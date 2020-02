¿Qué piensa Trump de Sánchez? A pesar de lo que dice la ministra, en EE.UU. no están contentos con el Gobierno

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 13/02/2020 02:18h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Viajé con Sánchez a América. Fue hace dos veranos, el siguiente a la moción de censura, a finales de agosto del 18: Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica. Fue un viaje iniciático, casi folclórico, en el que se perfilaron muchas cosas de lo que Iván Redondo había diseñado para dotar a Sánchez de una imagen presidencial que necesitaba para subir en las encuestas. ¿Qué mejor que el boato hispanoamericano recibiendo a un presidente español? Pero en aquel viaje se coló una realidad que Sánchez no controlaba: el éxodo de venezolanos en todas direcciones, especialmente a Colombia.

Fue tema recurrente en las ruedas de prensa posteriores a sus encuentros con los presidentes –todas con límite de preguntas–. Si Sebastián Piñera fue contundente condenando a Maduro, Iván Duque no se quedó corto. Definió su régimen como una «dictadura oprobiosa». En aquella rueda de prensa, ABC le preguntó a Sánchez si compartía el análisis. Sánchez se fue por las ramas y soltó lo que piensa realmente de Venezuela: «Deben resolverlo entre venezolanos». Esta estrategia le situó enfrente de Piñera , Duque, EE.UU. y la OEA y en línea con la posición de Zapatero: no a injerencias internacionales, no al liderazgo de España en Hispanoamérica.

Hete aquí que pasado el tiempo, en enero de 2019, irrumpe la figura de Juan Guaidó como presidente encargado, Estados Unidos le reconoce inmediatamente y el presidente del Gobierno de España empieza a titubear. Once días tardó Sánchez en reconocerle, pero finalmente lo hizo (en otra rueda de prensa sin preguntas). Tarde, pero lo hizo. En los meses sucesivos, él y sus dos ministros de Exteriores se han agarrado a eso para acallar las críticas que han ido surgiendo a cada nueva crisis vinculada a Venezuela.

A quienes hemos pedido mayor liderazgo de España y mayor contundencia con Maduro nos han tratado de acallar con ese argumento falaz. Y el tiempo siguió transcurriendo y ya en enero de 2020 Sánchez no recibió a Guaidó cuando vino a España, a diferencia de Merkel, Macron, Johnson y Trudeau. Un gesto imperdonable, incluso indigno, pero esclarecedor sobre la auténtica posición de Sánchez. La entrada de Podemos en el Gobierno y la falta de transparencia en el «Delcygate» no ayudan. El colofón a esta historia lo escribió ayer el propio Sánchez al rebajar a Guaidó a «líder de la oposición». Y se quedó tan ancho, como quien oye llover.

Me dirijo a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, que la única rueda de prensa que ha concedido en España acalló a la prensa con la siguiente frase: «No hay cambio de la política de España respecto a Venezuela, por ello no afectará a las relaciones con Estados Unidos». Bien, dado que la nueva consideración de Guaidó sí ha cambiado, ¿qué pasa con Estados Unidos?

En la Administración Trump no están precisamente contentos con nuestro Gobierno. ¿Para cuándo una visita de Sánchez a Trump en la Casa Blanca? Y no digo del Rey, digo de Sánchez. Tal vez es que las relaciones no sean tan buenas y esto preocupe en La Moncloa.