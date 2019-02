Juicio del «procés» Primeras fisuras en las defensas de los acusados: Turull, Rull y Sànchez sí contestarán al fiscal Junqueras ha optado por no responder a las preguntas de las acusaciones, lo que incluye también a la Fiscalía

La primera fisura entre ERC y PDECat que se va a haber en la Sala tiene que ver la estrategia de las defensas de los respectivos procesados: mientras Junqueras, de Esquerra (y probablemente Romeva) ha optado por no contestar a la Fiscalía, al menos los exconsejeros Jordi Turull y Josep Rull y el expresidente de la ANC y también diputado Jordi Sànchez sí lo harán, según ha podido saber ABC de fuentes de su defensa.

También ha aceptado responder a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado el exconsejero de Interior encausado, Joaquim Forn, que, sin embargo, no contestará a la acusación popular, representada por Vox. Al igual que Junqueras, Forn ha decidido contestar en castellano.

Otra de las diferencias podría estribar en la elección del idioma. Mientras Junqueras ha optado por declarar en castellano está por ver en qué lengua declaran los patrocinados por Jordi Pina. El tribunal permite la declaración en catalán pero no con traducción simultánea como pedían las defensas.

Oriol Junqueras, que ha empezado su declaración a las 10.54 horas de la mañana, ha optado por no responder a las preguntas de las acusaciones, lo que incluye también a la Fiscalía, porque, según ha dicho, está en un juicio político en el que se le está acusando por su ideas (no por sus hechos), a las que no va a renunciar.