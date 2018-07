Las mejores frases de Rajoy en su despedida Lo más reseñable del discurso de Rajoy en el XIX Congreso del PP

ABC

Madrid Actualizado: 20/07/2018 19:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Después de la intervención de Cospedal -anunció que dejaba la secretaría del partido- y de un emotivo video que el Partido Popular ha dedicado a Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno ha comparecido, donde lo más relevante que ha mencionado ha analizado su paso por la política y la España que ha dejado:

-«Vengo a despedirme, pero siempre seré militante del PP»

-«Sin vuestro apoyo y ayuda casi nada de lo que he cosechado en mi vida sería posible. Muchas gracias por todo»

-«He dado todo lo que he podido»

-«Le hemos dado la vuelta a la crisis por completo. Y eso está en el haber del PP. Hoy podemos decir con orgullo que España está mucho mejor que cuando llegamos»

-«En Cataluña nos ha bastado con la ley. Aplicamos el 155, eso que algunos decían que no se podía aplicar y que hoy parece que han inventado ellos. Hoy todos sabemos que la democracia española puede defenderse con el arma más contundente que existe que se llama la ley»

-«No gobernamos porque hay algunos que prefieren un gobierno débil»

-«No gobernamos porque la izquierda y la extrema izquierda no querían vigilar a los independentistas»

-«Jamás he caído en la tentación de negociar con ETA como tantos nos pidieron. Jamás he pagado ningún precio político que pudiera entenderse como un premio para los asesinos»

-«Hemos derrotado a ETA a cambio de nada»

-«No estamos en el Gobierno porque las cosas iban bien, quizá demasiado bien para el gusto de algunos»

-«Estamos para defender a los españoles, sea quien sea. Este es vuestro partido»

-«El PP es una apuesta sólida que aporta seguridad»

-«He tenido el honor de ser político. Y a mucha honra»

-«Quienes conocemos la politica de verdad y no quienes la deforman, sabeemos que contiene ilusión y coraje»

-«La política es luchar por la libertad»

«Me habéis dejado hacer política como yo la he entendido»

-«España, mientras no la vuelvan a estropear los socialistas, será el país que más crezca de Europa»

-«Lo que ha hecho grande al PP ha sido la responsabilidad, no haber tenido miedo a tomar las decisiones que eran necesarias»

-«Buscar el aplauso a toda costa es incompatible con la búsqueda del bien común»

-«No hemos tenido miedo a tomar decisiones»

-«Hay muchas formas de amar a España, pero ser del PP es una de las mejores»

-«España destaca en el mundo por la calidad de su democracia. Que figura entre las mejores del mundo»

-«España es mejorable, pero es nunca ha existido una España mejor»

-«Somos una nación soberana. no porque lo diga la Constitución, sino porque somos dueños de nuestras decisiones»

-«Lo que corre peligro es la libertad de los catalanes que no pasan por el aro de la independencia»

-«Me voy con el orgullo de haber presisdido el mejor partido»

-«España es la única que tiene derecho a decidir, porque es soberana»

-«Seguiré con vosotros aportando lo que pueda al partido, siempre a disposición de todos vosotros»

-«Me voy con la serenidad de que no han sido los españoles los que nos han retirado del Gobierno y tampoco mis compañeros de partido»

-«Me aparto, pero no me voy. Seré leal»

-«La política es la mejor forma de ser fiel a los demás»

-«Estáis escribiendo la historia de España, pero también estáis escribiendo la del mañana»

-«Durante estos años me he llevado problemas del trabajo a casa, pero jamás me he llevado problemas de casa al trabajo»