico no ha venido acompañado de un aumento del gasto social», sostiene el diputado de Unidas Podemos, cuyas apalabras van acompañadas de gestos de asentimiento por parte de Nadia Calviño. «El neoliberalismo biscó el desprestigio sistemático del papel del Estado. Esa era termina ahora», sostiene: «Hasta el señor De Guindos se apunta ahora a una renta garantizada».

Txema Guijarro interviene en nombre de Unidas Podemos que, como ha hecho Nadia Calviño en su momento, enumera diferentes aspectos de los reales decretos con medidas destinadas a paliar la crisis provocada por el covid-19.

«Ninguna de las ayudas contempladas por el Gobierno debería ser por debajo del Salario Mínimo Interprofesional», critica el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y vuelve a reclamar «que nadie se quede atrás». «Hace doce años no se dudó ni un minuto en rescatar a la banca, ahora pedimos que tampoco se dude ni un minuto en rescatar a la gente. Señorías, nuestro deber no es solo proteger a la gente de un contagio, sino de un desahucio, de un despido o de la miseria. No lo olvidemos», concluye.

ERC propone una renta garantizada para los colectivos más vulnerables durante la crisis del coronavirus que se haga luego universal: «La izquierda estaba esperando el día para poder implementar esto, y el día ha llegado. Si dejamos caer a la gente, no habrá país que levantar, no habrá bandera que levantar». También propone un impuesto extraordinario para las grandes fortunas: «Si les suena mal, como ha dicho Errejón, llámenlo "donación obligada"».

Toma la palabra Gabriel Rufián, portavoz de ERC, que reclama que «la mejor política será aquella que mejor dé respuestas a la miseria que vendrá después de esto, No bastará con cuatro o cinco señoros con medallas en el pecho haciendo patrioterismo barato». «Esta gente a la que acabamos de aplaudir, los profesionales sanitarios, no necesitan aplausos, no necesitan medios. Y no deberían ser héroes, deberían ser profesionales», añade el republicano.

Meritxell Batet interrumpe a Íñigo Errejón recordando que son las 20.00 horas y que, a esta hora, todos los españoles salen a la calle a aplaudir a todos aquellos que están luchando contra el coronavirus. Pide que los presentes en el Congreso se sumen a este gesto y los diputados comienzan a aplaudir en el Hemiciclo. También Pedro Sánchez, que ya ha llegado a la Cámara Baja.

«Creamos la Unión Europea para momentos como este, ojalá se diera cuenta, pero si no lo hace, es el Gobierno español el que tiene que tomar medidas», continúa Errejón. «El Plan Marshall supuso la movilización de en torno al 5 por ciento del PIB, el proyecto que trae el Gobierno la de un 1,5», afirma el portavoz de Más País: «Hay que multiplicar por cinco porque no hay ninguna alternativa». «Pasamos por un fenómeno curioso en el que el neoliberalismo se retira, nadie nos dice eso de que lo privado es más eficaz o que hay que liberalizar el mercado». «En momentos de excepción necesitamos un Estado fuerte, más servicios públicos» con el fin de «proteger la vida, proteger la sociedad», manifiesta Errejón desde la tribuna.

«No tenemos la elección de salvarnos individualmente o en común, aunque sea por egoísmo tenemos que hacerlo en común», asegura Íñigo Errejón, portavoz de Más País. «Estamos librando un esfuerzo sostenido, no es una catástrofe natural que pase en un día, una situación de la que podremos salir si unimos todos los esfuerzos por encima del interés particulas», insiste.

«Es necesario abordar medidas más decididas para garantizar que esta crisis no la paguemos de nuevo los mismos», afirma Néstor Rego, del BNG. «Teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, vamos a facilitar que el decreto se convalide, pero no vamos a votar favorablemente», asegura.

«Salvar vidas debe ser nuestra prioridad, pero también debemos salvar empleos», afirma Muñoz. «Una de las premisas que planteábamos era la garantía de que los trabajadores no perdieran su salario aunque su jornada quedara reducida. [...] También éramos conscientes de que era imposible que las empresas asumieran este coste sin ninguna ayuda». «Señores del Gobierno, agradecemos que hayan incluido algunas de nuestras propuestas en el plan económico, estamos dando pasos en la buena dirección pero no lo estamos haciendo bien con los autónomos», que todavía «no saben si van a poder acogerse a las ayudas y en qué condiciones».

