Vox se niega a decir cuándo presentará la moción de censura Evitó contestar en cuatro ocasiones a las preguntas sobre la fecha y el candidato

Paloma Cervilla SEGUIR MADRID Actualizado: 08/09/2020 01:35h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuatro veces le preguntaron ayer al eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox,Jorge Buxadé, por los detalles sobre la moción de censura que Santiago Abascal anunció el pasado 29 de julio y sobre la que se sabe muy poco. Las incógnitas sobre cuándo se presentará, quién será el candidato, con qué apoyos cuentan, siguen sin despejarse.

En sus cuatro respuestas a las preguntas de los medios de comunicación, en la rueda de prensa posterior a la reunión de este órgano de dirección, el portavoz realizó cuatro regates para no salirse del guión diseñado por Vox para mantener la tensión y seguir en el centro de la agenda política.

Buxadé confirmó que se registrará en septiembre, pero eso ya lo dijo Abascal cuando lanzó este órdago al resto de la oposición parlamentaria. No concretó la fecha del registro en la Cámara Alta, aunque sí precisó que sus tiempos no estan supeditados a los de la presidenta del Congreso de los Diputados, subrayando que ellos no actúan en una «estrategia política de corto alcance, ni regate rápido». Meritxell Batet, responsable de fijar la fecha de este debate, tiene que encajar el desafío de Abascal con otra cita importante: el debate de los presupuestos. Sobre estas dos cuestiones pivota ahora el calendario parlamentario y la presidenta tendra que priorizar el que, estratégicamente, más convenga a Pedro Sánchez.

«Despacho abierto»

La expectación que rodea a la presentación de esta moción de censura no supone que Vox, a la vista de la falta de apoyos, vaya a dar un paso atrás. Todo lo contrario, como así lo reafirmó ayer el dirigente de esta formación política, al asegurar que «Vox no tira la toalla nunca».

No hay novedades o, al menos, no se quieren dar a conocer: «La moción sigue su curso y el despacho de Santiago Abascal sigue abierto». Una respuesta que ya han ofrecido en varias ocasiones cuando se les interpela sobre si alguien se ha acercado a Vox para ofrecerles su apoyo. En este sentido, el portavoz de esta formación política afirmó, con carácter general, que «no voy a revelar todas las reuniones que Santiago Abascal, en su caso, haya podido tener en su despacho en el Congreso de los Diputados con otros diputados de otros partidos. Sí puedo indicar que Santiago Abascal lleva todo el tiempo del mes de agosto y estos primeros días de septiembre reuniéndose con muchísimas entidades y personas que le ponen de manifiesto esas circunstancias graves que afectan a España y que justifican que la oposición haga lo que debe de hacer, que es plantear una crítica dura al Gobierno, una oposición dura, y a la vez presentar una alternativa conjunta, total, social, patriótica al Gobierno de Sánchez e Iglesias».

Finalmente, sobre esta cuestión de los apoyos, fundamental para que la moción de censura salga adelante, y los encuentros con otros diputados, Buxadé dejó en el aire la identidad de estos parlamentarios que se podrían haber interesado en la moción, afirmando que «uno se encuentra con otros diputados....».

Empiezan las primarias

Por otra parte, Vox aseguró ayer que no celebrará procesos de primarias para elegir a los responsables provinciales de esta formación política en las provincias que no superen 500 afiliados. El partido de Abascal abrió este proceso el pasado 1 de septiembre en 19 provincias, de las que solo dos no están dirigidas por gestoras. Las votaciones de manera telemática y por correo se celebrarán entre el 19 y el 24 de septiembre. Con este proceso, Vox quiere regular la situación interna que, en algunos casos, como en Murcia, atraviesan una grave crisis.