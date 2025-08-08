Una cubana que vive en España, sin palabras al enterarse de cómo nos duchamos en nuestro país: «Sales con la piel...»

Las personas que viajan o viven en otras partes del mundo experimentan una gran cantidad de los llamados choques culturales. Y es que cada país tiene sus propias normas y costumbres.

Estas diferencias se pueden encontrar en todo tipo de lugares y situaciones: en los restaurantes, en las calles, en los colegios, en las casas o en los supermercados. Estos contrastes, incluso, pueden provocar que un ciudadano se quede totalmente impactado con algo tan simple como una ducha.

Este es el caso de Legmy Anguelov, una cubana que actualmente reside en España. Tras su llegada a nuestro territorio, ha descubierto cómo nos lavamos los españoles. Asegura que en Cuba es muy distinto.

Una cubana, alucinada por cómo nos duchamos los españoles

Legmy Anguelov indica que todos los cubanos que llegan a España sienten «amor-odio» con la forma de ducharnos de los españoles. En concreto, la mujer habla de un producto que utilizamos: el gel de baño.

La cubana explica en un vídeo publicado en su perfil de TikTok que allí se bañan «con el jabón de toda la vida». «Literalmente sales de la ducha con la piel tensa. Sonríes y la cara se te cuartea», comenta. Asimismo, dice que todo el mundo hace uso de la misma pastilla. «Para lavarse la cara, el sobaco... Mencionar que nunca se agota, ni la más finita», sostiene.

En cambio, con el gel de baño es distinto. «Te deja la piel aceitada. Te enjuagas y eso no se va. Cuesta adaptarse, pero después le coges el gusto», reconoce.

La cubana indica que, además del gel de baño, emplea gel íntimo, gel para la cara y también para las manos.