«Ciudadanos es un partido de Estado. Hemos intentado ser responsables desde el primer minuto y ser los primeros en cerrar filas con el Gobierno de la Nación, aunque no sea un Gobierno de Ciudadanos», asegura María Muñoz. «Agradecemos al Gobierno que recogiera el guante y adoptara medidas en esa línea», algo que la diputada de Ciudadanos «celebra» porque «los que salen ganando son los españoles». No obstante, reclama que «el Ejecutivo esté a la altura de la lealtad que recibe» y critica el «uso partidista» del decreto, que se aprovecha para que Pablo Iglesias esté en la comisión que controla el CNI.

«Solo se va más rápido, pero juntos se llega más lejos y sin dejar a nadie atrás», afirma Legarda, quien añade que erá necesaria la ayuda de Europa»: «Una necesidad ineludible». «Estos decretos contienen medidas en la buena dirección», pero no se puede «perder de vista la elaboración de un plan de recuperación» ante la perspectiva de que la crisis se alargará. Para finalizar, anuncia el apoyo del PNV a la convalidación de los tres decretos.

Mikel Legarda (PNV) afirma que la pandemia «se ha transmitido a la economía y la sociedad» con las medidas aplicadas para combatirla, que han producido una «fractura generalizada». «Se trata de dar soporte y protección al tejido productivo de manera urgente» mediante el decreto ley, una figura que los jeltzales consideran «justificada». Los pasos dados por el Gobierno van «en la buena dirección» para el PNV —aunque lo que está por venir sea «incierto»— y confían en que el desempleo sea temporal.

Mertxe Aizpurua, de EH Bildu, ensalza «lo común, lo público». «Queremos poner en valor a todos aquellos que lo defienden [...] anteponiendo nuestras vidas a las suyas propias. No tengo palabras para agradecéroslos». Critica a las eléctricas, «que siguen cobrando sus facturas», o los empresarios «que siguen evadiendo impuestos». «No todos estamos igual, señora ministra», dice a Calviño. «Oblíguenles a arrimar el hombre, a que asuman lo que les corresponde de esta crisis», afirma antes de recordar el rescate bancario «aún sin devolver»: «Nos obligaron a rescatarles entre todos, ahora que lo hagan ellos». «Es hora de asegurar que esta crisis no van a pagarla los de siempre», sostiene antes de anunciar su abstención porque las medidas son «insuficientes».

«Que la Monarquía ingrese inmediatamente el dinero de las herencias a las arcas públicas y renuncia a las asignaciones presupuestarias», continúa reclamando Vehí.

Mireia Vehí pide al Gobierno que reparta la riqueza, invierta en sanidad pública y suspenda el pago de hipotecas y alquileres. «En el rescate bancario se movilizaron bastantes más recursos públicos», asegura la portavoz de la CUP.

Sayas, antes de finalizar, le dice al Gobierno que es «una falta de respeto» aprovechar una situación como la actual para dar acceso a Pablo Iglesias a la comisión que controla el CNI.

Sergio Sayas, de Navarra Suma, toma la palabra para preguntar al Gobierno «qué pasa con las compras» de material sanitario. Respecto a los ERTE, su partido «comparte las medidas» y consideran que «ayudarán a mantener en algunos casos el empleo: pedimos agilidad y flexibilidad a los ayuntamientos». Está de acuerdo con la vicepresidenta en que «esta situación es transitoria», pero alerta de que se va a «prolongar».

«Agradezco a todos su colaboración leal», dice Calviño a los diputados del Congreso, y añade que los ciudadanos «no entenderían» otra cosa. «De todos depende el mañana, de que rememos unidos depende cuándo llegaremos a puerto», concluye la vicepresidenta económica.

«En el contexto de la prórroga del estado de alarma, que se debatirá a continuación», Calviño informa de que se incluyen más medidas destinadas a paliar la crisis. «Los ciudadanos están siguiendo las indicaciones de las autoridades [...] y de esta manera contribuyen» a combatir el coronavirus, señala.

