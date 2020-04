EXTERIORES La ministra González Laya a Trump por el coronavirus: «Es pronto para dar o recibir lecciones» La titular de Exteriores evidencia el distanciamiento con la Administración Trump en plena pandemia por el Covid-19

La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha respondido al mensaje del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que se refería que «España estaba diezmada» diciendo que «podría responder diciendo que es fácil ver la paja en el ojo ajeno, y no la viga en el propio pero no lo voy a hacer porque creo que no es la manera en la que tenemos que enfrentarnos a esta pandemia».

A pregunta de una periodista, sobre cómo la imagen de España se estaba resintiendo en el exterior por la gestión de una crisis que ya se ha cobrado más de 18.000 muertos, la ministra aseguró que «es pronto para dar lecciones o para recibir lecciones», en clara referencia a la Administración Trump.

«En este momento en lo que tenemos que concentrarnos es en erradicar la pandemia; en nuestro caso erradicarla en España, con humildad pero también con seriedad y con eficiencia que es lo que tratamos de hacer. Digo, siempre con mucha humildad pero yo creo que es un poquito pronto ni para dar lecciones ni para recibir lecciones. Tendremos un momento para hacer una evaluación», justificó la ministra González Laya.

En la rueda de prensa conjunta con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la titular de Exteriores defendió, eso sí, que España fue de los primeros países en convocar una comisión de respuesta al Covid, «que lo importante será evaluar dónde están los aciertos y errores y en ese momento estaremos dispuestos a un diálogo con actores españoles y de otros países que les intereses". Terminó su respuesta a esta pregunta «con gran humildad» pero «sin complejos» por la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.