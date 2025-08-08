Suscribete a
ABC Premium

Cuatro firmas rescatadas por la SEPI con 203 millones están al borde de la quiebra

Cinco años después de los primeros préstamos el holding público solo ha recuperado el 31%. El año próximo vencen 872 millones, más de la mitad de Air Europa

Air Europa, Técnicas Reunidas y Volotea, las que más deben a la SEPI con una suma de casi 1.000 millones

Sede de la SEPI en Madrid
Sede de la SEPI en Madrid ABC
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (Fasee) encara una etapa decisiva en la recuperación de los 2.680 millones de euros con los que financió a grandes compañías durante el Covid-19 para que no quebraran. El conocido como fondo de ... la SEPI, con el que se firmaron polémicos rescates como los de Air Europa o Plus Ultra, deberá recibir devoluciones por valor de 872 millones de euros el año que viene (el ejercicio que más) mientras se está viendo obligada a aplazar el calendario de amortizaciones a algunas empresas. que todavía no han conseguido recomponerse al 100% de la pandemia, por lo que teme que parte del dinero no vuelva a las arcas del Estado. Tan solo en el 2025, 4 de las 28 firmas apoyadas entre 2020 y 2022 han pedido el preconcurso de acreedores, cuando les queda por devolver más de 200 millones de euros entre todas (sin contar los intereses generados).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app