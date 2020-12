Pedro Sánchez conmemora la Carta Magna enfrentado al constitucionalismo ABC recoge las reflexiones de los portavoces en el Congreso con motivo de la celebración del 6-D

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos convierte prácticamente todo lo que hace en histórico puesto que nunca un gabinete se había conducido ignorando tantas normas esenciales del constitucionalismo. Incluso un acto de consenso como la conmemoración de la Constitución sentará hoy precedente por cuanto el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acudirá al mismo tras sellar una alianza «prioritaria» con dos partidos implicados en un golpe constitucional, ERC y PDECat, y un tercero, EH Bildu, heredero del brazo político de ETA. Una elección que enfrenta a Sánchez frontalmente con el bloque constitucionalista por cuestiones tan capitales como el modelo de Estado, la independencia de las instituciones o la separación de poderes. Nunca antes un jefe del Ejecutivo se había atrevido a ir tan lejos en sus alianzas ni había interpuesto tanta distancia con el resto de partidos que defienden la Carta Magna.

La incompatibilidad de las asociaciones de Sánchez con la Ley de Leyes quedará gráficamente inmortalizada en el homenaje de hoy. Un evento desangelado por las restricciones impuestas por el Covid-19 en el que el líder socialista no encontrará a ninguno de sus socios prioritarios. ERC, PDECat, EH Bildu o PNV no rinden tributo a la Carta Magna porque no comulgan con su contenido a pesar de que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, asegura que la «comprenden mejor» que PP o Vox.

La supresión del cóctel y los corrillos habituales así como la precampaña catalana permitirán a Sánchez camuflar la guerra fría que mantiene con el constitucionalismo. De los líderes de los tres grandes partidos, solo el del PP, Pablo Casado, acudirá al acto en Madrid, mientras que Santiago Abascal (Vox) e Inés Arrimadas (Cs) conmemorarán la Constitución en Barcelona y sus grupos estarán representados por otros cargos. La relación de Sánchez y Casado hace tiempo que saltó por los aires y el jefe del Ejecutivo no responde a las llamadas del segundo, en tanto que nunca ha mantenido interlocución con Abascal. En cuanto a Arrimadas, la sintonía que existió en el estado de alarma se ha hecho pedazos con las humillaciones a las que el PSOE ha sometido a Cs con los Presupuestos. Muy lejos quedan los días en los que Sánchez y Albert Rivera se buscaban e intercambiaban bromas en los corrillos de otros 6-D. Hoy se constatará un antes y un después entre Sánchez y el constitucionalismo.

Los portavoces parlamentarios de los principales partidos reflexionan para ABC sobre el momento político, los retos y peligros que afronta la Carta Magna y las reformas pendientes. Todos ellos responden, de forma muy distinta, a tres preguntas:

1) ¿Cómo encara su partido el Día de la Constitución en el actual clima político? 2) ¿Qué retos y peligros afronta la Carta Magna? y 3) ¿Cuáles son las reformas pendientes que deberían acometerse?

La oposición: «Seremos el contrapeso frente al independentismo»

«El gran reto es que la concordia presida nuestra convivencia» Cuca Gamarra , PP

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados - Ángel Navarrete

1. Para el Partido Popular es, por supuesto, un día de celebración y, en estos momentos más que nunca, un día más para reivindicar el respeto a nuestro Estado de derecho y al imperio de la ley como fundamento de nuestro sistema democrático, que nos ha permitido vivir la mayor época de prosperidad y crecimiento económico y social en la historia de nuestro país. Además, este año, la pérdida de calidad democrática que está propiciando el Gobierno de Sánchez e Iglesias hace más necesario que nunca resaltar y defender todos los días los valores democráticos, que es lo que estamos haciendo en el Partido Popular; otros parece que solo lo celebran el 6 de diciembre.

2. El gran reto es que la concordia siga presidiendo nuestra convivencia, en el gran proyecto compartido por todos los españoles que es España. Y los peligros, la devaluación de la calidad democrática y el debilitamiento de las instituciones por los continuos ataques al orden constitucional generados, en unos casos, y consentidos, en otros, por el propio Gobierno. En estos momentos de grave crisis sanitaria, económica y social, deberíamos fortalecer el consenso constitucional, que es la base de nuestra democracia, y no generar, como hace el Gobierno, una crisis institucional que nos debilita. Por eso, hemos registrado distintas iniciativas parlamentarias para instar al Gobierno a defender nuestra Constitución y a fortalecer el consenso constitucional.

