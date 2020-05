Entrevista Mañueco: «Es necesario apoyar el estado de alarma, pero no es un cheque en blanco» El presidente de Castilla y León y barón del PP conoce por la prensa las nuevas medidas del Gobierno: «Me acabo de enterar ahora»

Desde su casa en Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco atiende a ABC por videoconferencia y confiesa que, una vez más, se ha enterado por la prensa de las nuevas medidas anunciadas por Pedro Sánchez durante su comparecencia semanal. El presidente autonómico de Castilla y León, el primero en pedir un estado de alarma para luchar contra la pandemia, reclama ahora al Gobierno que se prorrogue por cuarta vez, pero no gratis, sino con unas condiciones muy claras, y contando siempre con las comunidades.

¿El PP debe apoyar la prórroga del estado de alarma, pese al ninguneo de Sánchez a Casado?

Es una responsabilidad que le corresponde a la dirección nacional del partido. Respaldo lo que diga el presidente nacional, que ha puesto siempre el interés general de España por encima de otra valoración. Ahora, el presidente del Gobierno debe mantener reuniones con el líder de la oposición.

¿Usted lo apoyaría?

Cada comunidad tenemos unas peculiaridades. Desde la óptica de Castilla y León, entendemos que es necesario, todavía debemos estar unas semanas más en ese estado de alarma para actuar con coordinación y agilidad.

Es decir, Castilla y León votaría «sí» a una nueva prórroga.

Efectivamente.

Sánchez dice que no hay Plan B al estado de alarma. ¿Está de acuerdo?

Sí, estoy de acuerdo. Es el único cauce jurídico para limitar la movilidad de la gente entre comunidades y provincias y así proteger la salud y vida de las personas de Castilla y León, pero debe buscarse un cauce político, territorial y económico para irlo flexibilizando.

¿Pero ese apoyo a la prórroga se plantea como un cheque en blanco al Gobierno o pone condiciones?

No puede ser un cheque en blanco, tiene condiciones. Debe haber diálogo efectivo en el Parlamento, una mayor coordinación y un trabajo previo con las comunidades, con más apoyo económico.

Sánchez anunció ayer nuevas medidas, como el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. ¿Usted tenía ya esa información?

No nos habían dicho nada. El consejero lo había reclamado, pero no nos han informado de esta medida.

También acaba de anunciar un fondo no reembolsable para las comunidades. ¿Tampoco informó antes a las comunidades?

Me acabo de enterar ahora. También lo habíamos pedido, pero me he enterado de la decisión por televisión. En todo caso, espero que el fondo no reembolsable no sea como en otras ocasiones. La semana pasada dijeron que iban a dar 14.000 millones, y era el dinero que nos correspondía por el modelo de financiación. Agradecemos que atiendan a nuestras ideas pero queremos comprobar que es extraordinario y no reembolsable, para poder pagar los gastos.

¿Le parece acertado el plan de desescalada del Gobierno?

El presidente del Gobierno nos dio la palabra de que se iba a trabajar con las comunidades, hay algunas ideas que hemos propuesto y se han aceptado, como pasar de fase cada quince días, pero queda muchísimo por hacer. Nosotros consideramos que el marco geográfico pueda ser inferior a la provincia, pero está sin definir. Creemos que la zona básica de salud, el centro de salud, debe ser la unidad territorial donde actuar, porque es donde se conoce mejor la situación de la epidemia y de los contagios. El Gobierno tiene que trabajar de la mano de las comunidades para definir otras muchas cuestiones. Desde el punto de vista económico, exigimos al Gobierno que esté al lado de la hostelería y el comercio. El criterio fundamental para la apertura de estos comercios debe ser la distancia social, y no reducir el aforo.

La vicepresidenta Ribera ya dijo que si algún comercio no se sentía cómodo, que no abriera.

Es una reflexión imprudente, la presidenta de la comisión para la desescalada debe actuar con más prudencia y escuchar a todas las partes. Las administraciones tenemos que estar en estos momentos al lado del comercio y la hostelería.

¿Imponer un mando único sobre las comunidades ha sido un acierto o un error?

El mando único era fundamental. Nosotros como comunidad autónoma pedimos la declaración del estado de alarma antes que el propio Pedro Sánchez lo anunciara. Nos hubiera gustado que el Gobierno de España actuara con mayor rapidez y coordinación. Y tenemos que aprender de cara a futuras oleadas, porque ésta es la primera, pero habrá más. El mando único ha venido bien para el control de la población, sin el estado de alarma y sin ese mando habría sido imposible, pero el Gobierno tiene que actuar con mayor agilidad y coordinación con las comunidades.

¿Qué le dirá hoy a Sánchez en la conferencia de presidentes?

Le voy a insistir en que cuente más y confíe más en las comunidades. Le pediré que el marco geográfico sea inferior a la provincia, y también que no tengamos que esperar al Gobierno para una posible «reescalada» si es necesario. En el ámbito económico, queremos participar de los fondos que vengan de Europa y del nuevo escenario de déficit y deuda.

¿Y se siente escuchado?

Tengo que poner en valor mi relación con los ministros del Gobierno, que ha sido positiva. En las conferencias de presidentes yo agradezco el esfuerzo del presidente del Gobierno, pero no está siendo útil, porque lo que nos cuenta el domingo por la mañana es lo que ha explicado el sábado a los españoles por televisión. Queremos participar, ser corresponsables y participar en las decisiones. No nos podemos enterar siempre por la prensa.

¿Ve necesario un pacto de Estado entre el PP y el PSOE?

Sí, es muy necesario. El presidente del Gobierno tiene que poner toda la carne en al asador y llamar con frecuencia a los líderes políticos. Todos tenemos que hacer concesiones.

Castilla y León está en los cinco primeros puestos en contagios y fallecidos por habitantes. ¿Cómo prevé la desescalada?

Somos la comunidad con más provincias y superficie, y limitamos al norte con el primer foco de contagio, el País Vasco, La Rioja, la provincia de Burgos y también Soria, y al sur con el segundo foco, la Comunidad de Madrid. Nuestro calendario es ir pasando las fases con seguridad. En mes y medio o dos meses llegaríamos a la normalidad si no damos pasos en falso.

¿Cuál ha sido el error para tener esos datos en esta comunidad?

Ha faltado un control de la movilidad en los focos originarios de la pandemia. Si se hubiera controlado por parte del Gobierno antes esa movilidad habríamos tenido mejores datos en muchas provincias.

La izquierda apunta a los recortes en sanidad en las comunidades del PP.

En Castilla y León tenemos más gasto público en Sanidad y el mismo personal que hace 10 años, con menos población. Me parecen injustos esos ataques sobre los supuestos recortes del PP, cuando además somos la comunidad que menos hemos concertado con el sector privado.