Calviño habla de otras medidas complementarias incluidas en los tres reales decretos sometidos a convalidación, entre las que están la agilización del proceso de contratación del sector público, habilitación del Ministerio de Hacienda para hacer transferencias que refuerzan la lucha sanitaria contra la epidemia, agilizar los trámites aduaneros en el sector industrial, concesión de avales para préstamos de explotaciones agrarias o la ampliación de la vigencia de los DNI durante un año. «Son paquetes completos, ambiciosos y potentes complementados en el día a día por las decisiones de los ministerios en una situación que es cambiante», sostiene la vicepresidenta económica.

Nadia Calviño continúa enumerando las medidas tomadas por el Gobierno para paliar la crisis provocada por el covid-19. En materia laboral, habla de fomentar el teletrabajo, simplificar los procedimientos de los ERTE —en los que se aplica el silencio administrativo positivo en caso de fuerza mayor— y el apoyo a los trabajadores autónomos, cuya problemática se ataca en tres frentes: aplazamiento del pago de impuestos durante seis meses, medidas para reducir sus costes y garantizar unos ingresos mínimos si cesan su actividad, así como asegurar la liquidez y las inversiones en este colectivo.

Calviño comienza hablando sobre las medidas destinadas a reforzar el sistema sanitario. Principalmente, destaca los 1.000 millones de euros dedicados a ello. Además, «se adelantan 2.800 millones de euros de los adelantos a cuenta de las comunidades autónomas para que puedan hacer frente a esta situación». A las medidas para la compra de material sanitario se suma un apartado destinado a potenciar la investigación en centros como el CSIC.

Calviño señala que estas medidas se apoyan en tres pilares: «Luchar contra la epidemia reforzando la sanidad, apoyar a los autónomos y a las personas más vulnerables y apoyar la actividad económica con medidas de liquidez y flexibilidad». Sostiene la vicepresidenta que las medidas surgen del diálogo con todos los agentes implicados y no descarta medidas complementarias «en las próximas semanas».

A partir de este momento se debatirán, de forma conjunta, los tres reales decretos aprobados por el Gobierno con medidas económicas para paliar la crisis del coronavirus. Será Nadia Calviño, vicepresidenta tercera, la encargada de defenderlos.

«El relevo generacional es una cuestión que acucia, apremia para sacar adelante al sector primario en España», asegura Leal. «Son tiempos en los que más que nunca estamos llamadas a la unidad, la responsabilidad y la cooperación, por eso pido el voto afirmativo. Sin demoras y sin dilaciones, estas medidas deben entrar cuanto antes en ejecución». Finaliza el debate sobre la convalidación de este decreto ley.

Isaura Leal, del PSOE, defiendo al agroalimentario como un sector que «mantiene la vida económica y social de una parte de España». «Denunciaban hace dos meses una tormenta perfecta», añade la diputada socialista, que van desde «los fenómenos meteorológicos adversos, el Brexit o los aranceles de Estados Unidos a la negociación del sector minorista».

«El PP le ayudará a tramitar este decreto como proyecto de ley» para «añadir enmiendas». Sin apoyar al sector, nuestro mundo rural se convertirá «en un desierto», sostiene la portavoz del PP. «No es el momento ni de socialistas ni de comunistas, prescindan de la ideología y piensen en las personas, no las sillas. No es el momento de reales decretos precipitados y unilaterales. Es el momento de las personas que sufren».

El Partido Popular compara las cifras con las que países como Francia o Alemania han apoyado al sector agrícola y cuánto ha hecho el Gobierno de España: «No le están pidiendo limosna, sino justicia».

Ángel López Maraver, diputado de Vox, le dice al ministro que «esta medida no funcionará». «Los españoles están dando muestras sobradas de su solidaridad, esperemos que el Gobierno haga lo mismo. Hay que exigir a Bruselas un control de las condiciones de terceros países», sostiene, y añade: «España puede ser autosuficiente y tiene que ser autosuficiente de cara al futuro».

López de Uralde critica la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, «diseñada y puesta al servicio» de grandes terratenientes y empresas. Pide, dentro de este aspecto, la prohibición de importación de cítricos que tanto daño está causando en el Levante español.