3. Para afrontar cualquier reformar de la Constitución es necesario que exista el mismo o mayor consenso que el logrado cuando se redactó, aprobó y ratificó por el pueblo español. Y para ello el Partido Popular es y será siempre, con nuestros escaños, la garantía ante cualquier eventual reforma. Nuestro compromiso con España y con los españoles es que los valores de concordia y convivencia sigan vigentes y, ante cualquier intento de una minoría de imponer cambios contrarios al espíritu del 78, seremos el contrapeso que un débil gobierno no es.

«Hoy están en peligro la unidad de España y las libertades» Iván Espinosa de los Monteros , Vox

El portavoz de Vox en el Congreso interviene desde la tribuna - Efe

1. Como todo lo que encara Vox; es decir, con valentía -saliendo a la calle- y decisión. Pero este año con especial preocupación. Este 6 de diciembre es más necesario que nunca defender de sus enemigos las libertades y el régimen consagrados en la Carta Magna. Enemigos que hoy, tristemente, están instalados en la dirección del Estado.

2. No ya la Constitución, sino España entera, afronta un momento histórico, con un Gobierno decidido a destruir la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo. Con un presidente entregado al comunismo, al separatismo y a los herederos de ETA, hoy están en peligro los primeros tres artículos de la Constitución, los referidos a los principios básicos, a la unidad de España… pero también libertades recogidas en los artículos 9, 14, 15, 16, 17... Por eso este domingo Vox está en el Congreso, sí, pero también y sobre todo en las calles, donde hemos convocado a manifestarse a las 12 frente a los ayuntamientos a esa mayoría de españoles que aman su patria y están dispuestos a defenderla.

3. En Vox somos muy claros y, a nuestro juicio, una de las reformas pendientes es la del Estado autonómico. Pero cualquier debate que se abra ahora sobre una reforma de la Constitución estará contaminado por los deseos del sanchismo, comunismo y separatismo de acabar con la España que conocemos, de derrocar a la Monarquía y de imponer su nuevo régimen. Por eso, para Vox ahora solo es momento de reafirmar la Monarquía parlamentaria, la unidad de España y nuestros valores democráticos. Ese es nuestro deseo y nuestro objetivo.

«El principal riesgo es que la Constitución deje de cumplirse» Edmundo Bal , Ciudadanos

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, en la tribuna de oradores - Ángel Navarrete

1. Para Ciudadanos el Día de la Constitución es un día, como todos los años, en el que debemos celebrar y sentirnos orgullosos de nuestra democracia. Este año, celebramos este día con un especial recuerdo a todos nuestros compatriotas fallecidos en medio de esta crisis de la Covid-19. Nos acordamos especialmente de la generación de nuestros padres y abuelos, que levantaron la democracia que conmemoramos en días como este, una generación muy golpeada por esta crisis sanitaria, que fue la que consiguió no solo levantar nuestra democracia sino superar heridas abiertas tras una dictadura, aunque lamentablemente ahora algunos quieran volver a abrirlas. Desde Cs deseamos, en una fecha tan señalada, que en estos momentos de crisis sin precedentes en España, seamos capaces de lograr que la unión y la concordia triunfen en nuestro país. Lamentablemente, esto resulta muy difícil en un momento en el que vuelven las luchas partidistas y algunos están deseando alimentar un cainismo inútil para el futuro de los españoles y profundamente lesivo para su presente. El Gobierno de la nación avanza continuamente en la dirección contraria al consenso constitucional, tal y como demuestra la elección como socios en unos Presupuestos determinantes a los partidos separatistas, como ERC o Bildu, entre otras cosas. Sánchez debería reflexionar sobre por qué hoy quienes le apoyan en sus Presupuestos están boicoteando la celebración de nuestra Constitución; probablemente porque no creen en los valores democráticos que se recogen en ella, como la igualdad o la libertad de todos los españoles.

