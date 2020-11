Margarita Robles vs. Pablo Iglesias, la larga historia de choques dentro del Gobierno Ataques al Rey, crímenes en las residencias, inversión en defensa, discrepancia con el control de los medios ... Son algunos de los puntos en los que ambos dirigentes manifiestan su desavenencia en medio del silencio de Sánchez

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a protagonizar un choque frontal con Pablo Iglesias, al situarse a favor de la libertad de expresión y prensa y en contra del control de los medios por parte del Ejecutivo, pero no es la primera vez que Robles discrepa con la posición del Gobierno de coalición.

En los últimos meses, la ministra de Defensa ha desautorizado en varias ocasiones al vicepresidente segundo, y se ha mostrado a favor de que Iglesias compareciera en el Gobierno por la investigación a Podemos: «La transparencia siempre es buena» y el control parlamentario, «positivo», afirmaba en una entrevista en Cadena Ser.

Distintos acontecimientos que han suscitado hasta el aplauso de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante la primera ola de la pandemia, donde comparaba a la ministra con «una nueva Manuela Malasaña», remarcando la «operación Balmis y cómo los militares y la Guardia Real nunca dejaron solos a los seres queridos que descansaban en la morgue del Palacio de Hielo de Madrid, de la pista de hielo de Majadahonda o de la Ciudad de la Justicia», durante el discurso de la celebración del Dos de Mayo.

«Crímenes en las residencias»

Mientras, Pablo Iglesias hablaba de «crímenes» en las residencias de ancianos madrileñas, cuando en un principio fue él mismo quien se puso al mando de ellas, asumiendo el «mando único». Frente a las acusaciones del líder de Unidas Podemos, la responsable de Defensa indicó que la mejor manera de hablar de este tema es «dar soluciones y no ponerse de perfil». «Dejemos las discrepancias a un lado», añadió en rueda de prensa, al tiempo que pedía «perdón» a todas las personas mayores que durante la pandemia del Covid-19 «se habían sentido solas y abandonadas».

Por su parte, Pedro Sánchez, encuentra la fractura ideológica de su Gobierno en Iglesias y Robles, los dos contrapuntos que utiliza para salir airoso de cualquier situación.

Hoy, en una entrevista concedida a «Espejo Público», la ministra ha destacado que «a ningún gobierno le corresponde en democracia velar por lo que dicen los medios». Y que «son los propios medios los que deben vigilar y valorar si son falsas o no», mientras que Iglesias siempre se ha mostrado a favor de acabar con los medios de comunicación privados, al considerarlo «antidemocrático» y «perjudicial para la democracia». Él es más de utilizar la televisión pública de altavoz a su imagen y semejanza.

Robles: Crítica con los «insultos» de Iglesias y los ataques al Rey

Aunque no es la primera vez que mostraban sus diferencias sobre el papel de los medios, pues anteriormente Robles ya había expresado su discrepancia después de que Iglesias asegurara a principios de julio que «el insulto y la crítica» a los medios «forma parte de la normalidad» en las sociedades democráticas. La ministra defendió que «en una sociedad democrática, los insultos no pueden ser nuncia justificables». A su juicio, la crítica es «muy sana», pero «el insulto es muestra de descalifación, de destrución de puentes, y no es aceptable».

Sin embargo, hay muchas más discrepancias con el vicepresidente de Derechos Sociales, y es que la ministra de Defensa también mostró su profundo desacuerdo con la propuesta de desmilitarización de la Guardia Civil, tal y como defendió Iglesias en la Moncloa.

Robles también se mostró crítica con los ataques de Iglesias y Garzón contra el Rey y defendió la «neutraldiad» política de Felipe VI. A su juicio, no se hace «un favor» al país poniendo «en duda» a las instituciones o a la monarquía. «Tenemos una monarquía perfectamente bien representada por Felipe VI». Es «un punto esencial» que «da solidez» al país, remarcó en rueda de prensa el pasado septiembre.

Ante la negativa de Iglesias, Robles le recordó en una entrevista en Cope que «todas las opiniones son respetables, pero en democracia lo que vale es lo que dicen las leyes». «No podemos estar cuestionando todos los días nuestras instituciones, y esto vale para el rey y para el sistema judicial», afirmaba.

Conforme a los Presupuestos Generales, tampoco se pusieron de acuerdo. Robles defendía que no había que descalificar a ningún partido político para los PGE, después de que Iglesias dijera que su presencia en el Gobierno era «incompatible» con PP y Ciudadanos: el progresismo de los dictadores.

De hecho, Podemos, ha acusado recientemente a Robles de «obviarles» en los presupuestos de Defensa. «En cualquier democracia avanzada, un Gobierno trata a su socio de Gobierno con cierta lealtad y trato prioritario», defendían desde Podemos. Un gesto más que «afea» las negociaciones de un Gobierno de coalición.