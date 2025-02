Las nuevas claves del asesinato de los marqueses de Urquijo

«En el caso Urquijo hubo muchas hipótesis que desviaron la atención sobre quién mató a los marqueses»

Angie Calero es periodista ABC donde trabaja desde hace ocho años. Escribe en la sección de España y antes lo hizo en Gente.

-¿Cómo surge la idea de embarcarse en un proyecto así?

-Conocí el caso Urquijo hace ocho años, en el Máster de ABC. Siempre me han gustado los sucesos y con éste me entró una especie de obsesión. Coincidió con que Macarena publicó su primer libro y la entrevisté porque es hija de Mauricio López-Roberts y quería hablar con ella sobre el caso. Meses después, me propuso escribir «Honor».

-¿Cuánto tiempo os llevó escribir el libro?

-Seis años. Del caso Urquijo no se ha dejado de hablar en más de 40 años, por lo que estuvimos más de cuatro solo para documentarnos y hacer entrevistas. Fue complicado dar forma a toda la información. Trabajamos mucho la estructura del libro porque queríamos hacerlo ameno. El caso tiene muchas hipótesis que desviaron la atención de lo importante, que era saber quién mató a los Urquijo. El reto fue condensar lo que creíamos más relevante en un relato donde estuvieran las vivencias de Macarena, pero en primera persona. No entraba en mis planes que mi voz también apareciera. Fue ella quien me convenció.

-¿Qué ha sido lo más interesante del proceso?

-La entrevista a Campana López-Roberts y al psicólogo de Escobedo. También leer los más de 3.000 folios de los dos sumarios del caso Urquijo y, por supuesto, la entrevista a Javier Anastasio. Fue apasionante sentar en una misma mesa a Javier y a Macarena porque su padre, como se sabe, cumplió condena no solo por encubrir a Rafi Escobedo, sino que también le acusaron de haber dejado dinero a Javier para irse a Londres. En la sentencia ese préstamo se vincula a la posterior huida de Anastasio, algo que en realidad no fue así.

-¿Cuál es la principal aportación del libro?

Es una visión distinta, la de las otras víctimas, no solo los marqueses. Sufrieron cuatro generaciones de cuatro familias distintas, de los padres a los nietos.