2. Desde luego, el principal peligro que afronta la Constitución es que deje de cumplirse o aplicarse en determinados lugares de nuestro país a causa del yugo nacionalista que gobierna en lugares como Cataluña o el País Vasco. La Constitución es la garantía que tienen millones de españoles de que sus derechos sean respetados y no puede ser vista ni como un corsé ni como un parapeto, a pesar de lo que se diga muchas veces incluso desde el propio Gobierno de España, integrado por un partido como Podemos que se ha caracterizado por llamar «candado» a nuestra Carta Magna. Dicho lo cual, algunos de los principales retos que tiene nuestra Constitución y en consecuencia nuestra democracia tienen que ver con el fortalecimiento de nuestras instituciones, que pasa en muchos casos por una despolitización (Tribunal Constitucional, reforma del Consejo General del Poder Judicial o independencia de la Fiscalía) o por la reforma en el caso de instituciones como el Senado, a fin de que funcione como una auténtica cámara de representación territorial. Nuestra democracia afronta también retos relacionados con el desprestigio institucional que han provocado también los numerosos escándalos de corrupción, por lo que la regeneración democrática, con una nueva ley electoral justa o la eliminación de privilegios de los partidos políticos, como los aforamientos, como asignaturas pendientes. Como decía, hoy en día, afortunadamente la Constitución constituye una garantía que actúa de freno frente a los abusos de los distintos gobiernos. Pero consideramos adecuado reforzar esas garantías al fin último de evitar el clientelismo que unos y otros han pretendido en estos cuarenta años democracia, y con especial gravedad en los últimos años.

3. Como he mencionado previamente, pienso que las reformas constitucionales pendientes son varias, entre las que también cabría hablar de la organización territorial o garantizar derechos básicos cuyos atropellos ahora quieren blindarse como la exclusión del español como lengua vehicular en las aulas de toda España. Pero el problema es que nos consta que el Gobierno de coalición, y concretamente uno de sus socios, tiene otras prioridades en cuanto a la reforma -si es que la palabra «reforma» es correcta a este respecto- constitucional. Respecto a modificaciones constitucionales de calado, las intenciones del Gobierno de coalición y específicamente de Podemos son afortunadamente escasamente posibles, a la vista de las mayorías exigidas para su reforma, así como a la poca conveniencia de «abrir el melón constitucional» en un momento delicado como el que vivimos, desde un punto de vista político, institucional, social, económico y, desde luego, sanitario. Lo que sí reviste cierto peligro son, como comentaba, las contrarreformas relacionadas con la independencia del Poder Judicial que el Gobierno ha anunciado que quiere acometer. Los demócratas debemos conjurarnos contra cualquier envite de este tipo a pilares básicos de la democracia recogidos en nuestra Constitución.

El Gobierno y sus socios: «Las derechas se apropian de la Constitución»

«En los últimos años se ha producido un fenómeno dañino: la apropiación que han hecho las derechas de la Constitución» Adriana Lastra , PSOE

La portavoz del PSOE en el Congreso recibe el aplauso de su bancada - Ángel Navarrete

1. Desde el PSOE afrontamos el Día de la Constitución con el orgullo que supone haber contribuido a la redacción y a la defensa de la Carta Magna durante los 42 años de vigencia del pacto constitucional. Gracias a la Constitución este país pudo hacer el tránsito desde una terrible dictadura hacia la democracia. A un sistema democrático donde se sustentan los valores que definen nuestro proyecto común: la libertad, la igualdad y la justicia social. Gracias a la Constitución también hemos podido construir, y seguimos construyendo, el Estado del bienestar que garantiza derechos y libertades a todos los españoles. Y encaramos también el Día de la Constitución pidiendo al Partido Popular su cumplimiento. La renovación de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo no puede bloquearse por intereses partidistas.

2. En los últimos años se ha producido un fenómeno dañino para el constitucionalismo y es la apropiación que han hecho las derechas de la Constitución. Una separación artificial donde ellos dibujan la línea entre el constitucionalismo y el resto, intentando hacer de la Carta Magna un símbolo de parte. Y si un símbolo es solo de parte, no puede ser de todos. ¿Cómo puede ser constitucionalista quien expulsa a la mitad de la población del mayor acuerdo entre españoles y el pilar de nuestra democracia? Resulta absurdo. Es un juego peligroso que puede tener graves consecuencias. Y no deja de resultar curioso, ya que muchos de quienes hoy se atreven a dar lecciones de constitucionalismo no estuvieron, llegaron a regañadientes o directamente se opusieron al pacto que permitió a este país dotarse de una constitución democrática tras la dictadura.