Juantxo López de Uralde toma la palabra por Unidas Podemos. «Es injusto culpar a este Gobierno de una situación que viene de atrás», sostiene. «Es indudable que los campesinos y ganaderos no están recibiendo precios justos por su trabajo, se tiene que corregir esta aberración», añade.

Gabriel Rufián, de ERC, señala la «insuficiencia del decreto». «Se avanza mucho», pero «continúa habiendo preguntas sin respuesta, principalmente dos: ¿Será esta modificación de la cadena alimentaria extensiva a los intermediarios de la red nacional de mercados? [...] ¿Cuándo, de una vez por todas, se tramitará la trasposición de la directiva europea relativa a las prácticas comerciales abusivas?», dice el portavoz republicano.

Joan Baldoví, de Compromís, reclama que «estos días anómalos nos sirvan para entender que los alimentos no vienen del supermercado, que detrás de ellos están el sudor y el esfuerzo de muchos hombres y mujeres anónimos e invisibles». Igualmente, pide ayuda al sector pesquero, que «lo está pasando mal» por la crisis del coronavirus.

«Es necesario garantizar precios justos para los productores. Este decreto incluye aspectos positivos y otros que no lo son tanto», manifiesta Néstor Rego. «Con este decreto sigue vigente la voluntariedad en las relaciones comerciales al mantener lo previsto en la ley. Desde nuestro punto de vista todas las relaciones contractuales deberían estar regidas por este decreto y no solo aquellas que lo hagan voluntariamente», insiste. Por ello, se abstendrán.

«No me voy a cansar de dar las gracias» dice María Muñoz, de Ciudadanos, antes de dirigir ese agradecimiento al sector agroalimentario por el trabajo que está realizando durante la crisis del coronavirus a pesar de sus condiciones de trabajo. «No nos quedemos de brazos cruzados, el sector agrario español se encuentra en una situación crítica desde hace mucho tiempo», afirma la diputada tras enumerar una serie de medidas propuestas por su partido al Gobierno. «Necesitamos ayudarles para mantener el equilibrio, y ese equilibrio pasa por darles las herramientas para adaptarse. Faltan políticas públicas que potencien la innovación».

Mikel Legarda (PNV) señala que este decreto llega «en un contexto complicado». «Ante el panorama de malestar generalizado en el sector», el decreto tendrá «un impacto limitado» por afrontar de manera «tímida» los problemas de la agricultura y la ganadería, asegura el diputado. «No obstante, creemos que las medidas adoptadas suponen un paso necesario, aunque insuficiente, para solucionar algunos de los problemas, por eso votaremos a favor del decreto, así como su tramitación como proyecto de ley» para introducir en el debate aquellos aspectos que consideran que han quedado fuera, asegura Legarda.

«Creemos que los productos nacionales no están compitiendo en igualdad de condiciones» con los que vienen de otros lugares, asegura Guitarte. Para él, es crucial que los productos importados se produzcan con la misma «seguridad y respeto a los derechos de los trabajadores que los de la Unión Europea».

Tomás Guitarte, de Teruel Existe, recuerda que «el sector agrario es un sector básico para la economía e imprescindible para la alimentación del país, algo que pone de relieve la situación actual». Además, el diputado sostiene que apoyar a este sector permite que esa ayuda «se quede aquí».

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, anuncia que votará a favor del decreto. Recrimina, no obstane, que el ministro diga que se toman medidas «sin dilación» cuando lleva un año y medio como titular del Ministerio de Agricultura y Pesca.

«Necesitamos a nuestros agricultores y ganaderos, también a los pescadores, que están siempre ahí», afirma Planas. Insiste en defender el decreto, que va a «permitir la pervivencia de un medio rural vivo y reconocer y dignificar el trabajo de nuestros agricultores y nuestros ganaderos».

Luis Planas, ministro de Agricultura, asegura que el agroalimentario es «un sector estructuralmente vulnerable por sus caracterísiticas, por la rigidez de la demanda [...] y por la estacionalidad y condición perecedera de su producción». «Se requiere una acción decidida del Gobierno de España: hemos escuchado, dialogado y actuamos sin dilación. Tras ese proceso de diálogo con todos los agentes de la cadena alimentaria, el decreto pretende [...] reequilibrar la cadena alimentaria». Entre las medidas, se estipula que el precio pactado cubra el coste de producción y elimina la venta a pérdidas.

