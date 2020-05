EFE / Vídeo: El Gobierno negocia un nuevo estado de alarma - AT

La nueva prórroga del estado de alarma: en el aire y sin plan B Cs y Compromís, que votaron a favor de la última extensión, advierten al Gobierno que no puede contar con su voto ERC reitera que su posición sigue siendo el «no» pero abre la puerta a una abstención si se reanuda la mesa de diálogo con Cataluña

Cada prórroga del estado de alarma que termina se convierte en una agonía para el Gobierno. Después de salvar la extensión de la semana pasada prácticamente «in extremis» el empeño del Ejecutivo socialista en mantener el estado de alarma durante toda la desescalada en lugar de buscar un plan B dentro de la legislación ordinaria, como le pide la mayoría de la oposición, le coloca ahora en una posición aún más complicada ante la nueva extensión.

Y es que Cs y Compromís, dos de los partidos que apoyaron la última extensión autorizada la semana pasada por el Congreso, han advertido este jueves que el Gobierno no puede contar en este momento con su apoyo a una prórroga que Moncloa sopesa solicitar por treinta días.

La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha reclamado al Ejecutivo «humildad y prudencia» y le ha recordado que solo dispone de 155 escaños y que debe negociar para granjearse nuevos apoyos. «No puede pretender dar el apoyo a una prórroga de treinta días por descontado y muchísimo menos los votos de Cs», ha advertido durante una entrevista en TVE, con la idea de evitar tentaciones a Sánchez.

Ya el martes, tras la conversación entre el presidente del Gobierno y la líder de Cs, desde este partido subrayaron que en ese encuentro telemático el jefe del Ejecutivo no había hecho mención alguna a esa pretensión. Y hoy Arrimadas ha remarcado que nadie de su equipo la ha confirmado. «Ni me planteo que pueda ser cierto», ha atajado, y ha agregado que «nadie entendería» que cuando la pandemia estaba «descontrolada» las prórrogas fuesen de quince días y ahora, empezada ya la desescalada, fuese a durar el doble.

Más duro aún ha sido el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, aliado del Ejecutivo en la investidura de Pedro Sánchez. «El ordeno y mando, el esto se hace así porque lo dice el Gobierno se tiene que acabar», ha advertido el político valenciano, a los socialistas que respeten a sus socios y devuelvan las competencias a las comunidades autónomas.

Baldoví ha avisado que si la coalición quiere contar con sus votos el próximo miércoles, cuando se debatirá la autorización de la nueva prórroga en el Congreso, debe abrir una negociación con su grupo sobre tres cuestiones: incluir criterios de población y punto de partida en el reparto del fondo que recibirán las autonomías por el coronavirus, establecer mecanismos de cogobernanza en el próximo decreto de alarma y que el ingreso mínimo vital se transfiera a las comunidades para evitar duplicidades en las autonomías donde ya existe.

«Lo que corresponde es negociar y llegar a acuerdos», ha insistido Baldoví, advirtiendo que «no toleraremos actitudes de menosprecio a toda la sociedad valenciana como ayer». El político valenciano se refería así a alas declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aplaudidas por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, respecto a que no la Comunidad Valenciana no tiene una infrafinanciación como denuncia Compromís.

Estos dos portazos llegaron casi al mismo tiempo que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, subrayaba que su grupo se mantenía en el «no» a la nueva prórroga del estado de alarma, aunque ha abierto la puerta a una abstención ante al esfuerzo que viene realizando la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en los últimos días para lograr su «abstención».

No obstante, al igual que Compromís, ERC exige negociación y contrapartidas. a que se reanude la mesa de diálogo sobre el futuro de Cataluña. En concreto, Rufián reclama la reanudación de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, el establecimiento de cogobernanza, la flexibilización del uso del superávit de los ayuntamientos y medidas de conciliación familiar.

Ante el voto en contra anunciado por el PP, el Gobierno está obligado a recabar la colaboración de Cs o ERC. De lo contrario, perderá la votación.