3. Hoy, lo más urgente es combatir la pandemia y sentar las bases para la recuperación económica y social de nuestro país a través de los PGE para 2021. En eso está el Gobierno y el grupo socialista en el Congreso de los Diputados.

«Seguramente el mayor peligro que afronta la Constitución es que el PP se haya declarado abiertamente en desacato» Pablo Echenique , Podemos

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso interviene en el pleno - Dani Duch

1. Muy contentos de haber conseguido que se vayan a parar los desahucios de personas vulnerables, que violan flagrantemente el artículo 47 de la Constitución Española, además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

2. Seguramente el mayor peligro que afronta la Constitución Española es que el PP, el principal partido de la oposición, se haya declarado abiertamente en desacato del artículo 122.3, que establece que el Consejo General del Poder Judicial ha de renovarse cada cinco años. Secuestrar el máximo órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado por interés partidista es una agresión a la Constitución muy grave.

3. Nuestra Constitución es una de las menos reformadas de Europa y es absolutamente evidente que debería ser actualizada al siglo XXI. Siendo conscientes de que una reforma de la Carta Magna es un proceso complejo que depende de la correlación de fuerzas en las dos cámaras, parece obvio que hay que constitucionalizar garantías de cumplimiento de los derechos sociales, que hoy nuestra Constitución enuncia, pero que se incumplen sistemáticamente, y también incluir la igualdad real entre hombres y mujeres y la lucha contra las violencias machistas, que no aparecen por ningún lado, y eliminar artículos directamente machistas como el 57.1 sobre la sucesión de la Corona.

«Esquerra Republicana reivindica la necesidad de una amnistía, además de un referéndum» Gabriel Rufián , ERC

El portavoz de ERC en el Congreso, desde la tribuna de oradores - Dani Duch

1. En el actual momento de conflicto político entre Cataluña y el Estado español, Esquerra Republicana reivindica la necesidad de una amnistía que limpie el tablero de la represión y devuelva al terreno de la política lo que nunca se debió llevar por la vía judicial. Además, defendemos la necesidad de un referéndum que permita a la ciudadanía de Cataluña decidir, de forma democrática, su estatus político respecto del Estado. Son propuestas que esperan contrapropuestas, no porras y togas. La represión no ha acabado con el independentismo, al contrario.

2. Una constitución cuyos artículos sociales, como el del derecho a la vivienda, no se cumplen, y que se utiliza como arma arrojadiza por los partidos de la derecha, es una constitución que no sirve. Si la Constitución no es capaz de adaptarse a los cambios de la sociedad, no es una constitución, sino una soga.

3. Esquerra Republicana no tiene el objetivo de reformar la Constitución del régimen del 78, sino que aspira a construir nuestra propia república en Cataluña. Para nosotros, la solución del conflicto político entre Cataluña y España no pasa por una reforma de la Constitución sino por dar la voz a la gente y que el pueblo de Cataluña decida democráticamente su futuro.

«No nos sentimos implicados con la Constitución Española» Aitor Esteban , PNV

El portavoz del PNV en el Congreso reflexiona en su escaño - Dani Duch

1. Nuestro partido encara el 6 de diciembre de la misma manera que lo encaró en 1978 y que reflejó la ciudadanía vasca con una abstención generalizada: no nos sentimos implicados con la Constitución Española.

2. Atendiendo a las encuestas más recientes sobre el respaldo de la ciudadanía a la Constitución Española, su apoyo ha disminuido a lo largo de estos 42 años y su rechazo ha aumentado entre la población más joven. Los que se dicen constitucionalistas deberían reflexionar acerca de este dato. A nuestro juicio, los escándalos que han rodeado a la figura del Rey emérito y la interpretación maximalista que se ha hecho de la condición de inviolabilidad que le atribuye el artículo 56 de la Constitución han contribuido y contribuyen a incrementar ese distanciamiento. Por otro lado, la pandemia del Covid-19 ha dejado al descubierto la tentación uniformizadora que caracteriza a los Gobiernos centrales, sean del color que sean. Con esta excusa se alzan voces propugnando la necesidad de afianzar la arquitectura institucional y competencial del Estado. El reto y la solución, en nuestra opinión, pasan por reforzar la bilateralidad entre el Estado y la comunidad autónoma vasca. Por último, cada año que pasa resulta más palmario que el sistema de garantías debe ser modificado. El Tribunal Constitucional está totalmente cuestionado y no contribuye a dar cauce al diálogo y a la solución de problemas.

