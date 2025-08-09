Incendio en la Mezquita de Córdoba: colapsa el techo de una de las capillas y es probable que se hunda otra

Policias y bomberos ayer en el dispostivo contra el fuego en la Mezquita-Catedral

Las consecuencias del incendio que sufrió en la noche del viernes la Mezquita-Catedral de Córdoba empiezan a ser palpable. el techo de una de las capillas afectadas ha colapsado y es probable que otra lo haga.

Sería el impacto que dejaron las llamas, según ha avanzado Cordópolis y ha podido confirmar ABC con el operativo que hy desplegado en el principal monumento de la ciudad en estos momentos.

Noticia Relacionada Así es el plan de autoprotección de la Mezquita de Córdoba, clave para salvar el incendio Francisco Poyato Desde 2017 el monumento cuenta con un avanzado protocolo que detalla cómo tienen que hacerse desde obras hasta la actuación frente a incendios

En concreto, se ha venido abajo el techo de una capilla que se utiliza como almacén, donde habría estado el origen de las llamas. Y la que es probable que también pierda su techo es la de la Expectación.

Los técnicos se encuentran trabajando ahora mismo dentro del principal templo de la Diócesis. Hay prevista una comparecencia a las 10.30 horas de responsables del Cabildo y de Ayuntamiento para informar de la situación del monumento.

Aún así, y como anunció este viernes por la noche el Cabildo Catedral, el monumento abre sus puertas este sábado al público con absoluta normalidad de horarios e itinerarios salvo en la zona afectada por el incendio (parte este, ampliación de Almanzor) que estará acotada.