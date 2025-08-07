Horóscopo de hoy viernes 8 de agosto de 2025 Libra, Piscis, Tauro, Acuario, Capricornio, Sagitario, Escorpio, Virgo, Leo, Géminis, Aries, Virgo…. Consulta todas las predicciones del horóscopo de hoy sobre salud, amor, trabajo y dinero de los signos zodiacales

Hoy viernes 8 de agosto los astros prometen sorpresas para algunos signos zodiacales. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, todos los signos del horóscopo están bajo el poder de movimientos astrales determinantes que van a supeditar algunos aspectos del día de hoy. Consulta la predicción de tu horóscopo y adelántate ante posibles sorpresas. A continuación, descubre los vaticinios para cada uno de los signos zodiacales:

Aries

Aunque hoy no estarás en tu mejor momento anímico, los asuntos relacionados con el amor se te darán especialmente bien. Puede que consigas una cita interesante para el fin de semana o que surja una conexión especial. Déjate llevar por el momento y disfruta de las oportunidades sentimentales.

Tauro

Si tienes muchos gastos a la vista, lo mejor es que empieces a hacer cuentas y organices los pagos cuanto antes. Así tendrás una visión clara de tu verdadera situación económica y evitarás sorpresas desagradables. La planificación será tu aliada para mantener el control y la tranquilidad.

Géminis

Si hoy te incorporas al trabajo, te costará adaptarte al ritmo de tus compañeros. Tómatelo con calma y no te agobies, porque contarás con el apoyo de tus amigos para ponerte al día. Poco a poco recuperarás el paso y conseguirás integrarte de nuevo en la dinámica laboral sin problemas.

Cáncer

Ninguna causa está perdida de antemano. Si te lo propones, conseguirás sacar adelante cualquier reto. Necesitarás mucho esfuerzo y perseverancia, pero con tesón alcanzarás el éxito. No te desanimes ante las dificultades y mantén la confianza en tus capacidades para lograr tus metas.

Leo

Tu salud está estable en lo fundamental, pero algún pequeño problema podría hacerte perder el equilibrio en el trabajo. Necesitarás un extra de concentración para evitar errores y no perder dinero. Presta atención a los detalles y cuida tanto tu cuerpo como tu mente para rendir al máximo.

Virgo

Tu visión de la sociedad es demasiado negativa y eso te impide ver las cosas buenas que tu entorno puede ofrecerte. Si te abres un poco más, descubrirás opciones y personas valiosas a tu alrededor. Cambia el enfoque y verás cómo aparecen oportunidades inesperadas y enriquecedoras.

Libra

No confíes ciegamente en todo lo que escuches hoy en ciertos medios de comunicación. Mantén tus propias opiniones y contrasta la información con otras fuentes. Ser crítico y buscar diferentes perspectivas te ayudará a estar mejor informado y a tomar decisiones más acertadas.

Escorpio

Ten cuidado con lo que dices hoy, ya que tus palabras serán analizadas con lupa por tus adversarios, que buscarán utilizarlas en tu contra. Cuanto menos arriesgues en tus comentarios, mejor. Sé prudente, mantén la discreción y evita entrar en polémicas innecesarias.

Sagitario

Si te sientes un poco abandonado por tu pareja, exprésalo cuanto antes. Lo peor que puedes hacer es guardar tus sentimientos y dejar que se conviertan en rencor con el tiempo. La comunicación sincera fortalecerá la relación y permitirá resolver cualquier malentendido a tiempo.

Capricornio

Tu cuerpo y tu mente caminan en la misma dirección, y el equilibrio que has conseguido se refleja en todos los ámbitos de tu vida. Aprovecha este momento para lanzarte a nuevos retos con ambición, porque tienes la fuerza y la claridad necesarias para triunfar en cualquier objetivo que te propongas.

Acuario

Buenos auspicios para quienes hoy quieran dar un paso importante en su vida sentimental. Los astros os acompañan y no os dejarán solos ante decisiones relevantes. Confía en tu intuición y atrévete a avanzar, porque el destino está de tu lado en cuestiones de amor y compromiso.

Piscis

Si te sientes menospreciado o maltratado en tu entorno laboral, no te hundas. Lucha con todas tus fuerzas contra la injusticia y defiende tu trabajo con dignidad. Si tu desempeño es bueno, al final saldrás airoso y recibirás el reconocimiento que mereces por tu esfuerzo y dedicación.

Aparte del horóscopo diario puedes explorar las predicciones mensuales del horóscopo o, incluso, los augurios de los profesionales para este año. Lee sin problemas toda la información al detalle sobre el amor, la salud, el trabajo y el dinero para cada momento. Prepárate con tiempo ante los los movimientos de los astros, las influencias de la luna y los elementos.

Más temas:

Astrología

Horóscopo