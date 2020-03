Los periodistas exigen a Pedro Sánchez que suprima la limitación de preguntas en sus comparecencias La APM y la FAPE señalan que la actitud del presidente en funciones «supone un claro menoscabo del trabajo de los periodistas y un perjuicio a los ciudadanos»

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) han exigido este jueves al presidente en funciones, Pedro Sánchez, que suprima la limitación de preguntas en las ruedas de prensa y comparecencias gubernamentales.

A través de un comunicado hecho público hoy, la APM atiende las quejas de los periodistas que siguen la información de Gobierno y pide que no se limitan las preguntas en las comparecencias del líder del PSOE.

Ayer miércoles, durante la rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa en la que Sánchez confirmó que el Rey lo había designado como candidato para la investidura, los periodistas le recriminaron a Sánchez que estableciera un límite de dos turnos de preguntas.

La APM entiende que «los periodistas y los medios tienen la función de mantener informados a los ciudadanos en cumplimiento del mandato constitucional del derecho a la información». La APM añade que «el deber de los responsables políticos es someterse al escrutinio de la opinión pública a través de los medios de comunicación, en el marco del respeto a la libertad de expresión y a dicho derecho de información».

Así, «la limitación de preguntas, o eliminación de las mismas, en las ruedas de prensa y comparecencias gubernamentales obstaculizan dicha misión». Y esto es lo que ayer ocurrió en la comparecencia del presidente en funciones.

Sánchez compareció ante la prensa tras ser propuesto por Don Felipe como candidato a la investidura y solo admitió dos preguntas, que debieron ser pactadas entre los periodistas concurrentes.

«La APM lleva años denunciando las ruedas de prensa sin preguntas, no solamente de los sucesivos Gobiernos, sino también de cualquier partido político o fuente informativa». La asociación exhorta a los periodistas a no acudir a actos informativos que no admitan preguntas.

Para tratar este asunto, la APM ha solicitado una reunión con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

En el mismo sentido, la FAPE señala que la limitación de preguntas «supone un claro menoscabo del trabajo de los periodistas y un perjuicio a los ciudadanos, hoy más que nunca necesitados de respuestas sobre las negociaciones para la formación del Ejecutivo«.

Según la FAPE, «los ciudadanos tienen pleno derecho a recibir más información de un tema trascendental -la formación de Gobierno- que afecta de lleno a su vida social, económica y política, especialmente en un momento político tan necesitado de explicaciones como el que estamos viviendo».

«La imposición de ruedas de prensa sin derecho a preguntas o con límites que escapan a lo razonable, como ocurrió ayer, es una manera de hurtar a los ciudadanos la explicación de las decisiones y de negarles la respuesta a sus preocupaciones y problemas».