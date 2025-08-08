¿Qué santos se celebran hoy? Descubre el santoral del viernes 8 de agosto

Hoy, viernes 8 de agosto del 2025 el Santoral Cristiano festeja el Santo de San Domingo de Guzmán, seguido de otros nombres que podrás consultar aquí mismo.

San Domingo de Guzmán fue un influyente sacerdote castellano del siglo XII. Tras finalizar sus estudios en artes en 1190, ingresó como canónigo regular en la catedral de Osma. Más tarde, fue ordenado sacerdote y designado regente de la Cátedra de Sagrada Escritura en las Escuelas, donde desempeñó un papel importante en la enseñanza y formación teológica.

La Iglesia Católica celebra la onomástica de algunas de las personas canonizadas cada día del año. Hoy viernes 8 de agosto de 2025 es San Domingo de Guzmán y en España festejan su santo. Aunque hoy se conoce por el día anteriormente comentado también conmemoran su onomástica las personas que se llaman Altmano, Emiliano de Cízico, Eusebio de Milán, Famiano de Galese, Marino de Anazarbe, Mummolo de Burdeos, Pablo Ke Tingzhu, Severo de Vienne Bonifacia Rodríguez Castro..

Los santos que se celebran hoy están recogidos en el Martirologio Romano y de ahí es de donde se extraen de manera oficial. Se trata de un enciclopedia que el Vaticano va actualizando para incluir las canonizaciones que hay cada año.

Esta festividad ha conseguido que, por lo menos, una vez al año, los cristianos puedan celebrar el día en el que el santo que lleva su nombre fue canonizado. ¿Pero qué significa esto? Celebrar el santo es conmemorar la vida ejemplar de aquellos cristianos que nos precedieron y que llevan nuestro nombre. Y, aunque cada vez tiene menos trascendencia en la sociedad comparado con épocas anteriores, son muchos los que aún celebran de manera activa este día.

Santoral de hoy 8 de agosto

Aunque la conmemoración de hoy sea San Domingo de Guzmán, el santoral es mucho más grande por lo que hoy también celebran su santo Altmano, Emiliano de Cízico, Eusebio de Milán, Famiano de Galese, Marino de Anazarbe, Mummolo de Burdeos, Pablo Ke Tingzhu, Severo de Vienne Bonifacia Rodríguez Castro.