Tras discutir sobre el real decreto que deroga el artículo 52.b del Estatuto de los Trabajadores, toma la palabra el ministro de Agricultura, Luis Planas, para defender el decreto que establece medidas para el sector agroalimentario.

«La salud era, es y será siempre lo más importante», asegura Anguita. «Tenemos la oportunidad, una vez más, de volver a hacer justicia social», concluye.

«El absentismo ya es motivo de despido disciplinario», por lo que este artículo que se pretende derogar «hacía prevalecer el interés empresarial», sostiene Anguita: «Solo genera inseguridad jurídica y miedo». El diputado socialista se muestra muy crítico con «la derecha».

Omar Anguita, secretario general de las Juventudes Socialistas, toma la palabra en nombre del PSOE. «Es urgente restituit los derechos de la clase trabajadora», sostiene, y critica una reforma laboral «que permitió la modificación sustancial de las relaciones de trabajo de forma unilateral por parte del empresario». En su opinión, con esta derogación se acaba con «uno de los aspectos más lesivos» de esa reforma.

El PP se dirige a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: «Le pedimos que su política no sea meramente derogatoria, porque derogar la reforma laboral» condena «la creación de empleo», sostiene Movellán. «Abandonen su contrarreforma laboral y también esa política fiscal confiscatoria», subraya Movellán.

«La patronal ha fijado que eran 30 los casos de despidos basados en este artículo», dice Movellán. «¿Usted cree que ha cumplido con los ciudadanos, con los 90.000 parados más que había cuando llegó al Gobierno? [...] ¿Eso es cumplir? No se preocupe, esos datos van a quedar en el olvido porque hoy el escenario es mucho más grave por la falta de previsión para afrontar esta grave crisis», sostiene el diputado popular.

Diego Movellán, del Partido Popular, pide al Gobierno que sea «riguroso» y sostiene que el artículo que se pretende derogar no se aprobó con la reforma laboral de 2012, sino que lleva 40 años en el ordenamiento jurídico. Tras ello, anuncia que el PP no se opondrá a su deregación.

Enrique Santiago, de Unidas Podemos, pide la convalidación del real decreto por ser «un acto de justicia con los trabajadores que están garantizando que hoy España siga funcionando». «En plena pandemia hay decenas de miles de personas en baja por enfermedad y millones en cuarentena, la norma que ahora derogamos habría permitido que a los dos meses de decretarse el estado de alarma cientos de miles de estos trabajadores hubieran sido despedidos con una indemnización mínima», asegura Santiago.

Rufián pide el fin de la reforma laboral: «Les instamos a que aborden su derogación total». «Si hoy se puede despedir a una persona mientras está enferma es porque existen sentencias judiciales que así lo avalan y anteponen los derechos del dinero por encima de los derechos de las personas», insiste el portavoz de ERC.

«Si despedir a una persona enferma es un abuso empresarial, que un Gobierno lo permita es un atentado al reconocido derecho a la salud en el trabajo», comienza Gabriel Rufián, que asegura que es algo por lo que muchos han pasado: «No debería avergonzarnos a nosotros sino a los responsables de ello, así que hoy no podemos hacer otra cosa que apoyar y felicitarnos por que esta espada de Damocles contra la clase trabajadora sea eliminada, pero no es suficiente».

«Contar con un empleo no implica salir de la pobreza», asegura Néstor Rego. «Consideramos necesario y urgente derogar las reformas laborales, todas y en su totalidad», sostiene, antes de decir que el artículo que se pretende derogar «afecta a cuestiones fundamentales como la salud de los trabajadores». «Es preciso avanzar, por eso esperamos que esta medida necesaria no quede en una imagen que demore lo que realmente hay que hacer», finaliza.

«Por eso no es lo mismo quién gobierna, por eso Compromís votó "no" a Mariano Rajoy y al PP y hoy votará "sí" a este real decreto». dice Baldoví. Además, traslada al Gobierno su preocupación por el personal de Instituciones Penitenciarias antes de finalizar su intervención.