3. Desde su aprobación, hace 42 años, hemos reclamado el reconocimiento del hecho nacional vasco y catalán. Esa es la gran reforma pendiente. La interpretación involucionista que se ha hecho de la cuestión territorial en perjuicio del autogobierno vasco, y el conflicto político en Cataluña, que continúa sin una respuesta política adecuada, añade argumentos a esa necesaria modificación. No creo que este Gobierno de coalición vaya a hincarle el diente a la Constitución. Solo un Ejecutivo convencido, que camine además con sólidos acuerdos parlamentarios, será capaz de afrontar el gran reto de la reforma constitucional, y me temo que no es el caso.

«Para Cataluña en estos momentos la prioridad debería ser que se reconociese el derecho de autodeterminación» Ferran Bel , PDECat

El diputado del PDECat Ferran Bel, en la sala de prensa del Congreso - Efe

1. Como en años anteriores. No es un motivo de celebración y la mayoría de nuestros representantes desarrollarán su trabajo con normalidad.

2. Estar secuestrada por los sectores más reaccionarios del Estado español, lo que ha implicado que una parte importante de la población que desde su aprobación confiara en ella para tener un encaje, hoy la perciba como un problema.

3. Debería reformarse profundamente en varios aspectos. Algunos para actualizarla al siglo XXI y otros para evitar las interpretaciones que con una extrema rigidez se han realizado en el texto constitucional. Para Cataluña en estos momentos la prioridad debería ser que se reconociese el derecho de autodeterminación de los diferentes países que configuran España.

«En pleno siglo XXI la figura del Rey no puede gozar de impunidad por sus actos como persona privada» Íñigo Errejón , Más País

El líder de Más País, en la sala de prensa del Congreso - Efe

1. Encaramos este 6 de diciembre pensando más en el futuro que en el pasado. Es importante no permitir que la nostalgia de un tiempo que ya pasó nos distraiga de los retos que tenemos por delante y a los que no podemos permitirnos llegar tarde como país.

2. El mayor reto al que se enfrenta la Constitución es que pierda actualidad. Necesitamos un marco que nos congregue a todos en torno a consensos básicos que de ninguna manera son eternos y que se van actualizando con el tiempo y con el avance de la sociedad. No vivimos en la misma España que en 1978 y los problemas a los que nos enfrentamos han cambiado en 2020. No solo es que la España en la que vivimos es más moderna, tolerante, justa y comprometida, sino que ahora nos estamos enfrentando a la primera pandemia de nuestra democracia y en el horizonte nos espera una crisis climática que se cebará con nuestro país.

3. Una constitución nunca debería ser un monolito inalterable que no cambia nunca. Lo dijo Thomas Jefferson hace doscientos años: la voluntad del constituyente, por acertada que sea, no debe condicionar a las generaciones que vienen después. En otras palabras, cada generación debe poder examinar y revisar su Constitución para adaptarla a su contexto histórico. Una constitución desfasada no es útil para un país. Desde Más País hemos hecho este año dos propuestas que nos parecen fundamentales para que nuestra Constitución esté a la altura de los tiempos. Por un lado, que se blinde la inversión en sanidad pública, modificando el artículo 158 para que sin importar cual sea el color del Gobierno garanticemos que la sanidad pública no se toca. Por otro, en pleno siglo XXI la figura del Rey no puede gozar de impunidad por sus actos como persona privada, y por eso hemos planteado una ley orgánica que desarrolle el artículo 56 dejando muy claro que la inviolabilidad no es lo mismo que una impunidad constitucionalmente declarada. También creemos firmemente que para estar a la altura del gran reto de nuestro siglo, la lucha contra el cambio climático, la Constitución podría reconocer de forma mucho más explícita nuestra dependencia de la naturaleza, nuestro derecho a disfrutarla y nuestro deber de cuidarla. Para ello, entre otras cosas, podría añadirse junto a los valores superiores citados en el artículo 1 la sostenibilidad de los procesos ecológicos esenciales, de los que dependemos como especie.