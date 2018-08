El CIS no pregunta sobre Franco desde hace diez años Nunca preguntó sobre la exhumación de los restos

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid Actualizado: 22/08/2018 01:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A pesar de las urgencias del Gobierno socialista, hace diez años que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) no pregunta a los españoles su valoración sobre Francisco Franco o qué debe hacerse respecto a los crímenes cometidos en la Guerra Civil o la Dictadura. Nunca ha preguntado sobre el Valle de los Caídos ni qué debe hacerse con los restos de Franco.

La última encuesta que abordó la memoria histórica data de 2008, un año después de que José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la ley del mismo nombre, y evidenció que no existía consenso sobre qué hacer con aquella parte de la historia. Algo más de la mitad de los encuestados opinó que el recuerdo de la Guerra Civil y del franquismo sigue estando muy presente. Pero casi la otra mitad se dividió entre declaraciones de temor a una nueva división la sociedad, indiferencia o desconocimiento hacia la memoria histórica. Así, el 33,9 por ciento de los españoles contestó ser partidario de «olvidarse del pasado porque, si se remueve, podría volver a repetirse la Guerra Civil», en tanto que un 9,7 por ciento no reveló interés, un 8,3 por ciento dijo no saber qué contestar y un 0,8 por ciento no llegó a responder.

ABC

Esta tendencia siguió durante el resto del estudio. Cuando los encuestadores preguntaron qué si deberían investigarse las violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil el 44,8 por ciento contestó «no». El 42,2 por ciento repitió esta contratación cuando la pregunta se refirió a los crímenes del franquismo. Sobre las víctimas de la Guerra Civil en fosas comunes, el 26,3 por ciento consideró que «no se debería hacer nada», al tiempo que un 13,9 por ciento se mostró partidario de «identificarlas pero no trasladarlas» y un 8,8 por ciento no supo contestar. Sumando el 0,6 por ciento que no quiso contestar y el 0,2 que defendió que «no hay víctimas en fosas», el bloque de los contrarios e indiferentes a la memoria histórica vuelve a alcanzar a la mitad de la población. Enfrente, en otro bloque homogéneo el 50,2 por ciento pedía la identificación y traslado de las víctimas.

En siguientes preguntas, el 27,6 por ciento de los encuestados consideró que la Ley de Memoria Histórica «no es una medida oportuna, pues resucita rencores del pasado», en tanto que el 21,4 por ciento opinó que juzgar a los responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo «podrían provocar un nuevo conflicto entre los españoles».