Margarita Robles, sobre la entrevista a Otegui: «Si no es capaz de pedir perdón no merece ese altavoz» La ministra de Defensa destacó que España tiene «una enorme deuda con las víctimas del terrorismo», lo que exige las disculpas «de un representante político como el señor Otegui»

EFE Bruselas (Bélgica) Actualizado: 27/06/2019 17:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, aseguró este jueves que una entrevista al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegui, solo se entiende si en ella pide perdón a las víctimas del terrorismo. Robles se pronuncia así tras la polémica generada por las declaraciones del político en TVE.

«Hay que apoyar siempre a las víctimas del terrorismo y yo solo puedo entender una entrevista a Otegui si Otegui pidiera perdón por el daño que se ha hecho, por los muertos y por los heridos», dijo la política a los medios en Bruselas, donde ha participado en una reunión de titulares de Defensa de la OTAN.

Otegui evitó condenar la violencia de la banda terrorista ETA este miércoles durante una entrevista en el Canal 24H de TVE y se defendió con el argumento de que hizo «algo más importante» que eso, que fue «contribuir» a que la organización haya desaparecido.

La conversación ha generado una fuerte polémica y ha suscitado críticas de partidos como PP, Ciudadanos y Vox y de agrupaciones de víctimas del terrorismo, que han acusado a la televisión pública de «blanquear» a la izquierda abertzale.

Robles subrayó que no vio la entrevista porque se encontraba en Bruselas en la reunión ministerial de la Alianza, pero insistió en que «si el señor Otegui no es capaz de pedir perdón por todo el daño que ha hecho ETA durante muchos años, pues realmente, a lo mejor, no merecería tener ese altavoz».

En ese sentido, destacó que España tiene «una enorme deuda con las víctimas del terrorismo». «Creo que esa deuda que tenemos de gratitud con las víctimas del terrorismo desde muchísimos años exige que un representante político como el señor Otegui lo primero que tenga que hacer es disculparse y pedir perdón por el daño causado por ETA», constató.