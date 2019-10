Los Mossos barajan un millón de asistentes a la convocatoria del viernes El «número 2» de la Policía asegura a los sindicatos que la UIP podrá seguir usando pelotas de goma y botes de humo

«Nos están breando, nos están machacando», tronaban el martes por la noche las emisoras de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional desplazadas en Barcelona. Los adoquines volaban cerca de ellos y de las Brimo (Brigada Móvil) de Mossos, la primera línea, que trataban de contener a las miles de personas congregadas en torno a la Delegación del Gobierno en Barcelona. «Solo salvas, solo salvas», fue la consigna que recibieron una y otra vez a través de la misma emisora, según confirmaron a ABC varios de los agentes desplegados en ese punto. Horas antes les habían remitido una orden: debían pedir autorización expresa al CECOR (centro de coordinación) para el lanzamiento de pelotas, no de salvas.

Interior lo niega

Interior asegura, sin embargo, que los responsables del dispositivo tienen capacidad de usar con proporcionalidad y adecuación los medios antidisturbios que forman parte de la dotación oficial, con la única obligación de comunicarlo al CECOR para su conocimiento. Los policías insisten en que no se les autorizó en los peores momentos de la algarada.

Sí habían hecho uso de esos medios en cambio el lunes durante los disturbios en el aeropuerto de El Prat. «En cuanto salió la noticia de que uno de los manifestantes había perdido un ojo y lo relacionaron con una pelota de goma, se nos dio la orden», explican las fuentes consultadas. Los Mossos, que no pueden emplearlas en ninguna circunstancia, reclamaron a sus compañeros una y otra vez que hicieran uso de ellas cuando se vieron cercados. Pero la autorización esperada no llegó. Ni siquiera cuando algunos agentes sufrieron lesiones a consecuencia de los adoquines y los contenedores que les lanzaron.

En el CECOR –centro de coordinación policial, donde trabajan codo con codo todas Fuerzas de Seguridad– los mandos de la Policía decidieron prohibir a las unidades de Intervención el uso de ese material, de acuerdo con los Mossos, porque una desgracia accidental por el uso de ese material podría aumentar la tensión.

Horas después, el director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, se reunió en Barcelona con los representantes de los sindicatos policiales. En esa cita los agentes le trasladaron, entre otras peticiones, las quejas de sus compañeros de las UIP. González aseguró que podrán seguir actuando según sus protocolos «incluyendo el uso de pelotas de goma y botes de humo».

El DAO no ocultó que se espera una radicalización y aumento de la violencia por parte de los CDR y les informó de que se trabaja con la previsión de que en la gran manifestación del viernes (día de la huelga) se concentre en torno a un millón de personas, según los datos que manejan los Mossos d’Esquadra. Ese mismo día y al siguiente, les dijo, es previsible que se recrudezca la violencia y que los independentistas intenten paralizar de nuevo El Prat.

Con esas hipótesis, Interior confirmó ayer que enviará al menos otros doscientos agentes a Cataluña para el fin de semana y el número dos de la Policía explicó a los sindicatos que la intención es que haya relevos de agentes cada diez días, dado el desgaste que están sufriendo.

Los antidisturbios consultados por ABC aseguran que los mandos policiales les hicieron llegar otra consigna que cuestionan: no practicar detenciones a no ser que no quede más remedio. Esa orden no figura por escrito. De hecho, en la Delegación del Gobierno las Brimo llevaron a cabo tres arrestos. La Policía Nacional ninguno. «No estábamos ahí como segundo cordón, sino codo con codo porque nos estaban atacando igual», insisten.

«Conocemos nuestro trabajo»

Los Mossos, por su parte, consideran que ahora no es momento de hacer detenciones, y mucho menos en plenas algaradas lo que resta efectivos de las calles, sino de apaciguar los tumultos. «Los arrestos se harán; hay imágenes de todo y será sencillo. Pero hay que establecer prioridades».

«Los Mossos, que los conocen, nos aseguran que no son cuatro niñatos; están muy bien organizados y van a ir a más. Si ven que no usamos el material, se crecen y eso es lo que pasó», relatan dos expertos antidisturbios desplazados a Barcelona. «Nos estamos jugando la vida y conocemos nuestro trabajo. No vamos a matar a nadie, pero que no nos maten a nosotros».

Las decisiones se toman de acuerdo entre los dos Cuerpos policiales y los únicos problemas son los derivados de la cultura de cada Cuerpo, y del desconocimiento del callejero de Barcelona por parte de algunos policías nacionales.