Joan Baldoví, de Compromís, comienza su intervención aplaudiendo las palabras de Vox porque «dejan claro con quién está cada uno: empresa, empresa y empresa». «Vox ha cogido el turno en contra para decir que está en contra de que a uno lo despidan por estar de baja por enfermedad, gracias por su claridad», insiste. «Se puede despedir a un trabajador aun teniendo una baja justificada, ¿nos damos cuenta de la barbaridad que estaba vigente? ¿Somos conscientes de lo que aprobaron algunos, el PP, en medio de la crisis?», añade, antes de preguntarse «cuántos trabajadores se han jugado su salud por miedo a perder el trabajo».

Muñoz sostiene que, en el caso del artículo que se pretende derogar, «el mismo precepto establece numerosas excepciones [al despido], entre ellas muchas de las que ustedes utilizan para justificar su decisión», y se pregunta si el Gobierno está «jugando a la propaganda una vez más». «Nos encontramos ante una medida que apenas pasa de lo cosmético, han hecho una bandera de lo que no pasa de ser un remiendo», dice antes de reclamar una reforma laboral. «Votaremos a favor de este real decreto», anuncia, pero para que se tramite como proyecto de ley y pueda ser debatido.

«Los españoles del futuro nos examinarán por cómo nos comportemos con nuestros padres y nuestros abuelos», sostiene Muñoz antes de agradecer a quienes están cumpliendo con las medidas del estado de alarma. «Tenemos ante nosotros una batalla colosal pero contamos con las mejores armas, podemos hacerlo. Los españoles nos están brindando el mejor espejo en el que mirarnos», añade.

María Muñoz, de Ciudadanos, también comienza su intervención recordando a las víctimas del covid-19. «Se me hace muy difícil en un día como este ceñirme al orden del día», sostiene: «En este pleno vamos a votar unos decretos impensables hace unos meses». «No somos capaces de organizar un pleno telemático, desde Cs hemos intentado que este pleno no se celebrara de forma presencial. ¿Por qué los ciudadanos deben cumplir con su parte del trato y los políticos no? Hemos demostrado que se puede, pero no ha habido voluntad».

Mikel Legarda, del PNV, toma la palabra y comienza su intervención recordando a los afectados por el coronavirus. Su grupo votará a favor del decreto y de su tramitación como proyecto de ley.

«Que nuestra bandera no entienda de estados ni de derechos, que sea todo para todos, es lo único que nos va a salvar la vida», sostiene Vehí.

Comienza la intervención de Mireia Vehí, de la CUP, que justifica su presencia en el pleno, algo que no es habitual: «Entendemos que los decretos ley que se aprueben van a determinar la vida de miles personas, y si la vida depende es fundamental». Vehí defiende a «los trabajadores que tienen que seguir trabajando en ámbitos de los que no depende la vida».

Isidro Martínez Oblanca, de Foro Asturias, asegura que la crisis del coronavirus, a la que se ha referido en más de una ocasión la ministra de Trabajo, «exige desde ya medidas económicas de extraordinario calado». En su opinión, con la derogación de este artículo los trabajadores «pasarían de tener una indemnización de 20 días a una de 33, se eleva la indemnización pero no evita el despido, por lo que la recuperación de derechos a la que eludía [la ministra Yolanda Díaz] no existe». «Así no», finaliza su breve intervención.

Vox: «Dejen atrás la demagogia»

«Dejen atrás la demagogia, [...] hoy es el día de animar a las empresas a utilizar todos los mecanismos posibles para salir adelante», asegura Romero antes de criticar la ideología social-comunista que, en opinión de su grupo parlamentario, se pretende imponer. Finaliza su intervención.

«Querríamos saber si ustedes son conscientes de que existe el problema del absentismo laboral, que tiene un coste anual de 71.000 millones de euros, un coste inasumible para muchas pymes, que suponen el 99 por ciento del tejido empresarial de España», sostiene Romero.

«Siempre que gobierna la izquierda, los resultados son los mismos: el deterioro del mercado de trabajo», señala Romero: «Podrán hacer toda la propaganda del mundo, pero la propaganda no crea empleo. Son ustedes campeones y campeonas del paro y la mentira. Señora Díaz, con su ceguera ya había colocado a nuestro mercado laboral al borde del abismo antes de que llegara esta crisis».

