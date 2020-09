Los nuevos jueces votan plantar a Lesmes por la ausencia del Rey Las asociaciones de jueces reclaman explicaciones al Gobierno y el CGPJ

Los 62 integrantes de la sexagésimo novena promoción de la Escuela Judicial vuelven a estar en el punto de mira. Ya el pasado mes de abril las asociaciones de jueces tuvieron que salir en tropel para evitar que por decisión del Ministerio de Justicia su entrega de despachos se demorase a enero de 2021 y les utilizase como refuerzo en lo social frente al colapso por la pandemia. Consiguieron mantener la fecha y cuando por fin llega, mañana viernes, se topan con que el Jefe del Estado no va a estar en Barcelona, donde se celebra porque el grueso de la promoción va a servir en Cataluña, para presidir el acto solemne, como se viene haciendo desde hace veinte años.

Tal y como avanzó ABC, pese a que la Casa Real ya había confirmado su asistencia tras recibir invitación formal del Consejo General del Poder Judicial, a muy poco de la fecha señalada comunicó que no podrían contar con Su Majestad. La razón, a la que durante las dos últimas jornadas contestaban ambas instituciones con un «sin comentarios», la puso ayer negro sobre blanco el vocal del CGPJ Mario Macías: «La razón indicada en la comunicación de Casa Real es que el Gobierno no lo autorizaba».

La negociación de los presupuestos generales y el guiño al independentismo con la tramitación de los expedientes de indulto a los presos del procés llevó ayer a las asociaciones de jueces a sumar dos más dos y en la promoción 69 no iban a ser menos.

Según informaron a ABC en fuentes próximas al alumnado, durante la tarde de ayer se celebró una reunión telemática en la que la posibilidad de plantar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, como gesto de protesta, fue sometido a votación en un intenso debate, al término del cual ganó el «no», es decir, no habrá un boicot general al acto. No obstante, de acuerdo a las mismas fuentes, unos 25 miembros de la promoción, un tercio, anunciaron su intención de no acudir.

El malestar, en todo caso, fue trasladado al director de la Escuela Judicial, de acuerdo a las mismas fuentes, mientras las asociaciones salían de nuevo en tromba para deplorar esta situación, en su opinión, injustificable. «Exigimos al Gobierno que aclare las verdaderas razones de la ausencia de S.M El Rey y, en su caso, adopte las medidas necesarias para velar por el normal desarrollo del acto», decía la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, ante el rumor de que la decisión tuviera que ver con la seguridad.

Este extremo fue descartado en fuentes de Moncloa, donde la única manifestación oficial fue por boca de la vicepresidente Carmen Calvo, que no aclaró, no obstante, la incógnita: «Hay decisiones que están muy bien tomadas», zanjó sin más.

Clave catalana

«Las circunstancias políticas no deben condicionar un acto solemne de un poder independiente como la Justicia. Eso también es Separación de Poderes», apuntaban en Jueces Francisco de Vitoria, ante la sospecha de que la ausencia del Rey en Cataluña esconda alguna concesión, en este caso, al independentismo. «Si hay un acto institucional al que entendemos que debe asistir el Rey es a la entrega de despachos», añadían.

El Foro Judicial Independiente apuntaba a Lesmes: «Consideramos que los hechos son lo suficientemente graves como para que el CGPJ, organizador del acto, dé explicaciones y los miembros de la LXIX sepan por qué el Estado les da la espalda en un momento como este».

Los de la 69, futuros responsables de impartir Justicia con independencia, en nombre del Rey y en muchos casos, en Cataluña, asumen ya que no será él quien entregue sus despachos.