La diputada de Vox Reyes Romero asegura que el Gobierno ha encontrado en el artículo 52 «una excusa perfecta para seguir engañando a los españoles», motivo por el que votarán en contra. «La crisis del covid-19 y la negligencia del Gobierno para gestionarla va a afectar a las empresas», por lo que «no es momento de experimentos, sino de salvaguardar el empleo».

Díaz, antes de finalizar su intervención, recurre de nuevo a la crisis del coronavirus. Pide a los diputados que aprendan de lo vivido estos días y trasladen a los trabajadores el siguiente mensaje: «Si estás enfermo, quédate en casa».

Asimismo, la derogación de este artículo es urgente para evitar «discriminaciones e inseguridad jurídica», subraya Díaz. «Era una demanda de una inmensa mayoría ciudadana, el Gobierno de España ha cumplido con la ciudadanía. Era una exigencia de la normativa europea [...], hemos cumplido con Europa. Era una garantía de derechos fundamentales [...], hemos cumplido también con la Constitución Española. Pero sobre todo hemos cumplido con millones de personas trabajadoras», sostiene. «Les pido, en nombre del Gobierno de España, un voto favorable: es el momento de valorar nuestra salud, nuestro derecho laboral, de proteger a las personas más vulnerables», añade.

La eliminación de este artículo del Estatuto de los Trabajadores «debe hacerse inmediatamente» mediante Real Decreto por la existencia de urgencia al incumplir la directiva europea 2078, lo que podría derivar en sanciones contra España, argumenta Díaz. «La falta de adecuación de la normativa interna con respecto a la europea debe hacerse con carácter de inmediatez», insiste.

«El artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores debe ser expulsado del ordenamiento jurídico español porque es contrario a las directivas europeas», afirma Díaz, que también recuerda que es lesivo para personas con discapacidad, con enfermedades de larga duración o con dependientes a su cargo, que «como es sobradamente conocido y estadísticamente demostrado, está formado en su mayoría por mujeres».

«El despido objetivo por absentismo ha sido una figura incómoda desde que se creó hace 40 años», señala Díaz. La ministra cita al expresidente del Gobierno Felipe González, que en 1979, cuando ya se debatió en el Congreso este asunto, afirmó: «Aquí se trata de consagrar en el Estatuto de los Trabajadores el pecado original: como pecan una serie de trabajadores, pecan los trabajadores restantes. Y va justamente de esto, de que paguen justos por pecadores».

«Hoy sabemos que el cuidado propio también garantiza la salud de los demás», asegura Díaz, aludiendo a la crisis del coronavirus. «Quedarse en casa por estar enfermo no es motivo de despido, quedarse en casa en muchos casos no solo es motivo de salud propia sino de salud pública», subraya: «Si forzamos a personas enfermas a ir a trabajar podemos provocar el efecto contrario y que el número de bajas sea muy superior».

La ministra de Trabajo defiende la derogación del artículo 52.b del Estatuto de los Trabajadores «que posibilitó hasta hoy el despido objetivo por faltas justificadas al puesto de trabajo».

Comienza en el Congreso de los Diputados la sesión. La presidenta, Meritxell Batet, recuerda que se produce en circunstancias excepcionales, con más de 300 diputados siguiendo el pleno desde casa y votando de forma telemática. «Nuestro pesar y condolencias a quienes estos días han sufrido la pérdida de personas queridas y nuestro apoyo» a los enfermos, así como al personal sanitario y de seguridad, dice Batet.

El Pleno del Congreso debate y vota este miércoles las medidas aprobadas por el Gobierno para afrontar la crisis del campo y la supresión del despido por acumulación de bajas médicas, dos decretos leyes aprobados el pasado mes de febrero y que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos negocian tramitarlos como proyecto de ley, algo que previsiblemente ocurrirá en el caso del decreto de los despidos. Estas medidas están ya en vigor, pero conforme a la Constitución deben someterse a debate y votación en el Pleno del Congreso en el plazo de un mes para su convalidación o, en caso contrario, su derogación. También se decidirá si se tramitan como proyectos de ley con posibilidad de que los grupos parlamentarios puedan modificar su redacción. Informa Efe.

A las 15.00 horas está previsto que comience el pleno en el Congreso de los Diputados en el que se votarán varios decretos, entre ellos el que prorroga por 15 días el estado de alarma decretado por el estallido del brote de coronavirus en España.